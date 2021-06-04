Bilim Kurulu üyesi Akın'dan dikkat çeken açıklama! Normalleşme sürecinde en riskli yer...

'AŞIYA TEŞVİK ETMELERİ LAZIM'

Kapalı mekan yöneticilerinden 2 şey beklediğini söyleyen Akın, "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yazılan kurallara çok sıkı sıkıya uymaları lazım. Ayrıca muhakkak gelenleri aşıya da teşvik etmeleri lazım. Eğer aşılı kişiler spor merkezlerine geliyorsa daha güvende olurlar. 'Şu anda benim sektörüm, dükkanım kapalı, ekonomik olarak sıkıntı çekiyorum' diyenler haklılar; ama bir yandan da bu sektörün yaşaması için onların da üzerine düşen görev, bu sektörden hizmet ya da mal alanların aşı olmalarını teşvik edecek işler yapması lazım. Esnaf ve sanatkarlar, düğün salonu sahipleri gibi bunlar 'Benim sektörüm açılsın' demesinler; onlara gelenlere ya da kendi var oldukları çevrelerde aşıyı muhakkak teşvik etmeleri lazım. Yoksa toplumdaki vaka sayısı arttığı zaman ilk yapılan şey, kapalı mekanlardaki aktiviteleri durdurmak oluyor. O yüzden 'Lütfen herkes aşı olsun' diye bu konuda aşı çalışmalarına destek versinler. Bulundukları yerde 'Aşı olmadan girerseniz riskiniz var' gibi yazılar yazabilirler. Çevrelerine aşı olmalarını söyleyebilirler. Salonlarına ya da kapalı mekanlarına 'Lütfen aşı olun' gibi yazılar asarak aşıya da teşvik etmeleri lazım" diye konuştu.