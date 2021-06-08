Seren Serengil dumping sendromu hastalığına yakalandı! Seren Serengil’in doktoru hastalığın nedenini açıkladı!

İNCE BAĞIRSAK KISALTILIYOR

"Bypass ameliyatı bazı durumlarda birincil bazı durumlarda ise ikincil ameliyat olarak uygulanır. Seren Serengil önce mide küçültme ameliyatı oldu ardından bypass dediğimiz ameliyatı gerçekleştirdik." diyen Op. Dr. Ersin Aksu, açıklamalarına şöyle devam etti; "İkincil ameliyat olarak tercih edildiği durumlar genellikle tüp mide ameliyatı sonrası kilo alımının gerçekleşmesidir. Mide küçültülüyor ardından ince bağırsak mideye bağlanıyor. Böylelikle gıda geçişi kısaltılmış oluyor. 4-4,5 metrelik bir ince bağırsak yerine 2-2,5 metrelik bir bağırsaktan gıdaların geçişi sağlanır. Bu sayede daha az emilim sağlanmış oluyor. İnce bağırsak kısaltılmasında da yaklaşık 2,5 metre uzunluktaki ince bağırsağa geldiği için dumping sendromu ortaya çıkıyor."

DUMPİNG SENDROMUNUN NEDENİ…

Dumping Sendromunun yalnızca obezite cerrahisi sonrası ortaya çıkan bir durum olmadığını vurgulayan Op. Dr. Ersin Aksu, şöyle konuştu; "Herhangi bir durumdan dolayı midenin alınmasıyla bağırsağa bağlanması sonrasında da ortaya çıkabilir. Dumping sendromu; ince bağırsaktaki hızlı gıda geçişinden kaynaklı bir sendromdur."

Op. Dr. Ersin Aksu, "İnce bağırsak mideye bağlandığında mide boşken şekerli gıda tüketilirse ince bağırsağa çok hızlı bir şeker geçişi olur. Bu da kandaki insülini artırarak şekerin hücre içinde depolanmasına neden olur. Bunun sonucunda da kandaki şeker düşmeye başlar ve hipoglisemi atakları ortaya çıkar." dedi.

Op. Dr. Ersin Aksu dumping sendromu belirtilerini şöyle sıraladı;

Çarpıntı Halsizlik Baş dönmesi Kendini kötü hissetme

Bu tablo yaklaşık 15 dakika sürer.

BYPASS OLAN 100 KİŞİDEN 10'UNDA DUMPİNG SENDROMU GÖRÜLÜYOR

Op. Dr. Ersin Aksu, "Dumping sendromu herkeste ortaya çıkabilen bir durum değildir. Bypass ameliyat sonrası bazı hastalarda ortaya çıkma nedeni hastanın ince bağırsak yapısının hassas olmasıdır. Hastalarda görülme oranı %12 civarındadır. 100 hastadan 10 tanesinde bu durum ortaya çıkıyor diyebiliriz." diye konuştu.