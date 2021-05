Prof. Dr. Ender Dulundu açıkladı: Dikkat! Hepatite yol açabilir

Bu kadar az olmasını gerçekten beklemiyordum, inanılmaz bir rakam!

Böbrek hastalarının şöyle bir şansı var; organ bulamasalar da diyalize girebiliyorlar ve hayatlarını idame ettirebiliyorlar ancak karaciğer hastalarının %90'ı bir yıl içerisinde hayatını kaybediyor. Dolayısıyla her yıl ülkemizde iki bin ile üç bin arasında karaciğer nakli yapılması gereken hasta var. Böbrek için de baktığımızda aslında diyalize girenlerle birlikte altmış bine yakın ama nakil bekleyen otuz bin kişi gibi görünüyor. Sonuçta düşünelim; Batılı gelişmiş toplumlarda bir milyonda otuz beşlerde kırklarda bağış sayısı. Biz ülkemizde seksen milyon diye hesaplarsak otuz kişi, kırk kişi bağışlasa, verse organlarını zaten ihtiyacımız kalmıyor canlı donörlere çünkü bir kişi sekiz kişiye hayat vermiş oluyor aslında.

Sizce insanlar neden buna çok fazla yanaşmıyor?

Bunun pek çok ayağı var. Burada önemli olan öncelikle organizasyon. Organizasyonda bir problemimiz yok çünkü sağlık bakanlığı gerçekten bunun legal zeminini hazırlamış durumda. Biz bugün bir organı almak zorunda kalsak ambulans uçak yoluyla bile hemen gidip organı alıp getirip takabiliyoruz dolayısıyla orayla ilgili bir sıkıntı yok. Din açısından da uygun olduğuna dair diyanetin yetmiş dokuz seksen yıllarında yayınlamış olduğu bir fetva var. Ama tabi halkı bilinçlendirme konusunda bir eksiğimiz var. Bu eksikte belki de herkesin payı var, belki en başında sağlık çalışanlarının da olabilir ama yapılan çalışmalara baktığımızda organ bağışı yapan kişilere sorulduğunda yurt dışında onları bu işe en fazla yönlendiren kanalın medya olduğu görülmüş. Bütün faturayı tabi ki medyaya çıkarmıyorum ama medya bunun çok önemli bir ayağı onu söylemek istiyorum sadece. Toplumdaki fikir liderlerinin bu anlamdaki pozitif fikirlerini yansıtabilecekleri alan medya oluyor genellikle. Dolayısıyla insanlar da onları örnek aldıkları için önemli. Diğer taraftan din adamlarına çok önemli görev düşüyor. Onların toplumda kişileri aydınlatması ve bunun dinen caiz olduğunu ifade ediyor olması önemli. Tabi sağlık çalışanlarının da burada payı var. Sonuçta beyin ölümü gerçekleşen kişilerden alınıyor organ ve o kişiler yoğun bakımda yatıyor. Yoğun bakımda yattığı süre içerisinde onu dışarıda bekleyen yakınlarını süreçle ilgili sağlıklı bir şekilde bilgilendirdiğimizde ve hastası için her şeyin yapıldığı izlenimini elde ettiğinde siz hasta yakınına günün sonunda beyin ölümünün gerçekleştiğinde organlarını bağışlar mısınız dediğinizde buna daha olumlu bakabiliyorlar. Bu noktada iletişim ile ilgili bir problem varsa hastaya bakılıp bakılmadığı ile ilgili burada sıkıntı oluyor.

Siz şahsi olarak hiç böyle bir sıkıntının içerisinde buldunuz mu kendinizi?

Etik olarak, nakli yapan cerrah olarak bizim bu sürecin hiçbir parçasında olmamamız gerekiyor. Sonuçta beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yakınına gidip hastanız öldü, organlarını bağışlar mısınız deyip ameliyatı da bizim yapmış olmamız biçimsiz bir durum olur. Organ nakil koordinatörümüz bu anlamda görevliler ve yoğun bakım doktorlarımızın yardımıyla aile görüşmelerini yapıyorlar. Orada şu da önemli; kişilerin hayattayken organlarını bağışlamak istediklerini ifade ederek doldurdukları organ bağış kartları var. Bu kart o kişilerin hastaneye düştüklerinde kimseye sorulmadan organlarının alınacağı anlamına gelmiyor, bu tarz doğru bilinen yanlışlar da var ve bu anlamda da bilgilendirme yapmak gerekiyor. Bir kişi o kartı doldurduğunda bundan kimsenin haberi olmuyor. Hastaneye başvurduğunuzda sistemde hekim de, herhangi bir sağlık çalışanı da o kişinin organlarını bağışladığını bilmiyor. Bunu sadece bakanlık biliyor.

Bunun sebebi tam olarak nedir?

Bu birtakım kaygıların önüne geçmek adına paylaşılmaması gereken özel bir bilgi. Ben organlarımı bağışladım, hastaneye düştüğüm zaman bana bakılmayacak mı gibi kaygılar oluşabiliyor hastalarda. Bu kartın faydasına gelecek olursak; Bu kart doldurulurken bir kişi şahit oluyor ve aile yakınları da bilgilendiriliyor. Dolayısıyla günün birinde organlarını almak için sorulduğunda aile, bunun yakının isteği, vasiyeti gibi olduğunu biliyor ve karar verirken daha rahat hareket edebiliyorlar. O yüzden organ bağışı önemli ve toplumu da bu konuda bilgilendirmek çok önemli.

Korona virüsün organlar üzerinde etkisi oluyor mu? Özellikle uzun vadede zarar verdiği zaman organlara nakil yapılacağı zaman yan etkileri oluyor mu? Süreci etkiliyor mu?

Korona virüs nakli şu anlamda olumsuz etkiledi; yoğun bakım ihtiyacının fazla olduğu alanlarda bu tür hastalara ağırlıklı olarak yer ayırmak gerekti ve organ bağışı da toplumun farklı kaygıları oluşunca geri plana düştü. Yoğun bakım koşullarında her hastanın korona olup olmadığını değerlendirmek ve organ bağışında kullanılıp kullanılamayacağını değerlendirmek önemli bir faktör olarak karşımıza çıktı. Bütün bunların ışığı altında organ nakilleri biraz durakladı açıkçası. Koronaya yakalanan hastalarda ileriye dönük ne tarz problemler yaratacağı hala araştırma konusu. Her geçen gün yeni bilgilerle bilgilerimiz tazelenmeye devam ediyor. Dolayısıyla bu konuda çok net sağlıklı bir bilgi vermek şu an için mümkün değil ama karaciğeri de etkilediği bir gerçek. Sonuçta vücuttaki bütün organları etkiliyor.