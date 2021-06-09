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Giriş Tarihi: 9.6.2021 09:59 Son Güncelleme: 9.6.2021 10:17

ve aşı randevusu nasıl alınır? e-Nabız ve aşı randevusu alma oluşturma ekranı

Sinovac ve BioNTech aşı randevusu nasıl alınır? e-Nabız ve MHRS koronavirüs aşı randevusu alma oluşturma ekranı

Koronavirüs aşılama sürecinde her hafta yeni bir yaş ve meslek grubuna geçiliyor. Son olarak bu hafta başı itibarıyla tüm öğretmenlere aşı randevu ekranı açıldı. Aşı olacak vatandaşların sayısı arttıkça, aşı randevu ekranı da araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı adımlarına göre, e-nabız koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? İşte, e-devlet şifresi ile aşı randevu alma ekranı...

Koronavirüs aşı randevu ekranı, her gün yüz binler tarafından sorgulanıyor. E-devlet şifresi ile giriş yapabileceğiniz e-nabız üzerinden koronavirüs aşı randevusu ekranı belirli aralıklarla yeni yaş ve meslek gruplarının erişimine açılıyor. Peki, bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre, koronavirüs aşı randevusu nasıl alnır, e-nabız aşı randevu ekranına nasıl ulaşılır?

ÖĞRETMEN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Öğretmenler ve eğitim sektörü çalışanları, e-Devlet şifreleriyle Merkezi Hastane Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yaptıktan sonra "Randevu Al" butonuna seçip buradan "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklamalıdır. Ardından ve aşıları arasından istenilen aşı seçilir. Daha sonra kişi, aşıyı olmak istediği sağlık kuruluşunu seçer. Aşılar aile hekimliklerinde ya da hastanelerde yapılabilir.

E-NABIZ İLE ÖĞRETMENLER İÇİN AŞI RANDEVUSU OLUŞTURMA EKRANI

Aşı randevusu Turkiye.gov.tr üzerinden, e-Devlet mobil uygulamasından, Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınabilmektedir. Aşı randevusu oluşturmak için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

E-NABIZ İLE AŞI RANDEVUSU OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS İLE AŞI RANDEVUSU OLUŞTURMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL HASTANELERDE AŞI İÇİN ÜCRET ALINIYOR MU?

Vatandaşlar aşı randevusu için sağlık merkezini ve aşı tipini seçme hakkına sahiptir. Bu noktada sağlık merkezlerinde yoğunluk oluşmaması adına özel hastaneler de koronavirüs aşısı hizmeti vermektedir. Ancak özel hastaneler ve kuruluşlar koronavirüs aşısı için bir ücret talep etmemektedir.

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Sinovac ve BioNTech aşı randevusu nasıl alınır? e-Nabız ve MHRS koronavirüs aşı randevusu alma oluşturma ekranı
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