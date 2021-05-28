Sağlık Bakanlığı'ndan tüm il sağlık müdürlüklerine genelge! Hasta bekletilmeden tedavisi sağlanacak

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, tüm il sağlık müdürlüklerine "Kalp Krizi Geçiren Vakaların Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı genelge gönderildi. Bu genelgeyle kalp merkezlerinin planlaması, kurulumu ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenleyen 18 Temmuz 2019'da yayımlanan "Kalp Merkezi Hizmetleri Genelgesi"ne ek yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca, ulusal ve uluslararası kılavuzlara ait standartlar, Türkiye'nin coğrafi yapısı, nüfus hareketleri, damar sertliği görülme oranları, hastalığa bağlı il dışına yapılan sevkler, mevcut sağlık hizmeti veren kalp merkezlerinin yapıları ve merkezlere ulaşılabilirlik durumları incelendi.