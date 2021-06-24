Rahim ağzı kanseri belirti verir mi?

Rahim ağzı kanseri olan birçok kadın, hastalığın erken evrelerinde olduğunun farkına varmaz çünkü genellikle geç evrelere kadar semptomlara neden olmamaktadır. Belirtiler ortaya çıktığında, adet dönemleri ve idrar yolu enfeksiyonları (İYE'ler) gibi yaygın durumlarla kolayca karıştırılabilirler. Tipik rahim ağzı kanseri belirtileri adetler arasında, cinsel ilişkiden sonra veya menopozdan sonra olduğu gibi olağandışı kanama, normalden farklı görünen veya kokan vajinal akıntı, pelviste ağrı, daha sık idrara çıkma ihtiyacı ve idrar yaparken ağrıdır.

RAHİM AĞZI KANSERİ NEDENLERİ NELERDİR?

Rahim ağzı kanseri olgularının hemen tamamında cinsel yolla bulaşan insan papilloma virüsü (HPV) bulunur. Bu, genital siğillere neden olan aynı virüstür. Yaklaşık 100 farklı HPV tipi vardır. Sadece belirli türleri rahim ağzı kanserine neden olur. En sık kansere neden olan iki tip HPV-16 ve HPV-18'dir. Kansere neden olan bir HPV türü ile enfekte olmak, rahim ağzı kanserine yakalanacağınız anlamına gelmez. Bağışıklık sisteminiz, genellikle iki yıl içinde HPV enfeksiyonlarının büyük çoğunluğunu ortadan kaldırır.

RAHİM AĞZI KANSERİ TEDAVİSİ NASILDIR?

Erken evrede serviks kanseri tedavi edilebilir bir kanser türüdür. Dört ana tedavi; ameliyat, radyoterapi, kemoterapi ve hedefe yönelik tedavidir. Bazen bu tedaviler, onları daha etkili hale getirmek için birleştirilebilir. Ameliyatın amacı, kanseri mümkün olduğunca fazla çıkarmaktır. Bazen doktor rahim ağzının sadece kanser hücrelerini içeren alanını çıkarabilir. Daha yaygın olan kanser için cerrahi, serviksin ve pelvisteki diğer organların çıkarılmasını içerebilir. Radyasyon, yüksek enerjili X ışınları kullanarak kanser hücrelerini öldürür. Vücut dışından bir makine vasıtasıyla iletilebilir. Ayrıca rahim veya vajinaya yerleştirilen metal bir tüp kullanılarak vücudun içinden de verilebilir. Kemoterapi, vücuttaki kanser hücrelerini öldürmek için ilaçlar kullanılmasıdır. Bu tedavi döngüler halinde verilir. Daha sonra vücudunuza iyileşmesi için zaman tanımak için tedavi durdurulur.

Hedefe yönelik tedavi ise kemoterapi ve radyasyondan farklı şekilde çalışan ilaçlardır. Kanserin büyümesine ve hayatta kalmasına yardımcı olan yeni kan damarlarının büyümesini engeller. Bu ilaçlar genellikle kemoterapi ile birlikte verilir. Rahim ağzınızda kanser öncesi hücreler keşfedilirse tedavi edilebilirler. Teşhis konduktan sonra doktorunuz kanserinize bir evre atayacaktır. Evre, kanserin yayılıp yayılmadığını ve eğer öyleyse ne kadar yayıldığını gösterir. Rahim ağzı kanserinin dört aşaması vardır.

Evre 1: Kanser küçüktür. Lenf düğümlerine yayılmış olabilir. Vücudunuzun diğer bölgelerine yayılmamıştır.

Evre 2: Kanser daha büyüktür. Rahim ve serviksin dışına veya lenf bezlerine yayılmış olabilir. Hala vücudunuzun diğer bölgelerine yayılmamıştır.

Evre 3: Kanser vajinanın alt kısmına veya pelvise yayılmıştır. İdrarı böbreklerden mesaneye taşıyan tüpler olan üreterleri tıkayabilir. Vücudunuzun diğer bölgelerine yayılmamıştır.

Evre 4: Kanser pelvisin dışına akciğerleriniz, kemikleriniz veya karaciğeriniz gibi organlara yayılmış olabilir.

RAHİM AĞZI KANSERİ AMELİYATLARI NELERDİR?