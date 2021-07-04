Hafta sonu aşı randevusu alınır mı, nasıl alınır? Cumartesi Pazar aşı yapılıyor mu? e-Nabız ve MHRS ile Covid-19 aşısı randevu alma ekranı!

MHRS ve e-Nabız sistemleri üzerinden aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar çeşitli sebeplerden dolayı hafta içi yerine hafta sonuna randevu almak isterken bu noktada ise "Hafta sonu aşı randevusu alınır mı, nasıl alınır, Cumartesi Pazar aşı yapılıyor mu?" şeklindeki sorular yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili resmi Twitter hesabından bir açıklama yaparken konuya ise netlik kazandırmış oldu. Buna göre; hafta sonu hastanelerde aşı yapılıyor mu? İşte detaylar…
HAFTA SONU AŞI RANDEVUSU ALINABİLİYOR MU, PAZAR GÜNÜ AŞI YAPILIYOR MU?
Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından aşı randevularıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." denildi.
Hafta sonu için hastanelerden aşı randevu alınabiliyor. Aşı randevusu almak isteyenler, e-Nabız uygulaması üzerinden, telefon ya da SMS ile hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü de aşı randevusu alabiliyorlar. Ülkemizde uygulanan Sinovac ve Biontech aşıları hastanelerde ve sağlık ocaklarında yapılıyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edilen aşı randevusu alma işlemleri merak ediliyor. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, ALO 182 ve MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilirken tüm detaylar şöyle;
Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.
"2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecek."
Bilim Kurulu Toplantısında 3. doz aşıların gerekliliği konusunda değerlendirmeler yapıldı.
Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. Doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. Doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. 3. Doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. Doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. doz olarak yaptırabilirsiniz.