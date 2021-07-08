Vücut ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? (Vücut kırgınlığına) Vücut ağrısı nedenleri nelerdir?

VÜCUT KIRGINLIĞI NEDENLERİ NELERDİR?
Vücut kırgınlığı bazen depresyon gibi ruhsal sorunların nedeni ve bazen de belirtisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlara ek olarak ise, vücut kırgınlığına neden olan birçok neden bulunmaktadır. Bu nedenler ise şöyle sıralanmaktadır;
Yaşam tarzı faktörleri;
Alkol veya uyuşturucu kullanımı
Aşırı fiziksel aktivite
Jet lag
Fiziksel aktivite eksikliği
Uyku eksikliği
Böyle antihistaminikler, öksürük ilaçları gibi ilaçlar,
Sağlıksız beslenme alışkanlıkları
Ayrıca aşağıda verecek olduğumuz hastalıklar da tedavileri sonucunda sizlerde vücut kırgınlığına neden olabilmektedir. Bunlar;
Akut karaciğer yetmezliği
Anemi
Kaygı
Kanser
Kronik yorgunluk sendromu
Kronik enfeksiyon veya inflamasyon
Kronik böbrek hastalığı
Sarsıntı
KOAH
Depresyon (majör depresif bozukluk)
Diyabet
Anfizem
Meraljia parestetika
Keder
Kalp hastalığı
Hipertiroidizm (aşırı aktif tiroid)
Hipotiroidi (tiroid)
Enflamatuvar bağırsak hastalığı (IBD)
Kemoterapi, radyoterapi, ağrı ilaçları, kalp ilaçları ve antidepresanlar gibi ilaçlar ve tedavileri,
Çoklu skleroz
Şişmanlık
Israrcı ağrı
Uyku apnesi
Stres
Travmatik beyin hasarı
VÜCUT KIRGINLIĞINA NE İYİ GELİR?
Vücut kırgınlığınızı yok etmek için, bazı yaşam tarzı değişiklikleri yapabilirsiniz. Buna ek olarak, çok basit ev ilaçları da aynı zamanda enerji vermek ve gücünüzü geri kazanmanıza yardım edebilir.
Muz
Badem
Süt
Ginseng
Mango
Çilek
Yumurta
Kahve