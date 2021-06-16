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Haberler Sağlık Haberleri Aşı randevusu nasıl, nereden yapılır, başvuru nereden alınır? ALO 182, E nabız ve MHRS koronavirüs aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, iptal edilir mi?
Giriş Tarihi: 16.6.2021 08:57 Son Güncelleme: 16.6.2021 08:58

Aşı randevusu nasıl, nereden yapılır, başvuru nereden alınır? , ve MHRS koronavirüs aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, iptal edilir mi?

Aşı randevusu nasıl, nereden yapılır, başvuru nereden alınır? ALO 182, E nabız ve MHRS koronavirüs aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, iptal edilir mi?

Koronavirüs aşı randevusu alma ekranı, her gün yeni bir meslek ve yaş grubuna açılıyordu. Son olarak, SGK'da çalışan olarak kayıtlı her vatandaş için e-Nabız MHRS koronavirüs aşı randevusu oluşturma ekranı erişime açıldı. E-devlet şifresi ile e-nabız üzerinden randevu alma seçeneğinin yanında, telefon ile aşı randevusu da alınabilecek. Peki, aşı randevusu nasıl alınır, aşı randevusu nasıl iptal edilir?

Günlük bir milyonu aşkın kapasiteyle aşılama süreci devam ediyor. Aşı hakkı doğan vatandaşlari koronavirüs aşı randevusu alma ekranı ve aşı randevu sürecini araştırıyor. Aşı randevusu, e-nabız MHRS üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak alınabiliyor. Ayrıca, internet haricinde hattı üzerinden de koronavirü aşı randevusu alma işlemi gerçekleştirilebiliyor. Kimi zaman vatandaşlar, randevu oluşturduğu halde aşı olmaktan vazgeçebiliyor ve bu noktada aşı randevusu nasıl iptal edilir sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, tarafından paylaşılan adımlara göre, aşı randevusu nasıl alınır? ALO 182, ve MHRS koronavirüs aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, başvuru iptal edilir mi? Haberimizde aşı randevusu alma ekranı yer alıyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Salgınıyla mücadelede aşı çalışmaları için faaliyetler tüm hızıyla sürerken aşı randevusu alma işlemleri merak ediliyor. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilirken detaylı bilgiler şu şekilde;

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELERDİR VE KİMLER ALABİLİR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.

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AŞI RANDEVU TELEFONLA NASIL ALINIR?

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

E-NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

E DEVLET İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMLERİ

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

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Aşı randevusu nasıl, nereden yapılır, başvuru nereden alınır? ALO 182, E nabız ve MHRS koronavirüs aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, iptal edilir mi?
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