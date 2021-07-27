Reyhan nasıl tüketilir? Kuru reyhan çayı nasıl yapılır?

Ilıman bölgelerde yetişen reyhan otu uzun zamandır alternatif tıpta da kullanılan bir bitkidir. Pek çok farklı şekilde tüketilebilen reyhan bitkisi omega-3, magnezyum ve demir bakımından da zengindir.

REYHAN NASIL TÜKETİLİR?

Doğanın pek çok şifalı bitkisi faydalarıyla dikkat çeken reyhan farklı şekillerde tüketilebilmektedir. Reyhan bitkisi hem taze olarak hem de kurutulmuş şekilde yemeklerin içerisinde tüketilebilmektedir. Reyhan genellikle taze olarak salatalarda kullanılır. Onun dışında sarma, dolma gibi yemeklere de katıldığında hoş bir aroma katar. Reyhan kurutulmuş olarak et yemeklerinde ve cacıkta da tüketilebilmektedir. Ayrıca reyhan bitkisi çay olarak da tüketilebilmektedir.

KURU REYHAN ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kuru reyhan çayını yapabilmek için 1 fincan su kaynatılır ve içerisine 1 yemek kaşığı kuru reyhan eklenir. 15-20 dakika demlendirilir ve rengini verdiğinde içilir.

Reyhan çayı taze reyhanlardan da elde edilebilir. Ancak acı bir tadı olabileceğinden kuru reyhan ile çay yapmak daha çok tavsiye edilir.

REYHAN ŞERBETİ KAÇ GÜNDE TÜKETİLMELİ?

Baş dönmesine, ağız yaralarına, kabızlığa iyi gelen ve sakinleştirici bir etkisi olan reyhan şerbetini gün içerisinde sabah, öğle ve akşam olacak şekilde 3 kere tüketebilirsiniz.

REYHAN NASIL TEMİZLENİR?

Reyhan otu taze halde toplandıktan sonra suyun içerisinde yaprakları iyice ovalanarak temizlenebilir. Reyhan otları fazla toprakları ise suyun içerisinde bir süre bekleterek toprağından arındırıp daha sonra tek tek yıkayarak temizleyebilirsiniz.

KURU REYHAN NERELERDE KULLANILIR?

Kuru reyhan genellikle yemeklerde lezzet ve aroma katması için kullanılır. Ayrıca kuru reyhan çay olarak da kullanılır. Özellikle et yemeklerinde kullanılan reyhan, makarna, sos ve salatalarda da sıkça kullanılan bir bitkidir.

MOR REYHAN ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Sindirim sistemine oldukça faydalar sağlayan mor reyhan çayı bu özelliği ile zayıflamak içinde tüketilen bir çaydır. Mide sorunları, kabızlık ve sindirim sistemi tedavilerinde kullanılan mor reyhan çayı kilo verme konusuna doğrudan bir etkisi olmasa da düzenli kullanımı ile zayıflamaya fayda sağlayacaktır.