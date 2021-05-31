Prof. Dr. Ender Dulundu açıkladı: Dikkat! Hepatite yol açabilir

Meslek hayatınızın bir bölümünü Japonya'da geçirdiniz ve orada Prof. Dr. Masatoshi Makuuchi ile tanışıp hem kendisinden eğitim alıp hem de çalışma fırsatı bulmuşsunuz. Bu serüven nasıl başladı? Sizin için nasıl bir deneyim oldu ve size mesleki anlamda nasıl bir vizyon kattı?

Tıp fakültesini bitirdikten sonra ihtisasa başlayabilmeniz için bir sınava girmeniz gerekiyor, ben de o sınava girdikten sonra genel cerrahi ihtisasına başladım ve çalıştığım yerde çok fazla karaciğer ameliyatları yapılmıyordu. Bir gün klasik kitaplarımızı okurken Makuuchi ismini gördüm ve uyguladığı teknikler çok değişik geldi bana.

Nasıl farklıydı bu teknikler?

Ben o dönem kendisiyle yazıştığımda Makuuchi'nin bu kadar önemli bir isim olduğunu bilmiyordum açıkçası çünkü henüz asistandım ve sadece okuduklarıma dayanarak onunla iletişime geçmeye çalıştım. Kendisi karaciğer cerrahisinde pek çok ilki gerçekleştirmiş bir isim. Bu hem karaciğer kanser cerrahisinde ultrasonografi kullanımında hem de canlıdan canlıya erişkinde dünyada karaciğer naklini ilk kez yapan kişi olması itibariyle çok önemli bir isim. Bir şekilde mailine ulaştım ve kendimi tanıtarak bir mail gönderdim, baktım cevap geldi! Tabi bu dediğim doksan dokuz senesinde oluyor ve gelebilirsin dedi. Bizim gözümüzde büyük hocalara yaklaşmak pek mümkün değildi ve asistan olarak bana cevap verdi. O dönem herkes bu işlerin Amerika'da ya da batıda olduğunu düşünürken Japonya'ya gitmem de biraz garipsendi açıkçası ama ben çok mutlu oldum. Üç aylığına asistanlığımın son dönemimde Japonya'ya gittim. Hocayı daha yakından tanıma şansım oldu ve ideal çalışma ortamında bulunduğunuzda eğer o işi de seviyorsanız bütün zamanınızı orada geçiriyorsunuz. Bende de öyle bir şey oldu zannedersem ve bu da hocanın dikkatini çekti. İhtisasını bitirdikten sonra sana burada fellowluk (üst ihtisas) verebiliriz dedi çünkü orada da gittiğimde ameliyatlara girebiliyordum. Ben Türkiye'ye döndüm, uzman oldum ve mecburi hizmet maceramız oldu. Makuuchi ile hep iletişimimiz oldu ve sonrasında Tokyo Üniversitesine giderek orada iki sene boyunca fellow olarak çalıştım. Hem ameliyat yapma hem de ameliyatlara girme şansı buldum. Fellowluk eğitimi bittikten sonra orada kalma şansım vardı fakat ülkeye dönüp burada bir şeyler yapma heyecanıyla Türkiye'ye geldim.

Aldıklarınızı ülkede mi işlemek istediniz?

Evet çünkü o dönem Türkiye'de karaciğer ile ilgili, karaciğer nakli ile ilgili çok fazla merkez yoktu. O heyecanla dönüp burada bir şeyler yapmak istedim. Sağlık bakanlığına bağlı eğitim hastanelerinde karaciğer nakli yapılmıyordu, ilk karaciğer naklini gerçekleştirdim Sağlık Bakanlığına bağlı olarak. Sonrasında da Marmara Üniversitesine geçip orada devam ettim.

Ne kadar süredir orada görev yapmaktasınız?

Son 10 senedir.

Şu anda Türkiye'de organ nakli ne durumda? Geliştirilmesi gereken noktaları var mı? Ne durumdayız organ naklinde?

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki organ nakli anlamında elemanımız yeterli sayıda var. Çok güzel ameliyatlar yapılabiliyor, bunu yapacak hem cerrahi hem sağlık personeli hem de donanım anlamında bir eksiğimiz yok. Günümüz itibari ile de global çerçevede canlıdan canlıya nakil açısından ilk üç sırada yer alıyoruz. Günümüzde de sağlık turizminde en başta organ nakilleri geliyor. Yurt dışından da hastalarımız geliyor burada organ nakli olmak üzere. Dolayısıyla bu anlamda bayağı iyi bir yerdeyiz diyebilirim.

Yurtdışından gelen çok fazla hasta oluyor mu?

Evet çok sayıda geliyor. Bizim kendi hastanemizde de yurtdışından gelen hastalarımıza yaptığımız nakiller oldu. Ancak yol kat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var; nakil yapmanız için organa ihtiyacınız var! Sağlıksız organı sağlıklı olanıyla değiştiriyorsunuz ve orada bizim üstesinden gelmemiz gereken ana problem Türkiye'de nakillerin %75'i canlılardan yapılıyor. Bu tamamen sağlıklı bir insanın iki böbreğinden birini alıp yakınına vermek ya da karaciğerinin bir parçasını alıp ihtiyacı olan yakınına vermek anlamına geliyor ki tamamen sağlıklı bir insanı riske sokmuş oluyorsunuz.

Çok risk teşkil ediyor mu yaşayan hasta için bu durum?

Sonuçta bu bir ameliyat yani tabi ki hayati tehlike risklerine baktığımızda donörler için karaciğer naklinde hayati tehlike binde beş ile yedi oranında değişiyor. Bakılacak olduğunda küçük bir rakam gibi ama sonuçta karaciğerin bir kısmını alıyorsunuz ve bir ameliyat yüklemiş oluyorsunuz. Ne olursa olsun ameliyat olmamış sağlıklı bir insan gibi olması mümkün değil o hastanın. O dönemde iş gücünden geri kaldığını, sosyal, psikolojik sıkıntılara maruz kaldığını düşünelim, bunlar ciddi yükler oluyor aslında. Sonuçta bizim de batılı toplumlarda olduğu gibi bu oranı tersine çevirmemiz gerekiyor. Yani %75 kadavra, %25 canlıdan canlıya donör aracılığıyla yapılan nakillere doğru evrilmesi gerekiyor o sürecin, burada bir sıkıntı var.

Kadavra donör kullanıldığı zaman naklin yapıldığı hastada risk faktörü oluyor mu canlı donör ile karşılaştırıldığında?

Orada çok bir şey fark etmiyor. Tabi kadavradan bütün bir organı alıyorsunuz, canlıdan canlıya yaparken ise küçük bir kısmını alıyorsunuz. Teknik olarak canlıdan canlıya nakil çok daha zor ona göre dolayısıyla tabi ameliyat yapılan kişi açısından biraz daha kompleks hale gelebiliyor. Bu yüzden de kadavradan organ almak ve takmak daha mantıklı ve sağlıklı olabilir.

Bu anlamda Türkiye'deki gönüllülük oranı ne durumda organ bağışında?

Yani şimdi burada soruları siz soruyorsunuz, soruya soruyla cevap vermek ne kadar doğru bilmiyorum ama Türkiye'de bir milyon kişide organını bağışlayıp kullandıran kişi sayısı hakkında bir fikriniz var mı?

Çok fazla yok açıkçası.

Kaç kişidir sizce?

On bin kişi diyeyim ben.

Ben çok fazla uzatmadan cevabını vereyim: 7!