Vücut ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? (Vücut kırgınlığına) Vücut ağrısı nedenleri nelerdir?

VÜCUT KIRGINLIĞI NEDENLERİ NELERDİR?

Vücut kırgınlığı bazen depresyon gibi ruhsal sorunların nedeni ve bazen de belirtisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlara ek olarak ise, vücut kırgınlığına neden olan birçok neden bulunmaktadır. Bu nedenler ise şöyle sıralanmaktadır;

Yaşam tarzı faktörleri;

Alkol veya uyuşturucu kullanımı

Aşırı fiziksel aktivite

Jet lag

Fiziksel aktivite eksikliği

Uyku eksikliği

Böyle antihistaminikler, öksürük ilaçları gibi ilaçlar,

Sağlıksız beslenme alışkanlıkları

Ayrıca aşağıda verecek olduğumuz hastalıklar da tedavileri sonucunda sizlerde vücut kırgınlığına neden olabilmektedir. Bunlar;

Akut karaciğer yetmezliği

Anemi

Kaygı

Kanser

Kronik yorgunluk sendromu

Kronik enfeksiyon veya inflamasyon

Kronik böbrek hastalığı

Sarsıntı

KOAH

Depresyon (majör depresif bozukluk)

Diyabet

Anfizem

Meraljia parestetika

Keder

Kalp hastalığı

Hipertiroidizm (aşırı aktif tiroid)

Hipotiroidi (tiroid)

Enflamatuvar bağırsak hastalığı (IBD)

Kemoterapi, radyoterapi, ağrı ilaçları, kalp ilaçları ve antidepresanlar gibi ilaçlar ve tedavileri,

Çoklu skleroz

Şişmanlık

Israrcı ağrı

Uyku apnesi

Stres

Travmatik beyin hasarı

VÜCUT KIRGINLIĞINA NE İYİ GELİR?

Vücut kırgınlığınızı yok etmek için, bazı yaşam tarzı değişiklikleri yapabilirsiniz. Buna ek olarak, çok basit ev ilaçları da aynı zamanda enerji vermek ve gücünüzü geri kazanmanıza yardım edebilir.

Muz

Badem

Süt

Ginseng

Mango

Çilek

Yumurta

Kahve