Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Kabağın faydaları nelerdir?
Giriş Tarihi: 22.6.2021 14:57

Kabağın faydaları nelerdir?

Kabağın faydaları nelerdir?

Yazın gözde sebzelerinden sofralarda yerini almaya başladı. Özellikle diyet listelerinde sıkça kullanılan ve bol lifli olması ile dikkat çeken kabak, kilo vermek isteyenlerin de vazgeçilmezlerinden. Peki kabağın neden bu kadar çok tercih edildiğini biliyor musunuz? Kabağın faydaları neler? Neden tüm diyet listelerinde yer alıyor? Uzman Diyetisyen Tamar Demirçi konu hakkında önemli bilgiler verdi.

İçeriğinde hem çözünebilen hem de çözünmeyen lif barındırması sebebiyle tokluk hissini uzatmaya yardımcı olup aynı zamanda bağırsak hareketini hızlandırarak sindirim sistemini olumlu yönde destekler.

SU ORANI YÜKSEK;

Su oranının %90-95 olması sebebiyle düşük kalorili sebzeler grubunda yer almaktadır. 100 gr ortalama 25-30 kalori içermektedir. Bu sebeple vücudun ihtiyacı olan suyu karşılamaya yardımcı olur.

POTASYUM VE MAGNEZYUM ORANI YÜKSEK;

Genel olarak iyi bir vitamin ve mineral kaynağı olmakla birlikte, özellikle potasyum ve magnezyumdan zengin olması en önemli özelliklerinden biri. Bu sayede kalp dostu sebze olma özelliğini taşıyor.

KABAK İLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR;

Kabağın beslenme programlarında sık sık yer verilmesinin sebebi yağ yakıcı etkisi değil, çok iyi bir ödem atıcı olmasından kaynaklıdır. İçeriğindeki yüksek lif ve su oranı sayesinde vücuttaki fazla ödemin hızla atılmasına yardımcı olur.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kabağın faydaları nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA