Granola nedir? Granola diyette yenir mi?

Kahvaltılık denilince akla gelen besinlerden birisi olan granola ayrıca içerisindeki mineral ve vitaminleri ile de oldukça dikkat çekmektedir. Bu sebeplerden dolayı ise oldukça çok insan tarafından tercih edilen bir besin olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte granola hakkında detaylar…

GRANOLA NEDİR?

Granola içerisinde tahıllar, yağlar, kuru meyveler ve kuru yemişlerden oluşan özellikle kahvaltılarda sıkça tüketilen bir besindir. Müsliden farklı olarak fırına ya da tavaya girmeden önce içerisine yağ ve şeker eklenmektedir.

Granola; bal, tahıllar, fındık gibi kuru yemişler ve kuru veya yaş meyveler içeren bir besindir. Bu karışım gevrek haline gelene kadar pişirilir. Pişirme sırasında kuru meyveler eklenir. Bu besin içerisinde bulunan lifler, karbonhidratlar, esansiyel yağ asitleri, vitamin ve mineraller açısından çok zengin bir besindir. İçerisinde bulunan maddeler sayesinde ise oldukça sağlıklı ve besleyicidir.

GRANOLA NASIL TÜKETİLİR?

Hızlı olarak tüketilen yiyecekler hayatımızın bir parçası haline gelmesiyle birlikte kahvaltılar da hızlı olmaya başladı. Kahvaltılık gevrekler, müsliler, granolalar ise en çok tercih edilen kahvaltılık hızlı gıdalar arasında yerini aldı. Granola özellikle kahvaltılarda süt ya da yoğurda karıştırılarak tüketilebilir. Granola kahvaltıya ek olarak ara öğünlerde de tüketilebilinir.

DİYETTE GRANOLA YENİR Mİ?

Granola çok besleyici ve faydalı bir besin olduğu için diyetlerde tüketilmesine izin verilen besinlerden bir tanesidir. Bu besin diyetlerde genelde kahvaltılarda ya da ara öğün olarak tüketilebilmektedir. Genelde kahvaltı ve ara öğün olarak tüketilirken; yoğurda, süte veya kefire katılıp öyle tüketilmesi diyetisyenler tarafından tavsiye edilmektedir. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta ise diyette hazır granola değil de evde yapılmış granola kullanılması daha uygundur.

GRANOLA PİŞİRİLİR Mİ?

İçerisinde pek çok vitamin ve mineral bulunan granola yapım aşamasında pişirilmektedir. Bu pişirilmenin özel bir tekniği bulunmamaktadır. Granola tüketim sırasında pişirilmeden direkt süt ya da yoğurda karıştırılarak tüketilir.

HAZIR GRANOLA NASIL YENİR?

İçerisinde bulunan maddeler sayesinde oldukça yararlı bir besin olan granola tercihe göre birkaç şekilde tüketilebilir. Hazır granola genelde sabah kahvaltılarında süte ya da yoğurda katılarak tüketilebilmektedir. Ayrıca isteğe bağlı olarak içine ya da üzerine taze meyveler ile servis edilebilir.