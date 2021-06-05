Göbek bölgesinde yağ yakımına yardımcı besinler

Göbek bölgesinin yağlanması; erkeklerde 30'lu yaşlardan sonra testesteronun ve fiziksel aktivitenin azalması, kadınlarda ise 40'lı yaşlardan sonra menopoz ile östrojenin azalması ve yine fiziksel aktivite azlığı nedeniyle artış göstermektedir.

Özellikle glisemik indeksi yüksek ve yağlı besinler vücutta yağ olarak depolanır ve göbek bölgesindeki yağlanmayı arttırır. Ayrıca hamur işleri, trans yağlar, ambalajlı gıdalar, gazlı ve alkollü içecekler, basit şekerler içeriği yüksek gıdalar göbek bölgesindeki yağlanmayı arttırır. Yapılan bilimsel çalışmalarda rafine şeker ve fruktozun göbek bölgesinde yağ olarak depolandığı belirtilmiştir.

Göbek bölgesinde yağlanmayı arttıran gıdalar olduğu gibi yağ yakımına yardımcı gıdalarda mevcuttur. Fakat bu gıdaların kullanılmasıyla mucize bir zayıflama beklenilemez. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz ile birlikte bu gıdaların alımına özen gösterilirse göbek yağlarının azaldığı gözlemlenecektir.

GÖBEK BÖLGESİNDE YAĞ YAKIMINA YARDIMCI BESİNLER

Yoğurt: Yoğurt içeriğindeki protein ve kalsiyum sayesinde tok tutucu bir özelliğe sahiptir. Ayrıca yoğurdun yağsız olarak tercih edilebilmesi de kalori değerinin azalmasını sağlar. Kişinin diyetine yoğurdun eklenmesi, göbek bölgesindeki yağ miktarının azalmasına yardımcı olacaktır.

Yumurta: Sabah kahvaltısında yumurta tercih edilmesinin büyük önemi vardır. Yumurta anne sütünden sonra en kaliteli proteini içerir ve uzun süre tok tutar. Bu sayede kişinin gün içerisinde gereksiz kalori alımına engel olur ve kan şekerinin daha uzun süre sabit kalmasını sağlar.

Yeşil çay: Özellikle düzenli egzersiz ile birlikte yeşil çayın kilo kaybında yardımcı olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır. Yeşil çayın içeriğinde bulunan kateşinler, kalori kaybını ve bel çevresindeki yağ yakımını arttırmaktadır.

Kinoa: Son yıllarda sık tercih edilen bir besindir. Lif açısından zengindir bu sebeple dışkılamaya yardımcı olur. Aynı zamanda kabızlık problemi yaşayanlara yardımcı olur. Bitkisel protein içeriği yüksektir. Kinoa, demir, selenyum, çinko ve antioksidan olan E vitamini yönünden de zengindir. Bu sayede göbek bölgesinde oluşan şişkinlikler yeterli lif alımına bağlı son bulacaktır.

Biber: Yüksek miktarda C vitamini içerir. Yağ yakımına yardımcı olan iyi bir antioksidan kaynağıdır. Demir içeren besinlerle birlikte tüketildiğinde demirin emilimini arttırır.

Bu besinlerin karışımlarıyla oluşturulan kürler de göbek yağlarının yakımına yardımcı olur. Kişinin kısa süre içerisinde güzel sonuçlar alarak ideal görüntüsüne ulaşmasını sağlar.