Argan yağının faydaları nelerdir? Argan yağı neye iyi gelir, ne işe yarar?

Argan yağı Sous Vadisi'nde yetişen meyvelerden elde edilen oldukça yararlı bir yağdır. İçerisinde antioksidan ve yağ asitleri barındıran saf argan yağı, cilde elastikiyet ve parlaklık kazandırır. Aynı zamanda kırışıklıkların artışını engeller ve cilt rengini dengeler. Özellikle göz altı kırışıklıklarına mücadelede epey etkili. Argan yağı cilde ve saçlara nasıl uygulanmalı? Argan yağının faydaları nelerdir?

ARGAN YAĞI NEDİR?

Argan yağı, Argania spinosa ağacının (Fas'a özgü bir tür) çekirdeklerinden elde edilen doğal bir üründür. Esansiyel yağ asitleri ve antioksidanlar (A, C, E vitamini, polifenoller, linoleik asit, omega-6 ve steroller dahil) bakımından zengin olan argan yağı, çoğu zaman cilt için yaşlanma karşıtı bir yardımcı olarak pazarlanmaktadır. Ayrıca, argan yağı tüketiminin belirli sağlık koşullarına yardımcı olduğu söylenir.

ARGAN YAĞININ FAYDALARI

Sedef hastalığına ve egzamaya iyi gelir

Diğer yandan argan yağı zarar görmüş saçları onarır, saç derisini besler ve saç uzamasını da hızlandırır. Hatta egzama ve sedef hastalığının tedavisinde bile argan yağına başvuruluyor.

Doğal argan yağı kullanılmalıdır

Kullanılan argan yağının saflık oranı etki etme gücüyle yakından bağlantılı. Saf olmayan ve işlenmiş argan yağı deriyle ya da saçla, içerisinde bulunan kimyasal eklentiler yüzünen yeterince temasa geçemiyor dolayısıyla bu durum argan yağının etkisini azaltıyor.

Argan yağı cildi nemlendirir

Argan yağı, cilt üzerinde nemlendirici bir özelliğe sahiptir. 1-2 damla argan yağı cildinize ve boyun bölgenize uyguladığınız taktirde cildiniz nemlenecektir.

Yaşlanma karşıtıdır

Cildi nemlendirmekle kalmayan argan yağı, içerdiği yüksek antioksidan sayesinde cildi yaşlılığa karşı da korumaktadır. Cildin daha yumuşak bir görüntü almasını sağlarken aynı zamanda canlı ve parlak bir cilt oluşmasını sağlamaktadır.

Argan yağı akne ve sivilcelerde etkilidir

Argan yağı, cilt sorunlarının başında gelen sivilce ve akne gibi problemlere karşı besleyici özelliğiyle dikkat çeker. Cilt üzerindeki fazla yağlanmayı dengeleyerek, akne, sivilce ve siyah nokta gibi problemlerin oluşumunu engeller.

Saçları canlandırır

Argan yağı, zengin içeriğiyle birden çok probleme derman olmaktadır. Özellikle saç diplerine uygulandığında saç diplerini de nemlendirir. Böylece kuru saçlardan kaynaklanan kepek sorunları ortadan kalkar ve saç hücrelerini onarır. Böylece sağlıklı saçlara kavuşmuş olursunuz.

Argan yağı kalp ve damar sağlığı için yararlıdır

Argan yağı ile ilgili yapılan çeşitli araştırmalar, argan yağının yapısındaki doymamış yağ asitlerinin kolesterolü düzenlemeye ve yüksek tansiyona iyi geldiğini saptamıştır.

Çatlayan dudaklara argan yağı

Özellikle kış aylarında yaşanılan dudak çatlakları için argan yağı oldukça doğru bir seçim olacaktır. Dudakları yumuşak ve pürüzsüz bir hale getirerek bu çatlakların önüne geçer.

ARGAN YAĞININ ZARARLARI

Şimdiye kadar argan yağının sağlık açısından zararlı olduğuna dair bir durum ile karşılaşılmamıştır. Bir sağlık durumu için argan yağı kullanmayı düşünüyorsanız, öncelikle doktorunuza danışmakta her zaman fayda vardır.

ARGAN YAĞI NEYE İYİ GELİR?

Güzellik ve bakım alanında son yılların popüler ürünlerinden biri olan argan yağı, kökeni Fas olan argan ağacı yemişlerinden elde edilmektedir. Sert kabuklu yemişlerden yağın çıkarılması işlemi çoğunlukla elle yapıldığından argan yağı diğer doğal yağlara oranla daha pahalıdır. Argan yağı başta saç bakım ürünleri olmak üzere kozmetik sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır.

"Argan yağı neye iyi gelir" sorusuna verilecek ilk yanıt "saça iyi gelir" olacaktır. Çünkü argan yağı, saç tellerini güçlendirerek koparak dökülmeleri azaltırken kırıkları önler, saça yumuşaklık vererek kolay şekil almasını sağlar ve doğal bir parlaklık verir.

ARGAN YAĞI VE KULLANIM ALANLARI

Yüz Nemlendiricisi: Sabah ve akşam, yüzünüzü cilt temizleme suyuyla temizledikten sonra, 2-3 damla argan yağını parmak uçlarıyla masaj yaparak tüm yüzünüze sürün. Arkan yağı "kuru" yağ olarak bilinir ve cilt yüzeyinde yağlı bir tabaka bırakmadan, parlamaya yol açmadan kolayca emilir.

Nemlendirici Tonik: Her zaman kullandığınız toniğe bir kaç damla argan yağı ekleyerek nemlendirici bir etki verebilirsiniz. Kozmetik bir ürün kullanıyorsanız kendi nemlendiricili toniğinizi hazırlamak için gül suyuna 4-5 damla argan yağı ekleyerek hazırlayabilirsiniz.

Parlaklık Veren Yenileyici Yüz Maskesi: 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyunu, 3 çay kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı bal ve 3-4 damla argan yağı ile iyice karıştırın. Karışımı yüzünüze sürdükten sonra 10 dakika kadar bekletip ılık suyla yıkayın.

Saç Nemlendiricisi: Duştan sonra, saçınız henüz nemliyken avucunuza 3-4 damla argan yağı damlatın ve saç uçları başta olmak üzere tüm saçınıza ve saç derisine sürün. Yağı sürdükten sonra saçlarınızı tekrar yıkamanıza gerek yok. Bu uygulama özellikle her gün veya gün aşırı saç maşası ve saç kurutma makinesi kullananlara önerilmektedir.

Saç Şekillendiricisi: Saçlarınız kuruyken 3-4 damla argan yağını saçınıza daha kolay ve kalıcı şekil vermek için kullanabilirsiniz. Argan yağı hem kabarıklığı alır hem de saça doğal, sağlıklı bir parlaklık verir.

Gece Saç Bakımı: Saç derinize ve saç uçlarına argan yağı sürün. Saçınızı başınızın üstünde toplayın bir havluyla sarın ve yatın. Sabah kalktığınızda her zamanki şampuanla saçınızı yıkayın. Bu uygulama, yıpranmış ve kırılgan saçlar için haftada 1-2 kez önerilir.

Çatlaklardan Korunma: Argan yağı oldukça etkili bir nemlendiricidir ve cilt tarafından kolay emildiği için hızlı ve etkili bir çözüm sunar. Argan yağını hamilelik döneminde çatlak önleyici olarak ve yaz aylarında kuruyan cilt için derinlemesine nemlendiren doğal bir ürün olarak kullanabilirsiniz.