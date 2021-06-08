Türkiye'de il il koronavirüs risk haritası 8 Haziran 2021: Sağlık Bakanlığı Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

"DEĞERLENDİRME YAPILACAK KADAR ÇOK ZAMAN GEÇMEDİ"

Son günlerde ülkemizde kullanıma giren aşılara yönelik karşılaştırmalar yapılmaktadır. Bu karşılaştırmaların somut ve bilimsel mecralarda yapılmadığından emin olabilirsiniz. Aşıların bir birine üstünlük ya da zayıflıkları üzerinden bir değerlendirme yapılacak kadar çok zaman geçmedi. Teknik olarak bir aşıyı diğer bir aşı ile karşılaştırmak için yıllara sari izlemler gerekmektedir. Oysa tüm koronavirüs aşıları henüz çok yenidir. Burada önemli olan, güvenlik ve etkililik testlerini ve klinik araştırmalarını başarıyla tamamlamış olan aşıların kullanıma alınmasıdır.