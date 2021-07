İt dirseğine ne iyi gelir, nasıl geçer? Gözde it dirseği (arpacık) neden çıkar?

İt dirseği yani arpacık göz kapağında oluşan bir rahatsızlıktır. Genellikle bir bakteri yüzünden oluşur. Arpacık hem dışta hem de içte çıkabilir. Her iki türdeki it dirseği de insanı fazlasıyla rahatsız eder. Arpacık tedavisi oldukça kolaydır. Ancak erkenden bir doktora başvurulması gereklidir. İnsanların hayatlarını duraksatan bu rahatsızlık antibiyotikler ile ortadan kaldırılır. Peki it dirseğine ne iyi gelir? İt dirseği belirtileri nelerdir? Tüm cevaplar bu yazıda...

İt Dirseği Nasıl Geçer?

İt dirseği göz kapağında ortaya çıkan bir sorundur. Oldukça rahatsızlık veren bir rahatsızlıktır. İt dirseğinin tedavisi vardır. Erken fark edildiği müddetçe uzmanların verdiği antibiyotikler ile tedavi edilebilir. Ancak iç arpacıkların fark edilmesi biraz daha uzun olduğu için antibiyotikler fayda etmeyebilir. Bu gibi durumlarda ise yapılması gereken tek şey iltihabın boşalmasını beklemektir. İt dirseği geçene kadar kişiyi oldukça zorlayabilir ama fazla uzun sürmeden kişinin gözünü terk edecektir.

Gözde İt Dirseği Neden Olur?

İt dirseği göz üzerinden ya da içerisinden çıkmaktadır. Gözde batma yanma gibi pek çok rahatsızlık yaşatmaktadır. Gözde çıkan it dirseğinin tedavisi oldukça basittir. Erken teşhis edilirse antibiyotikler ile birlikte hemen ortadan kaldırılabilir. Arpacığın çıkma sebebi ise mikroplardır. Arpacık mikrop yüzünden oluşmaktadır. Genellikle kirpik diplerindeki enfeksiyonlar arpacık çıkmasına sebep olur. İt dirseği antibiyotik ile geçemeyecek kadar geciktirilmiş ise sadece beklemek gereklidir. Beklenmeli ve iltihabın çıkması gereklidir.

İt Dirseğine Ne İyi Gelir?

İt dirseği, doktorların verdiği antibiyotik ile iyileştirilir. Ancak bazı durumlarda antibiyotik it dirseğini geçiremeyebilir. Bu gibi durumlarda it dirseğini geçiren diğer şeyler uygulanmalıdır. İt dirseğine iyi gelen pek çok şey vardır. Bunlar it dirseğini hafifleten ve yok eden şeylerdir. İt dirseğine iyi gelen şeylerden bazıları şunlardır:

Sıcak kompres

Sağlıklı beslenme

Papatya çayı ile pansuman

Patatesin kesilip göze uygulanması

Poşet çay

Stresten uzak durmak

İt Dirseği Kendi Kendine Geçer Mi?

İt dirseği en fazla araştırılan rahatsızlıklardan birisidir. Neredeyse her insanın bir kez olsun yaşamış olduğu bir rahatsızlıktır. Bunun sebebi gözün çok hassas olması ve ellerimiz ile sürekli temas halinde olmasıdır. İt dirseği tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Hem doktorun verdiği antibiyotikler ile hem de evde yapılan bazı uygulamalar ile tedavi edilmektedir. Eğer hiçbir uygulanma yapılmazsa vbile it dirseği kendi kendine ortadan kalkar. Ancak bu biraz uzun sürebilir ve kişinin canı uzun süre acıyabilir.

İt Dirseği Belirtileri

İt dirseği erken teşhis edilmelidir. Erken teşhis edildiğinde antibiyotik tedavisi ile kısa sürede ortadan kaybolur. Aksi takdirde uzun süre kişinin gözünde kalıp kişinin hayatını duraklatabilir. İti dirseğinin bazı belirtileri vardır. Bu belirtilerden birkaç tanesi şunlardır:

Kaşınma, batma ve yanma

Gözde sulanma

Gözle görülen şişlik

İç arpacıkta gözleri kapatırken hissedilen kitle

Göz çevresinde sarı iltihaplanma

Göz yaşı borusunun dışında biriken iltihap kitlesi

Uyanırken gözleri açamama

Işığa karşı hassasiyet

Göz içerisindeki sıvının burun kanallarını tıkaması

İt Dirseği Bulaşıcı Mı?

İt dirseği pek çok insanın başına gelen rahatsızlıklardan birisidir. İt dirseği rahatsızlığı yaşayan kişinin etrafındakilerin en korktuğu şeylerden birisi de it dirseğinin bulaşıcı olmasıdır. Ancak it dirseği bulaşıcı bir rahatsızlık değildir. Her ne kadar bulaşıcı olmayan bir rahatsızlık olsa da it dirseği olan bir kişi ile aynı havluyu ya da aynı kozmetikleri kullanmak önerilmez. Bu hastalığın bulaşabilmesi için ikincil bir enfeksiyon ajanı gereklidir. Aksi takdirde arpacık hiç kimseye bulaşmaz. Oldukça rahatsız edici bu hastalığın bir an evvel geçmesi için göze temas edilmemelidir. Ancak temas edilse de bir başkasına geçecek bir rahatsızlık değildir.

