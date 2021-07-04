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Haberler Sağlık Haberleri Hafta sonu aşı randevusu alınır mı, nasıl alınır? Cumartesi Pazar aşı yapılıyor mu? e-Nabız ve MHRS ile Covid-19 aşısı randevu alma ekranı!
Giriş Tarihi: 4.7.2021 14:25

Hafta sonu aşı randevusu alınır mı, nasıl alınır? Cumartesi Pazar aşı yapılıyor mu? e-Nabız ve MHRS ile Covid-19 aşısı randevu alma ekranı!

Hafta sonu aşı randevusu alınır mı, nasıl alınır? Cumartesi Pazar aşı yapılıyor mu? e-Nabız ve MHRS ile Covid-19 aşısı randevu alma ekranı!

Ülke çapında her gün milyonlarca kişi koronavirüse karşı bağışıklık kazanabilmek adına aşı olmaya devam ederken “Hafta sonu aşı randevusu alınır mı, nasıl alınır, Cumartesi Pazar aşı yapılıyor mu?” soruları gündeme geldi. Özellikle hafta içi çalışan kesim, randevularını hafta sonuna almak istiyor. Sağlık Bakanlığı bu noktada sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Buna göre; hafta sonu hastanelerde aşı yapılıyor mu, hafta sonu aşı randevusu alınır mı? İşte bakanlıktan gelen açıklamanın detayları…

MHRS ve e-Nabız sistemleri üzerinden aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar çeşitli sebeplerden dolayı hafta içi yerine hafta sonuna randevu almak isterken bu noktada ise "Hafta sonu aşı randevusu alınır mı, nasıl alınır, Cumartesi Pazar aşı yapılıyor mu?" şeklindeki sorular yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili resmi Twitter hesabından bir açıklama yaparken konuya ise netlik kazandırmış oldu. Buna göre; hafta sonu hastanelerde aşı yapılıyor mu? İşte detaylar…

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HAFTA SONU AŞI RANDEVUSU ALINABİLİYOR MU, PAZAR GÜNÜ AŞI YAPILIYOR MU?

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından aşı randevularıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." denildi.

Hafta sonu için hastanelerden aşı randevu alınabiliyor. Aşı randevusu almak isteyenler, e-Nabız uygulaması üzerinden, telefon ya da SMS ile hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü de aşı randevusu alabiliyorlar. Ülkemizde uygulanan Sinovac ve Biontech aşıları hastanelerde ve sağlık ocaklarında yapılıyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edilen aşı randevusu alma işlemleri merak ediliyor. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, ALO 182 ve MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilirken tüm detaylar şöyle;

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Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI!

"2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecek."

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SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE 50 YAŞ ÜSTÜ 3. DOZ AŞI OLABİLECEK

Bilim Kurulu Toplantısında 3. doz aşıların gerekliliği konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. Doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. Doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. 3. Doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. Doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. doz olarak yaptırabilirsiniz.

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Hafta sonu aşı randevusu alınır mı, nasıl alınır? Cumartesi Pazar aşı yapılıyor mu? e-Nabız ve MHRS ile Covid-19 aşısı randevu alma ekranı!
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