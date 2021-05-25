Koronavirüs aşı sürecinde yeni safhaya geçildi. Koronavirüs aşı randevusu alma işlemi hem telefon numarası ile hem de e-nabız e-devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. E-Nabız üzerinden koronavirüs aşı randevusu oluşturmak isteyenler, sisteme e-devlet ile giriş yapmanın yolunu araştırıyor. Sağlık Bakanlığı'nca paylaşılan adımlara göre, e-nabız ile covid aşı randevusu nasıl alınır? İŞte, koroonavirüs randevu alma işlemleri ile ilgili bilgiler...

2021 KORONAVİRÜS AŞILAMA PROGRAMINDA YENİ AŞAMA

Aşılama programı kapsamında dün Türkiye genelindeki basın çalışanı ve sağlık çalışanı eşi vatandaşların randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılanmasına da geçtiğimiz hafta başlandı. Tüm Türkiye'deki öncelikli grup olan vatandaşların da randevularını aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılanmaları sürüyor. İşte, sağlık çalışanı eşi ve basın mensubu vatandaşlar için koronavirüs aşısı alma, oluşturma ekranı...