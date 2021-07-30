Yulaf süt yapar mı? Yulaf anne sütünü artırır mı?

Yulaf bir tahıl olduğu için tüketimini kolaylaştırmak adına farklı işlemlerden geçirilerek tüketiciye sunulmaktadır. Yulaf unu, yulaf ezmesi, İskoç yulafı, kesilmiş yulaf, kabuğu çıkarılmış yulaf taneleri, yulaf kepeği bunlara örnektir. Yulaf ile yapabileceğiniz en pratik tariflerden biri yulaf lapasıdır. Yulaf ezmesi, süt ve şeker gibi malzemelerle hazırlayıp tüketebilirsiniz. Özellikle emziren anneler yulaf lapasından faydalanabilirler.

YULAF SÜT YAPAR MI?

Emziren anneler bebeklerini emzirebilmek için verimli süte sahip olmaları gerekir. Bunun için yulaftan faydalanabilirsiniz. Yulafın içerisindeki mineraller sayesinde bebeğiniz için süt sağlayabilirsiniz.

YULAF ANNE SÜTÜNÜ ARTTIRIR MI?

Yulaf ezmesi ile anne sütü artmaktadır. İçerisindeki karbonhidrat daha enerjik hissetmenizi sağlar ve süt miktarınızı artırır. Yulaf ezmesi bitkisel protein ve posadan zengindir. Sindirim sistemini düzenleyerek sağlığınızı korur. Bebeğinizi sakin sakin emzirmek istiyorsanız, akşam yemeğinden sonra yoğurt ile tüketebilirsiniz.

EMZİRİN ANNE YULAF YİYEBİLİR Mİ?

Yulaf özellikle yeni annelerin tercih etmesi gereken bir üründür. Uykusuz bir gecenin ardından yeni annelerin sabah enerjisi kazanmalarına en çok yardım eden yulaf ezmesidir. Yulaf ezmesi tüketerek süt verimini de arttırmış olursunuz.

YULAF EZMESİ BEBEĞE GAZ YAPAR MI?

Yulaf ezmesi yine besin liflerinden aldığı güçle kabızlık sorununu da kısa sürede ortadan kaldırır. Yani bağırsakların sağlıkla çalışmasına destek olur. Bu yüzden orantılı şekilde tüketmeniz halinde bebeğe gaz yapmayacaktır.

SÜT ARTTIRICI YULAF TARİFİ

Süt ve yulaf vazgeçilmez ikilidir. Bunların içine koyduğunuz taze meyve, tarçın ve badem/fındık/ceviz gibi yağlı tohumlarla daha da sağlıklı bir öğün hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız kahvaltı güne güzel başlamanızı sağlar. 3 yemek kaşığı yulafın bir dilim ekmekle eşit olduğunu da unutmamak gerek.

Yulaf Lapası

Yulaf ezmesi, süt ve şeker ya da pekmez gibi besinlerden güzel bir lapa yapabilirsiniz. Bunları küçük bir tencerede karıştırarak birkaç dakika pişirmelisiniz. İsteyen içine kakao, tarçın gibi farklı tatlandırıcılar kullanabilir. Karışım kıvama gelene kadar karıştırın. Daha sonra isteğinize göre süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun…