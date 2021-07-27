Hindistan cevizi nasıl tüketilir? Çiğ Hindistan cevizi nasıl yenir? s1

Tropikal bölgelerde yetişen Hindistan cevizi palmiyegiller familyasına ait bir meyve türüdür. Dış görünüşü kahverengi, içi beyaz olan Hindistan cevizinin lifli bir yapısı vardır. Taze, kurutulmuş ve yağ olarak farklı şekillerde kullanımı olan Hindistan cevizinin suyu da oldukça faydalı olup elektrolit kaynaklarından biridir.

HİNDİSTAN CEVİZİ NASIL TÜKETİLİR?

Kalsiyum, potasyum ve fosfor bakımından zengin olan Hindistan cevizi meyvesi farklı şekillerde tüketilebilmektedir. Hindistan cevizi içi kırılarak içi açıldıktan sonra taze olarak tüketilebilirken kurutularak pasta ve tatlıların içerisine eklenerek de tüketilebilmektedir. Kendisinden yağ elde edilebilen Hindistan cevizi, özellikle cilt ve saç bakımlarında Hindistan cevizi yağı olarak da kullanılabilmektedir. Böylelikle cildinizin nem ihtiyacı da karşılanmış olur. Aynı zamanda Hindistan cevizi suyu olarak tüketilebilen meyve aynı zamanda başka meyve sularının içerisine katılarak da tüketilebilmektedir.

ÇİĞ HİNDİSTAN CEVİZİ NASIL YENİR?

Dalından koparıldığı şekliyle Hindistan cevizini ikiye böldükten sonra içinde kalan etli kısmını çıkarıp dilimleyerek sade bir şekilde yiyebilirsiniz. Çiğ Hindistan cevizinin içinde kalan beyaz kısmını rendeleyerek tatlıların içerisinde ve ya üstünde de kullanabilirsiniz. Hindistan cevizini bir aroma katması amacıyla yemeklerin içerisinde de ekleyerek yiyebilmeniz mümkün. Aynı zamanda Hindistan cevizini rendeleyip kendi yağı ile karıştırarak Hindistan cevizi cipsi ya da truffle gibi tatlılar yaparak da yemeyi tercih edebilirsiniz.

KURUTULMUŞ HİNDİSTAN CEVİZİ NASIL TÜKETİLİR?

Kurutulmuş Hindistan cevizi genellikle pasta ve tatlılarda aroma katması için kullanılır. Hindistan cevizi aynı zamanda süsleme amacıyla kullanılan bir üründür. Hoş kokusu ve güzel bir tadı olan Hindistan cevizi mutfağımızın en güzel süslerinden biridir. Yüksek oran lif içeren ve B ve C vitaminleri açısından zengin olan Hindistan cevizi sadece tadı görüntüsü için değil sağlığa büyük yararları olduğu içinde tüketilmesi gereken bir üründür.

HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU NASIL MUHAFAZA EDİLİR?

Hindistan cevizi açıldığı zaman dışarıda çok uzun süre durabilen bir meyve değildir. Bundan dolayı 5-10 gün kadar oda sıcaklığında bekleyebilir. Hindistan cevizi açıldıktan sonra sıvısı hemen eksilmeye ve acı bir tat almaya başlar. Bundan dolayı hemen tüketilmeyecekse buzdolabında muhafaza edilip bir gün içerisinde de tüketilmesi gerekmektedir.

HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜ NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Hindistan cevizi sütü hazır alınabilen ya da evde de yapılabilen bir üründür. Sağlık üzerinde pek çok faydası olan Hindistan sütü alındıktan sonra iki-üç gün içerisinde tüketilmelidir. Hindistan cevizinin olgun kısmından elde edilen bir sıvı olan Hindistan cevizi sütü ara öğün ve kahvaltılarda tüketilebilmektedir.

HİNDİSTAN CEVİZİ GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Hindistan cevizinin ne kadar tüketileceğini ölçebilmek için besin değerine bakmak gerekir. 100 gram Hindistan cevizi yaklaşık 350 kaloridir. Hindistan cevizinin içerisinde yüksek oranda protein vardır. Bir bardak Hindistan cevizi tüketirseniz 600mg potasyum ve 250 mg sodyum almış olursunuz. Kilonuza ve ihtiyacınız olan mineraller oranında Hindistan cevizi tüketebilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ NASIL KURUTULUR?

Hindistan cevizini kurutmak için ikiye bölünen Hindistan cevizinin içerisindeki beyaz etli kısmı çıkarılır. Çıkarılan beyaz kısım rendelenir. Rendelediğiniz Hindistan cevizini açık havada ya da fırında kurutabilirsiniz. Eğer fırında kurutacaksanız ortalama 50 derecelik bir ısıda yaklaşık 3 saat fırınlayarak kurutma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.