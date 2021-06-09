Sinovac ve BioNTech aşı randevusu nasıl alınır? e-Nabız ve MHRS koronavirüs aşı randevusu alma oluşturma ekranı

Koronavirüs aşı randevu ekranı, her gün yüz binler tarafından sorgulanıyor. E-devlet şifresi ile giriş yapabileceğiniz e-nabız üzerinden koronavirüs aşı randevusu ekranı belirli aralıklarla yeni yaş ve meslek gruplarının erişimine açılıyor. Peki, bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre, koronavirüs aşı randevusu nasıl alnır, e-nabız aşı randevu ekranına nasıl ulaşılır?

ÖĞRETMEN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Öğretmenler ve eğitim sektörü çalışanları, e-Devlet şifreleriyle Merkezi Hastane Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yaptıktan sonra "Randevu Al" butonuna seçip buradan "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklamalıdır. Ardından BioNTech ve Sinovac aşıları arasından istenilen aşı seçilir. Daha sonra kişi, aşıyı olmak istediği sağlık kuruluşunu seçer. Aşılar aile hekimliklerinde ya da hastanelerde yapılabilir.