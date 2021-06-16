Aşı randevusu nasıl, nereden yapılır, başvuru nereden alınır? ALO 182, E nabız ve MHRS koronavirüs aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, iptal edilir mi?

Günlük bir milyonu aşkın kapasiteyle aşılama süreci devam ediyor. Aşı hakkı doğan vatandaşlari koronavirüs aşı randevusu alma ekranı ve aşı randevu sürecini araştırıyor. Aşı randevusu, e-nabız MHRS üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak alınabiliyor. Ayrıca, internet haricinde ALO 182 hattı üzerinden de koronavirü aşı randevusu alma işlemi gerçekleştirilebiliyor. Kimi zaman vatandaşlar, randevu oluşturduğu halde aşı olmaktan vazgeçebiliyor ve bu noktada aşı randevusu nasıl iptal edilir sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan adımlara göre, aşı randevusu nasıl alınır? ALO 182, E nabız ve MHRS koronavirüs aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, başvuru iptal edilir mi? Haberimizde aşı randevusu alma ekranı yer alıyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Salgınıyla mücadelede aşı çalışmaları için faaliyetler tüm hızıyla sürerken aşı randevusu alma işlemleri merak ediliyor. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilirken detaylı bilgiler şu şekilde;