Kabağın faydaları nelerdir?

İçeriğinde hem çözünebilen hem de çözünmeyen lif barındırması sebebiyle tokluk hissini uzatmaya yardımcı olup aynı zamanda bağırsak hareketini hızlandırarak sindirim sistemini olumlu yönde destekler.

SU ORANI YÜKSEK;

Su oranının %90-95 olması sebebiyle düşük kalorili sebzeler grubunda yer almaktadır. 100 gr kabak ortalama 25-30 kalori içermektedir. Bu sebeple vücudun ihtiyacı olan suyu karşılamaya yardımcı olur.

POTASYUM VE MAGNEZYUM ORANI YÜKSEK;

Genel olarak iyi bir vitamin ve mineral kaynağı olmakla birlikte, özellikle potasyum ve magnezyumdan zengin olması en önemli özelliklerinden biri. Bu sayede kalp dostu sebze olma özelliğini taşıyor.

KABAK İLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR;

Kabağın beslenme programlarında sık sık yer verilmesinin sebebi yağ yakıcı etkisi değil, çok iyi bir ödem atıcı olmasından kaynaklıdır. İçeriğindeki yüksek lif ve su oranı sayesinde vücuttaki fazla ödemin hızla atılmasına yardımcı olur.