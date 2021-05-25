Koronavirüs aşı sürecinde yeni safhaya geçildi. Koronavirüs aşı randevusu alma işlemi hem telefon numarası ile hem de e-nabız e-devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. E-Nabız üzerinden koronavirüs aşı randevusu oluşturmak isteyenler, sisteme e-devlet ile giriş yapmanın yolunu araştırıyor. Sağlık Bakanlığı'nca paylaşılan adımlara göre, e-nabız ile covid aşı randevusu nasıl alınır? İŞte, koroonavirüs randevu alma işlemleri ile ilgili bilgiler...
2021 KORONAVİRÜS AŞILAMA PROGRAMINDA YENİ AŞAMA
Aşılama programı kapsamında dün Türkiye genelindeki basın çalışanı ve sağlık çalışanı eşi vatandaşların randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılanmasına da geçtiğimiz hafta başlandı. Tüm Türkiye'deki öncelikli grup olan vatandaşların da randevularını aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılanmaları sürüyor. İşte, sağlık çalışanı eşi ve basın mensubu vatandaşlar için koronavirüs aşısı alma, oluşturma ekranı...
"HİÇ KİMSE KORKMADAN GELSİN"
Bu kapsamda Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne aşı yaptırmaya gelen Hasan Cansever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşı olduktan sonra herhangi bir rahatsızlık hissetmediğini, rahat olduğunu söyledi. Cansever, yaşıtlarına seslenerek, "Herkes aşı olsun; millet için devlet için sağlığı için." dedi.
RANDEVU OLUŞTURMA
Öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, "mhrs.gov.tr", "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden alınabiliyor.
Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.
COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda, 'Nasıl aşı olurum?' başlıklı bölümde MHRS ve e Nabız üzerinden aşı randevusu ve sorgulamaları yapılacak. Koronavirüs aşısı olmak için önce bilgisayardan veya mobil telefondan e-Nabız uygulamasına giriş yapılacak.
Ana menüdeki 'COVID-19 aşı durumu'na tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek
E-NABIZ ÜZERİNDEN 75 YAŞ ÜSTÜ AŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilecek. MHRS sistemine e-Devlet veya turkiye.gov.tr adresinden girilmektedir.
-MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.
-Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz "Üye Ol" seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.
-Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın.
-"Aile Hekiminden" ve "Hastaneden" olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.
-Eğer öncelikle grupta değilseniz aşağıdaki uyarıyı alabilirsiniz.
Koronavirüs (Kovid-19) aşı kayıtları, Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği "aşıla" mobil uygulaması üzerinden de yapılabilecek. Aşı uygulanmadan önce mutlaka "aşıla" mobil uygulaması üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı uygulaması yapılacak. Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android üzerinden indirilebilecek. Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz.
Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.