Vajinada sümüksü akıntı neden olur ve neyin belirtisidir? Vajinadan gelen sümüksü akıntı hamilelik belirtisi mi?

Vajinal akıntı kadınlarda düzenli bir şekilde görülen ve de normal karşılaşılan bir durumdur. Ayrıca bu akıntıların enfeksiyonlardan kaynaklandığından da söz etmek mümkün olabilir. Akıntı eğer tehlikeli bir boyuta ulaştıysa bunu renginden tespit etmek mümkündür. Mesela sarı veya yeşil renkte bir akıntı anormal bir akıntının belirtisidir. Ayrıca bazı enfeksiyon türlerinde beraberinde kötü ve yoğun bir koku ya da koyu bir kıvam görülebilir. Bu gibi durumlarda doktora başvurmak yapılabilecek en doğru yöntemdir.

SÜMÜKSÜ AKINTI HAMİLELİK BELİRTİSİ Mİ?

Genellikle hamileliğin gelmesinin ardından ilk 3 hafta içerisinde beyaz, sümüksü, yapışkan bir sıvı geldiğini görmek mümkün olabilir. Bu vücudunuzun kendini hamileliğe hazırlamasından kaynaklanabilir. Sperm yumurtayı başarılı bir şekilde döllediğinde, akıntınızın daha kalın ve esnek kıvamlı olduğunu fark edebilirsiniz.

Buna neden olarak, östrojen ve progesteron gibi bazı hormonların, yumurta döllenmiş olsa bile yumurtlamadan sonra da yükselmeye devam etmesidir. Yoğun bir şekilde 8 haftaya kadar sürebilir. Böylelikle mukus, embriyo ve rahim ağzını koruyan bir mukus tıkacı oluşturabilir.

Vajinal akıntılar hamile olup olmadığınızı anlamanın güvenilir bir yolu olmaması ile birlikte buna neticelendirmek için en iyi yöntemin hamilelik testi yaptırılması gerektiğini unutmamak gerekir.

SÜMÜKSÜ AKINTIYA NEDEN OLAN DİĞER SEBEPLER

Hamilelik dışında pek çok durum vajinal akıntıda değişikliklere neden olabilir. Bunun nedenle hamileliğinizi belirlemek için vajinal akıntınızı gözlemlemek yeterli değildir. Akıntıya neden olacak diğer etmenler ise şunlardır:

Cinsel uyarılma

Egzersiz

Stres

Beslenme değişiklikleri

Cinsel aktiviteler

Hormonal doğum kontrolüne ya da yeni bir ilaca başlamak

VAJİNAL AKINTI BELİRTİLERİ

Anormal bir akıntının yanı sıra bunu takip eden farklı belirtiler gözlemliyorsanız en kısa sürede doktora başvurmak gerekir. Bu belirtiler şunları içerir:

Yorgunluk

Karın ağrısı

Sık idrara çıkma isteği

Kilo kaybı

Karın ağrısı

VAJİNAL AKINTI TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Vajinal akıntıya bağlı olarak tedavi uygulanabilir. Eğer akıntı enfeksiyon ve maya sebebi ile oluşmuşsa krem ya da jel antifungal ilaçlar ile vajinaya uygulanarak tedavisi sağlanabilir. Ancak bakteriyel vajinozis tedavisinde antibiyotikli krem ve ilaçlar kullanılabilir. Diğer bir enfeksiyon çeşidi olan trichomoniasis ise, tinidazol gibi bazı ilaçların oral yolla alımı ile tedavisi sağlanabilir. Anormal akıntıya neden olacak enfeksiyonları önlemek için aşağıdaki bazı tüyoları dikkate alabilirsiniz:

Vajinal duş ve köpüklü banyolardan uzak durulmalıdır.

Parfüm ve kokulu sabun gibi kimyasal içeren ürünler kullanılmamalıdır.

Bakterilerin vajinaya girişini engellemek için tuvalet esnasında temizlik önden arkaya doğru yapılmalıdır.

İç çamaşırının düzenli olarak her gün değiştirilmeli ve pamuklu olanları tercih edilmelidir.

Aşırı sıkı kıyafetlerden kaçınılmalıdır.

Vajinanın temizliği sabun ve ılık su ile yapılmalıdır.

Hamilelikte vajinal akıntı hangi renk ve nasıl olur?