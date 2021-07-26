Hurma Kilo Aldırır Mı? Günde Kaç Adet Hurma Yenmeli?

Hurma içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde insan vücuduna oldukça faydalı bir besin olarak karşımıza çıkıyor. Hurma faydaları nedeni ile de oldukça sık tüketiliyor. Hurma tüketenler de kilo aldırıp aldırmadığını merak ediyor. Hurma dengeli tüketildiği zaman kilo yapmıyor fakat fazla tüketilirse insana kilo yapabiliyor.

HURMA KİLO ALDIRIR MI?

Vücudun en önemli enerji kaynağı karbonhidratlardır. Karbonhidratlar vücudun ihtiyacından fazla şekilde tüketilirse fazla olan karbonhidratlar vücutta yağ olarak depo edilmektedir. Hurmanın içeriğinin büyük oranı şeker (karbonhidratlar) olarak bilinmektedir. Hurma günlük tüketilmesi gerekenden fazla bir şekilde tüketildiği zaman insan vücuduna yağ olarak depolanabilmektedir. Yani fazla olarak hurma tüketimi kilo aldırabilmektedir. Fakat hurma tüketimi dengeli ve düzenli olarak yapılır ise kilo aldırmaz ve insan vücudu için oldukça yarar sağlar. Hurma dengeli ve düzenli tüketildiğinde hazımsızlığa ve kabızlığa iyi gelir, bağırsak faaliyetlerini düzenler, bağışıklığı güçlendirir ve beyin faaliyetlerini iyi gelir.

GÜNDE KAÇ ADET HURMA YENMELİ?

Hurma içeriğinin zenginliği sebebi ile insan vücudu için oldukça yararlı bir besindir. Hurma faydaları sayesinde mükemmel bir besin olarak kabul edilebilir. Faydalarının yanı sıra tadının da oldukça güzel olması sebebi ile oldukça sık tüketilir. Uzmanlar hurmayı haftanın her günü tüketebileceğimizi söylemektedir. Haftanın her günü tüketilebilen hurmayı da günde 3 adet tüketirseniz yeterli faydayı alacağınızı uzmanlar söylemektedir. Bu faydalar arasında kolesterolü düşürmesi, kalp sağlığını koruması, beyin faaliyetlerini düzenlemesi, kanserden koruması, bağışıklığı güçlendirmesi gibi faydalar yer almaktadır. Fakat kilo problemi olan insanların hurma tüketimine dikkat etmesi gerekmektedir. Fazla tüketilen hurmanın vücuda kilo yaptığı bilinmektedir. Eğer bir diyetisyeniniz var ise hurma tüketiminizi diyetisyeninize danışmanız gerekmektedir.

1 ADET HURMA KAÇ KALORİ?

Hurma; kabızlığa ve hazımsızlığa iyi gelir, bağırsak faaliyetlerini düzenler, antioksidan içeriği sayesinde bağışıklığı güçlendirir, içerisinde bulunan B vitaminleri sayesinde beyin faaliyetlerini düzenler. Bu yararları sebebi ile hurma sık sık tüketilmelidir. Fakat hurma fazla tüketildiği zaman ise kilo alımına sebep olabilmektedir. Hurmayı tüketenler hurmanın kaç kalori olduğunu merak etmektedir. 1 adet hurma 42,2 kalori olarak bilinmektedir. Hurmayı gün içerisinde abartmayarak düzenli ve dengeli bir şekilde tüketmek büyük bir öneme sahiptir. Gün içerisinde fazla olarak tüketilen hurma vücuda kilo ve yağ olarak geri dönüş yapabilir.

DİYETTE HURMA YENİR Mİ?

Zayıflamak ya da kilo almak isteyen insanlar diyetisyenden yardım almaktadır. Özellikle kilo almak isteyen kişilerin diyet listelerinde hurma sık sık bulunur. Çünkü hurma hem çok sağlıklı hem de kalorisi normal meyvelere göre oldukça yüksektir. Hurmanın içeriğinde bulunan lifler sayesinde midede şişerek yer kaplıyor ve mideyi geç bir şekilde terk ettiği için uzun süre tokluk hissi sağlar. İçeriğinde bulunan yüksek lif oranı sayesinde bağırsakları çalıştırır ve kabızlığa iyi geliyor. Bu sebepler sayesinde de çoğu zayıflama diyetinde de diyet listelerinde hurmaya yer verilmektedir. Özellikle ara öğünlerde, smoothie'lerde oldukça sık karşımıza çıkmaktadır. Hurma fazla şekilde tüketildiği zaman kilo alımına sebep olabiliyor. Fakat dengeli bir şekilde tüketilirse kilo vermeye yardımcı olabiliyor.