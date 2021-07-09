El çatlamasının nedenleri nelerdir ve nasıl geçer? El Çatlaklarına ne iyi gelir?

Elleriniz bakımını sağlamak için pahalı kozmetik ürünleri kullanmanıza gerek yok. Evde kendi kendinize bitkisel olarak hazırlayacağınız kremler ile yumuşak ve bakımlı ellere sahip olabilirsiniz. Sıcak ve soğuktan etkilenen eller havayla ya da sıcak su ile yıpranabilir. Buna güneş, deniz, toprak ve kullanılan temizlik ürünleri gibi kimyasal maddeler eklenince; eller hem çabuk kırışır hem de el çatlaması ve kanaması nedeniyle sertleşir. Bu nedenle ellerinize ne kadar bakarsanız bakın özellikle kimyasal malzemelerle uğraştığınız işlerde eldiven kullanmalısınız.



El Çatlamasının Nedenleri Nelerdir?



El çatlakları gelende dış etkenlerden kaynaklansa da dikkat edilmesi gereken bir sorundur. Ellerde oluşan çatlaklar tedavi edilmez ise egzamaya dönüşebilir. Başka hastalıklarında habercisi olan el çatlaklarına karşı önlem almanıza rağmen oluşan çatlaklar geçmiyorsa bir doktora görünmenizde fayda olabilir. Hamilelikte el çatlaması da sık görülen bir durumdur. Hamilelikte el çatlamasının nedenleri genelde vücudun susuz kalması ve bu nedenle cildin nem ihtiyacını karşılayamamasıdır. Soğuktan ellerin çatlaması ise genelde kuru ciltli kişilerde özellikle de hanımlarda kışın görülen bir durumdur. Soğuktan ellerin çatlamasına engel olmak için eldiven kullanılması işe yarayabilir.

Doğal El Çatlağı Bitkisel Kremleri

El çatlakları nasıl geçer diye düşündüğünüzde aklınıza ilk başta kozmetik ürünler ve kremler gelse de bitkisel kremler en sağlıklı olan çözüm yoludur. Ellerinize özen göstermek için bir kaç detaya dikkat ettiğiniz takdirde çatlakların oluşumunu engellenebilir.

Eller için iyi gelen en bilindik çözüm salatalık kürüdür. Salatalık suyu ile her gece yatmadan önce ellerinizi ovabilirsiniz. 10 dakika ovduktan sonra sabunlar yıkayabilirsiniz. Ayrıca diğer bir çözüm ise karakavak ve akhuş tomurcukları karışımıdır. Karakavak ve akhuş tomurcuklarını iki saat kadar bir cezvede çay gibi demleyin. Karışım soğuduktan sonra bal mumu ve biraz badem yağı ilave ederek krem formuna gelene kadar karıştırın. Etkisini hemen gösteren bu karışımın her hangi bir vakti yok. İstediğiniz zaman el kremi olarak kullanabilirsiniz.



El çatlaklarına bitkisel çözüm olarak ekleyebileceğimiz diğer doğal çözümler ise şunlardır;



• Sütün içine bir miktar papatya ekleyip kaynatın. Süzgeçten geçirdiğiniz karışıma zeytin yağı ve akhuş ağacı tohumu ekleyerek karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı ellerinize masaj yaparak uygulayın.



• El çatlakları için geçerli bir diğer çözüm ise doğal tereyağ kremidir. Ellerinize sürdüğünüz tereyağ ile çatlakları anında yok edebilirsiniz.



• Bir cezve içinde 1 tatlı kaşığı balı eriterek içerisine 2 çorba kaşığı kadar susam yağı ekleyin. Ardından 1 çorba kaşığı badem yağı ve yine 1 çorba kaşığı gliserin ilave edin. Krem kıvamına getirdiğiniz karışımı bir kavanoz içerisinde muhafaza edebilirsiniz. Elde ettiğiniz kremi gece uyumadan önce ellerinize masaj yaparak uygulayın ve pamuklu bir eldiven giyin. Sabah kalktığınızda ellerinizin yumuşacık olduğunu göreceksiniz.



• El çatlakları için sadece bitkisel kürler ile bakım yapmak yeterli değildir. El egzersizleri ile çatlakların oluşumunu engelleyebilirsiniz. Önce ellerinizi sıkın ve 20'ye kadar sayın. Ardından parmaklarınızı açıp kapatın ve bu hareketi de 20 defa tekrar edin. Bir sonraki harekette ise ellerinizi açık ve dirseklerinizi 20 defa indirin ve tekrar havaya kaldırın. Omuz hizasında açtığınız kollarınızı yukarı kaldırıp avuç içleri yukarı bakacak şekilde gerinin, bu şekilde ellerinizi 20 defa açıp kapayın.



El çatlakları için bitkisel kürler alanında uzmanlaşmış Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya bitkisel bir krem öneriyor. Bütünüyle bitkisel olan bu karışımı dilerseniz siz de evde yapabilir ve uygulayabilirsiniz. Bunun için 150 gram ceviz yağı ve 25 gram balmumuna ihtiyaç var. Bir kabın içinde istenilen oranlardaki ceviz yağı ve balmumunu karıştırıp benmari yöntemi ile ısıtılıp cam bir kavanozda saklanılır. Bu karışım ihtiyaç duyuldukça ellere masaj yapılarak uygulanır.

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