Uzman doktor ‘kara mantar’ hastalığının belirtilerini sıraladı ve açıkladı: ‘Önlem alınmazsa tüm dünyaya yayılabilir’

Hintli doktorlar tarafından Covid-19'u atlatmış 100'den fazla kara mantar vakası üzerinde yapılan bir araştırmada, vakalardan 79'unun erkek olduğu, 83'ünün ise diyabeti olduğu ortaya çıktı. Peki bu 'kara mantar' yani 'mukormikoz' hastalığı nedir? Nasıl oluşur? Kara mantar hastalığı ne gibi belirtilerle ortaya çıkar? Prof. Dr. Vefik Arıca, kara mantar hastalığını belirtilerini tek tek sıralayarak sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

'ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ EDİLMEDİĞİNİ %50 ÖLDÜRÜCÜ BİR HASTALIKTIR'

Tıp dünyasında 'mukormikoz' olarak bilinen, nadir görülen bir mantar hastalığıdır. Halk arasında kara mantar veya siyah mantar hastalığı olarak bilinir. Daha çok toprak, gübre ve bitkilerin çürüyüp toprağa dökülmesiyle oluşan kara mantar, bağışıklık sistemi zayıf olan veya diyabet hastalığı, HIV (AIDS), kemoterapi alanlar gibi bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde görülür.

Bu mantarın vücuda girmesi veya teması sonrası kana karışarak tüm vücuda ama özellikle de beyine, akciğerlere, sinüslere, burun içine ve gözlere zarar verir. Erken teşhis ve tedavi edilmediğini %50 öldürücü bir hastalıktır.