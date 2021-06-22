Sağlık kontrollerinden sonra egzersize başlanmalı

Futbol
ve diğer spor branşlarındaki profesyonel sporcular, düzenli olarak doktor kontrollerini yapmalarına rağmen bazen çok ciddi sağlık sorunları ile karşılaşmaktadır. Türk Kalp Vakfı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Serdar Fak
, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu…
Avrupa Futbol Şampiyonası gibi son derece heyecanlı bir spor müsabakasında, Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen
'ın kalbinin durması herkesi çok üzmüş, yapılan başarılı kalp masajı ve tıbbi müdahale sonunda hayati tehlikenin ortadan kalkması ile yüreklere su serpilmiştir. Maalesef yine acı bir tecrübe ile kalp sağlığımızın ne kadar önemli olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Futbolcu saha içinde otomatik elektroşok cihazıyla müdahale ve kalp masajı sayesinde yaşama geri döndürülebildi.
Türk Kalp Vakfı olarak, büyük oranda tedavi edilebilir, erken teşhis ve tedavi ile önlenebilir olan kalp ve damar hastalıkları hakkında çok yönlü olarak ele aldığımız bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarımızla, halkımızın hasta olmadan önlem almalarını her fırsatta tavsiye ediyoruz. ANNE
KARNINDAN İTİBAREN ÖNEMLİ
Kalp sağlığına daha anne karnından başlanarak önem verilmesi gerekmektedir. Bu konuda anne adaylarının ve ailelerin bilinçlendirilmesi için konferanslar ve eğitim seminerleri gerçekleştiriyoruz, sağlıklı beslenme ve sporun önemini vurguluyoruz. Türk Kalp Vakfı olarak sporcu kalp sağlığının da ayrı bir platformda ele alınması gereken önemli bir konu olduğunun altını çiziyoruz.
Hangi sporları yapmanın daha uygun olacağına, mutlaka sağlık kontrollerinden sonra doktorumuza danışarak karar vermeli ve ona göre bir egzersiz programı belirlemeliyiz.
İLK YARDIM EĞİTİMİ YAYGINLAŞMALI
ERİKSEN'IN sahada kalbinin durması ani ölümlere karşı toplum olarak hazırlıklı olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı... 1 Ani ölümler çok büyük oranda kalp damar hastalıkları ile ilgilidir ve kalp ritim bozuklukları ile gelişir. 2 Spor ve kültür kompleksleri başta olmak üzere, alışveriş merkezleri, metro
istasyonları, havaalanları gibi kalabalık mekan ve meydanlarda en fazla 3 dakika içinde erişilebilecek otomatik defibrilatör elektroşok cihazları bulundurulmalıdır.
3
Bu cihazlar ilkokul çağındaki çocukların kullanabileceği akıllı cihazlardır.
Kullanımı basittir. Ani kalp durması gibi hallerde çoğunlukla otomatik teşhis ve tedavi uygular. Hayat kurtarır.
4
Toplumumuzda okullardan başlayarak etkin acil ve ilk yardım eğitimi yaygınlaştırılmalıdır. 5
Ani ölümler en çok, bilinen veya gizli kalp hastalarında olmaktadır.
Kalp hastalığının erken teşhisi için kişiler gereken düzenli kontrollerini yaptırmalıdır.
6
Kalp ve damar sağlığını korumak için daha etkin önlemler alınmalıdır.
Kalp hastalıklarının önlenmesiyle ani ölüm riskinin de azaldığı kanıtlanmıştır.