Çam kozalağı reçeli nasıl tüketilir? Çam kozalağı reçeli günde ne kadar yenir?

Çam kozalağı reçeli çam ve köknar kozalaklarından elde edilir. Pek çok şifa için kullanılan çam kozalağı reçeli özellikle üşütme, soğuk algınlığı ve öksürük gibi hastalıklarda tedavi görevi görür.

ÇAM KOZALAĞI REÇELİ NASIL TÜKETİLİR?

Çam kozalağı reçeli kahvaltılarda tüketilse de şifa kaynağı olarak da kullanılmaktadır. Takviye gıda olarak da kullanılan çam kozalağı reçelini fazla miktarda tüketmemek de önemli. Çam kozalağı reçelinden doğru bir şekilde yararlanmak için günde 1 yemek kaşığı tüketmek gerekir. Çocuk ve yaşlılarda bu miktarı biraz daha azaltmak tavsiye edilir. Çam kozalağı reçeli tek başına tüketilebilmektedir. Ayrıca çam kozalağı reçeli yoğurt ve tahin gibi ürünlerle birlikte de tüketebilmektedir.

ÇAM KOZALAĞI REÇELİ HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

İçerdiği önemli besin öğeleri sayesinde pek çok hastalık tedavisinde kullanılan çam kozalağı reçeli özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına çok iyi gelmektedir. Solunum hastalıklarının doğal ilacı olarak kullanılan çam kozalağı reçelinin balgam söktürücü özelliği de bulunmaktadır. Akciğerleri temizlemede de etkisi olan çam kozalağı reçeli, vücut direncini arttıran bir şifa deposu olarak da görülmektedir. Kokusu sayesinde ferahlık hissi veren çam kozalağı reçeli stres giderici bir özelliğe de sahiptir.

ÇAM KOZALAĞI REÇELİ NASIL YAPILIR?

Çam kozalağı reçeli yapabilmek için ilkbaharın mayıs aylarında toplanmalıdır. 30-40 tane küçük boyda toplanmış çam kozalakları önce temizlenir. Ardından kozalaklar kaynatılır ve süzülür. Bir buçuk litre su ile toplanan 30-40 adet çam kozalakları 1 saate yakın kaynatılır. Kaynatılan çam kozalakların içerisine 1 buçuk kilogram şeker ilave edilir. Şeker ile kaynamaya devam eden çam kozalaklarının üzerinde oluşan köpükler bir kaşık yardımıyla alınır. Bu işlem birkaç defa tekrar eder. Reçel kıvamına gelen çam kozalaklarının içerisine limon suyu sıkılır ve 5 dakika kadar daha kaynatılır. Bu işlemden sonra reçeliniz hazır hale gelmiş olur.

KOZALAK REÇELİ NE KADAR YENMELİ?

Sağlığa ve özellikle soğuk algınlıklarına çok iyi gelen kozalak reçelinin ne kadar yenebileceği de önemli bir soru. Kozalak reçeli faydalıdır ancak fazla tüketildiğinde zararları da olabilmektedir. Yetişkinlerin günde bir yemek kaşığı çam kozalağı reçelinin yemesi uygun görülürken çocuk ve yaşlılar için bu miktarın daha az olması tavsiye edilmektedir.