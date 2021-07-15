Granola nasıl tüketilir, diyette yenir mi? Granola pişirilir mi?

Kahvaltı keyfini tam olarak yaşatmasa da kurtarıcı görevi gören ve aynı zamanda içindeki besinler sayesinde de oldukça doyurucu ve faydalı olan granola tüketim hayatımıza da yeni bir boyut katmış oluyor. Pek çok faydası da bulunan granola içindeki lif oranı sayesinde karaciğer fonksiyonlarını düzenlerken aynı zamanda sindirim sistemini de kolaylaştırır.

GRANOLA NEDİR?

Kahvaltılarınızı tatlandıracak ara öğünlerde açlığınızı dindirecek ve aynı zamanda da içerdiği besinler sayesinde de gün içinde size enerji verecek. Peki bunu hangi besin yapacak? Tabii ki de granola. Granola yulaf ve birçok tahılın kuruyemiş ve kuru meyvelerle harmanlanarak bal ya da başka tatlı ürünlerle birlikte tüketilen bir besindir.

GRANOLA NASIL TÜKETİLİR?

Aperatif besinler artık hayatımızın olmazsa olmaz parçalarından biri haline geldi. Granola da o aperatif ve bir o kadar da doyurucu besinlerden biri. Ayrıca granolayı tüketmek de oldukça kolay. Granola; yulaf, bal, fındık, ceviz ve kuru meyvelerin harmanlamasıyla hazırlanan bir yiyecek. Granola hazırlandıktan sonra tıpkı diğer mısır gevrekleri gibi süt ve yoğurt ile tüketilir. Kahvaltı ve ara öğünlerde tercih edilen granola diyet listelerinde de kullanılır.

DİYETTE GRANOLA YENİR Mİ?

Granola tahmin edildiği gibi içinde bulunan besinler ve doğal şekerlerden dolayı diyet listelerinin de başını çeken bir besindir. Ancak diyet listelerinde kullanılacak granolanın hazır paketler değil evde bizzat kendi yaptığınız karışım olması gerekir. Hazır alınan granola her ne kadar masum gibi görünse de içerdiği şeker ve kalori nedeniyle diyetleriniz riske girebilir. O yüzden gronalayı kendiniz yaparak tüketmeniz çok önemli.

GRANOLA PİŞİRİLİR Mİ?

Granolanın özel bir pişirme yöntemi yoktur. Ancak evde hazırladığınız yulaf, fındık, ceviz, kuruyemiş ve kuru meyveler harmanlanarak 45-60 dakika arası ara ara karıştırarak fırınlayabilirsiniz.

HAZIR GRANOLA NASIL YENİR?

Granola kahvaltı ve ara öğünlerde yenebilen bir besindir. Genellikle süt ve yoğurtla yenen granolaya taze meyve parçaları eklenerek de tüketmek mümkün.Hem yetişkinlerin hem de çocukların yiyebileceği bir ürün olan granola süt ile hazırlandığında da kalsiyum açısından da zengin bir besin haline gelir.

DRANOLA SÜTLE PİŞİRİLİR Mİ?

Granolayı sütle tüketmek tavsiye edilir. Ancak granolayı tüketirken malzemelerin süt ile pişirilmesine gerek yoktur. Malzemeleri evde fırınlayıp soğuduktan sonra süt ile tüketebilirsiniz.