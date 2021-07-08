Zeytin Ne Zaman Toplanır? Zeytin Hasadı Ne Zaman, Hangi Mevsimde/Ayda Yapılır?

Zeytinlerin üretiminde en önemli basamaklardan bir tanesi hasattır. Hasat, zeytinlerin ağaçlardan toplanmasına verilen addır. Hasadın ne zaman yapıldığı zeytinlerin kalitesini belirlemede çok önemli bir rol oynar. Zeytinlerin kalitesi için doğru zamanda doğru bir şekilde toplanması çok önemlidir.

OLGUN ZEYTİN NASIL ANLAŞILIR?

Zeytinin olgunlaşması amacına göre farklılık göstermektedir. Zeytin yeşil sofralık şeklinde tüketilecek ise zeytinlerin sarımsı- yeşil renge döndüğü zaman normal boyutta ve sertliğini kaybettiğinde olgunlaşmış demektir. Zeytin siyah sofralık şekilde tüketilecek ise zeytin bir miktar karardığında, kararmanın dış kabuktan zeytin etine geçmekte olduğu zaman zeytin olgunlaşmış demektir. Zeytin yağı çıkarılacak ise zeytin siyah ve yumuşak olduğu zaman (elle sıkıldığında çekirdeği çıkacak şekilde yumuşak) olduğu zaman olgunlaşmış demektir.

ZEYTİN NE ZAMAN TOPLANIR?

Her gün masalarımıza gelen, yağını yemeklerimizde kullandığımız zeytin yetiştiriciliğinde en önemli işlemlerden bir tanesinin de hasat olduğundan bahsetmiştik. Zeytinlerin toplanma amacı da hasat zamanını etkilemektedir. Eğer zeytinleri sofralık yeşil zeytin olması için toplayacak isek zeytin yeşil renkten sarı renge dönerken yani Eylül, Ekim aylarında toplanması gerekmektedir. Bu dönemde zeytinler normal iriliğini almaktadır. Eğer zeytinleri sofralık siyah zeytin için toplanacaksa daha geç zamanlarda yani Kasım, Aralık aylarında toplanılması gerekmektedir. Eğer zeytin yağ yapılmak için kullanılacak ise zeytin ağacında hiç yeşil zeytin olmadığı zaman hepsi karardığında yapılmaktadır.

ZEYTİN EN KOLAY NASIL TOPLANIR?

Zeytin toplama işleminin birkaç püf noktası vardır. Zeytinler toplanırken aşağıdaki püf noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu püf noktalar şunlardır:

Zeytin kabuğunun zarar görmesi ve ezilmesi olaylarından kaçınılmalıdır. Ezilmesi ve kabuğunun zarar görmesi enfeksiyona sebep olduğu için zarar verir ve zeytinin değerini düşürür.

Yeterli olgunluğa erişen zeytinlerin elle dikkat ederek toplanmalıdır.

Toplanan zeytinler bir kova ya da sepete konulmalıdır.

YAĞLIK ZEYTİN HANGİ AYDA TOPLANIR?

Yağlık zeytinin toplanması için ağaçta hiç yeşil zeytin kalmamasının beklenilmesi gerekmektedir. Bu zaman ise Kasım- Aralık aylarından sonraki zamanlara denk gelmektedir.