MHRS üzerinden aşı randevusu oluşturma ekranı! E Devlet ile öğretmenler ve 50 yaş üstü aşı randevusu nasıl ve nereden alınır?

Koronavirüs aşılama sürecinde yeni dönemi Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! Geçtiğimi hafta başlayan 50 yaş üstü vatandaşların aşılanma sürecinin hemen ardından, önümüzdeki hafta itibarıyla tüm öğretmenler randevu alarak aşı olabilecekler. Risk grubundaki vatandaşlara öncelik tanınırken e devlet, e nabız ve MHRS randevu ekranı ile istediğiniz aşı merkezi ve saatinde randevu alabilirsiniz. Bion-Tech ile yapılan anlaşma ve normalleşme süreci ile birlikte salgınla mücadele kapsamında aşı randevusu alma işlemleri son günlerde yoğunluk kazandı. Bakanlık tarafından paylaşılan verilere göre, aşı randevusu nasıl alınır? MHRS ve e devlet ile koronavirüs aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Salgınıyla mücadelede aşı çalışmaları için faaliyetler tüm hızıyla sürerken aşı randevusu alma işlemleri merak ediliyor. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilirken detaylar şöyle;