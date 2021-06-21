Aşı randevusu nasıl alınır, başvuru iptal edilir mi? E-devlet şifresiyle giriş ve E nabız ile MHRS koronavirüs aşı randevusu alma işlemleri

30 yaş üstü aşılamada Türkiye önemli bir yol katetti. Aşılama sürecine hemen her gün yeni meslek ve yaş grupları dahil oluyor. Corona virüs aşı sırası gelen vatandaş Sinovac ve Biontech - Pfizer aşı seçenekleri vatandaşlar diledikleri gün ve saatte aşı randevusu oluşturuluyor. Salgınla mücadele kapsamında aşı randevusu alma işlemleri hız kazanırken e devlet, e nabız ve MHRS üzerinden başvurular alınıyor. SağlıkBakanlığınca paylaşılan aşılama süreci bilgilerine göre, aşı randevusu nasıl alınır? ALO 182, E nabız ve MHRS koronavirüs aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, başvuru iptal edilir mi? Haberimizde, adım adım aşı randevusu alma süreci ve MHRS e-nabız randevu ekranı yer alıyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Salgın sürecinde aşı olmak büyük önem arz ederken aşı sırası gelenler aşı randevusu alma işlemleri sorgulamaları yapıyor. e-Nabız ve MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu oluşturulabileceği gibi ALO 182 telefon ile de işlemler gerçekleştirilebiliyor. Aşı randevusu alma işlemleri ile ilgili detaylar şöyle;