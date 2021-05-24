Uzman doktor ‘kara mantar’ hastalığının belirtilerini sıraladı ve açıkladı: ‘Önlem alınmazsa tüm dünyaya yayılabilir’

Hintli doktorlar tarafından Covid-19'u atlatmış 100'den fazla kara mantar vakası üzerinde yapılan bir araştırmada, vakalardan 79'unun erkek olduğu, 83'ünün ise diyabeti olduğu ortaya çıktı. Peki bu 'kara mantar' yani 'mukormikoz' hastalığı nedir? Nasıl oluşur? Kara mantar hastalığı ne gibi belirtilerle ortaya çıkar? Prof. Dr. Vefik Arıca, kara mantar hastalığını belirtilerini tek tek sıralayarak sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
'ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ EDİLMEDİĞİNİ %50 ÖLDÜRÜCÜ BİR HASTALIKTIR'
Tıp dünyasında 'mukormikoz' olarak bilinen, nadir görülen bir mantar hastalığıdır. Halk arasında kara mantar veya siyah mantar hastalığı olarak bilinir. Daha çok toprak, gübre ve bitkilerin çürüyüp toprağa dökülmesiyle oluşan kara mantar, bağışıklık sistemi zayıf olan veya diyabet hastalığı, HIV (AIDS), kemoterapi alanlar gibi bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde görülür.
Bu mantarın vücuda girmesi veya teması sonrası kana karışarak tüm vücuda ama özellikle de beyine, akciğerlere, sinüslere, burun içine ve gözlere zarar verir. Erken teşhis ve tedavi edilmediğini %50 öldürücü bir hastalıktır.
ÖNLEM ALINMAZSA SALGIN ŞEKLİNDE TÜM DÜNYAYA YAYILABİLİR
Hindistan'da görülmeye başlayan kara mantar hastalığı, genellikle Covid-19 tedavisinden yaklaşık 12-21 gün sonra bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu, özellikle diyabet hastası gibi hastalarda daha sık olmak üzere görülmektedir. Şu an Hindistan'da 10 bine yakın vaka görüldü ve bunun artmasında korkuluyor. Diğer bir korku ise önlem alınmazsa bunun salgın şeklinde tüm dünyaya yayılmasıdır.
BELİRTİLERİNE DİKKAT!
Kara mantar hastalığı vücudumuza girdikten sonra özellikle akciğerlere, beyine, göze, sinüslere, burun içine ve diğer tüm organlara ağır hasarlar vererek öldürücü olabilir.
Baş ağrısı, gözlerde şişlik, yüzün tek taraflı şişmesi, burun içi ve yüzde siyahlıklar, kusma, kanlı öksürük, yüksek ateş, solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı olabilir.
Erken teşhis ve tedavi ile hastalar kurtulabilir. En etkin tedavi ise Amfoterisin-B etken maddesini içeren mantar ilacıdır. Ağır olgularda gözün kendisi cerrahi yöntemle ameliyat edilerek beyine ve tüm dokulara yayılması önlenebilir.
KİMLER RİSK ALTINDA?
Bağışıklık sistemi zayıf olan veya kemoterapi gibi kanser ilaçları alanlar, diyabet hastası olanlar ve obezler risk altındadır. Daha çok toprak, bitki ve sebze işi ile uğraşan çiftçiler risk altındadır.
KARA MANTAR TEDAVİSİ
Şu an için ülkemizde nadir görülen hastalıklar arasındadır. Ancak özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlarda, obezlerde ve diyabet hastaları Covid-19 tedavisi sonrası yakın takip ve gözlem altına alınmalıdır. Covid-19 tedavisinde mutlaka uygulanan tedavileri ve kronik rahatsızlıkların için verilen ilaçları ihmal etmemeli, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeleri, D vitamini gibi bağışıklık sistemi ile ilgili eksiklikleri varsa takviye D vitamini verilmeli, tedbirlere sıkı sıkıya uymaları ve en önemlisi Covid-19 hastalığından korumaları ve aşı olmaları alınacak tedbirler arasındadır.
Covid-19 tedavisi sonrası 2 ile 3 hafta sonrası yakın takip edilmeli, 10 gün karantina sonrası mutlaka en az 3 hafta yakın takip edilmeli ve tedbirlere uymalıdırlar.
Şu an için korkulacak bir durum söz konusu değil, sadece Hindistan'da görülen bu hastalık alınacak tedbirlerle ve uyulacak kişisel tedbirler sonrası dünyaya yayılması önlenebilir.