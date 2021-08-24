Diz kapağı ağrısına ne iyi gelir? Diz kapağında ağrı neden olur, evde egzersiz ile nasıl geçer?

İnsanların günlük hayatında yaptıkları bazı yanlış hareketler veya başka nedenler ile diz ağrısı yaşıyor. Bununla ilgili olarak ise evde yapılabilecek bazı tedavi yöntemleri araştırılıyor. Bu rahatsızlık hem kısa hem de uzun vadeli sorunların neden olabileceği yaygın bir durumdur. Evde yapılabilecek bazı yöntemler ise uzun vadeli sorunların çoğuna yardımcı olabilir. Bununla ilgili olarak hazırladığımız haberimizde diz kapağı ağrısı neye işarettir? Gibi sorularınızın yanıtına ulaşabilirsiniz. Peki, diz kapağı ağrısına ne iyi gelir? Dizde ödem ne kadar sürede geçer? İşte tüm detaylar…

DİZ AĞRISI NASIL GEÇER?

Diz ağrısı tedavisi, bir dereceye kadar sorunun nedenine bağlı olacaktır. Bununla birlikte, aşağıdaki basit ilaçlar birçok diz ağrısı formuna yardımcı olabilir.

Fiziksel aktivite

Egzersiz, diz ağrısının en yaygın nedenlerinden biri olan osteoartrit (OA) gelişimini geciktirebilir.

Fiziksel olarak aktif olmak, bir kişinin OA'sı olsun veya olmasın kıkırdak dokusunun sağlığını artırır.

Egzersiz ayrıca vücudun eklemleri destekleme biçimini güçlendirir. Bacak kaslarının güçlendirilmesi özellikle dizler için faydalıdır.

Eklem ağrısı olan insanlar, dizlere çok az yük bindirdiği için su aerobiği gibi aktivitelerden yararlanabilir.

Güçlendirme egzersizleri

Bireyler, ihtiyaçları için en iyi egzersizleri ve programları belirlemek için bir fizyoterapistle birlikte çalışabilirler.

Üst bacak kaslarının - kuadriseps kaslarının - egzersiz yoluyla güçlendirilmesi diz ekleminin korunmasına yardımcı olabilir. Bu kaslar uylukların yanlarında ve önlerinde bulunur.

İşte bu kasları güçlendirmenin bazı yolları:

Yatarken veya otururken bacağınızı düzeltin ve kaldırın.

Bir ayağını bir adıma, diğerini tekrar aşağıya doğru bas ve basamakları tekrarla.

Bir sandalyeye oturun ve bir dakika boyunca tekrar tekrar oturun. Bunu yavaş ve kontrollü bir şekilde yapın ve sizi desteklemek için ellerinizi kullanmaktan kaçının.

Bir sandalye tutun ve dizler ayak parmaklarını kaplayana kadar çömelin. Bunu 10 kez yapın.

Diz ağrısına ne iyi gelir?

Diz ağrısını en aza indirmeye yardımcı olabilecek önlemler şunlardır:

İçine "battığınız" alçak sandalye ve kanepelerden kaçınmak Çömelince diz ağrısı için gerekirse oturma seviyenizi yükseltmek veya bir yastık üzerine oturmak Eğilmeden veya eğilmeden iyi bir oturma pozisyonuna sahip olduğunuzu kontrol etmek Destekleyici ayakkabılar giymek ve kemerli olanlardan kaçınmak, çünkü anormal kuvvet ve dizde aşınmaya neden olabilirler Eklemler hareketsiz sertleşebilir ve ağrılı hale gelebileceğinden, uzun süre oturma ve uzun süre hareket etmeden kaçının Aşırı kilolu veya obezitesi olan kişilerde diz ağrısı riski daha yüksektir. Ekstra ağırlık taşımak, eklemlere daha fazla çalışma sağlar. Kaybetmek, artritin neden olduğu ağrı da dahil olmak üzere uzun süreli diz ağrısını azaltmaya yardımcı olur. Vücudunuzdaki ekstra ağırlık vücuttaki iltihabı arttırır ve dizler etkilenir. İyi yemek kilo vermede yardımcı olur.

Sağlıklı bir diyet dengeli bir diyet anlamına gelir:

meyve, sebze ve lif bakımından zengindir

et, hayvansal yağ ve diğer yağ oranı düşük

Artrit Vakfı, taze ürünler açısından zengin Akdeniz tarzı bir diyet önerir.

Diz ağrısına iyi geleceğini iddia eden bir diyete başlamadan önce, sizin için güvenli olmasını sağlamak için bir sağlık uzmanına danışmalısınız.

Osteoartritli 1.583 kişiyle yapılan bir çalışmada, glukozamin ve kondroitin sülfat kombinasyonu güvenlik ve etkinlik açısından test edilmiştir.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 80'i ağrıda yüzde 20 veya daha fazla azalma bildirdiğinden, tedavi umut vericidir. Bu tedaviyle ilgilenen insanlar bu konuda doktorlarıyla konuşmalıdır.

Bu ilaçların bazıları, ibuprofen ve naproksen dahil, tezgah üstü veya çevrimiçi olarak satın alınabilir.

Diz ağrısına evde çözüm yolları!

Kendi kendine masaj da dahil olmak üzere masaj, diz ağrısını hafifletebilir. Diz ağrısına iyi gelen doğal ve bitkisel yöntemler aşağıdaki gibidir;

Amerikan Masaj Terapileri Derneği (AMTA) aşağıdakileri önermektedir.

Bunlar, dizleri öne bakacak ve ayakları yere yaslanacak şekilde oturmuş bir pozisyonda yapılmalıdır. Ellerinizi yumruklara gevşek bir şekilde kapatın, üst, alt ve orta uyluğa iki elinizle 10 kez dokunun. Üç kez tekrarlayın. Ayakları yere düz olarak otururken, elin topuk kısmını uyluğun üstüne yerleştirin ve diz kadar kaydırın, sonra serbest bırakın. Beş kez tekrarlayın. Uyluğun dış ve iç tarafları için de aynısını yapın.

Koruma, dinlenme, buz, sıkıştırma ve yükseklik

Dinlenme, buz, sıkıştırma ve yükseklik, burkulma gibi yumuşak doku yaralanmasından kaynaklanan hafif diz ağrısının tedavisine yardımcı olabilir.

Koruma, diz, örneğin, buna neden olan aktiviteden bir mola vererek daha fazla yaralanmadan korunmayı ifade eder.

Dinlenme daha fazla yaralanma riskini azaltabilir ve dokulara iyileşmesi için zaman verebilir. Bununla birlikte, tüm hareketlerin durdurulması tavsiye edilmez, çünkü bu sertliğe ve zamanla kas zayıflığına yol açabilir.

Buz, şişliği ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. Bir beze sarılmalı ve ilk yaralanma gününde birkaç kez 20 dakika uygulanmalıdır. Asla doğrudan cilde buz koymayın, bu daha fazla hasara yol açabilir.

Örneğin diz desteği ile sıkıştırma, konfor seviyelerini artırabilir. Destek veya bandaj sağlam olmalı, ancak sıkı olmamalıdır.

Yükseklik veya bacağın kaldırılması, dolaşımı teşvik eder ve şişmeyi azaltır. İdeal olarak, diz kalbin seviyesinin üzerinde olmalıdır.

Isı ve soğuk

Isı ve soğuk sırtın alt kısmındaki ağrının tedavisinde etkili olabilir ve artritin neden olduğu eklem ağrısının hafifletilmesi önerilmiştir.

Isı kasları gevşetir ve yağlamayı geliştirir, sertlikte bir azalmaya yol açar. Sıcak su şişesi veya sıcak bir ped kullanın.

Bir beze sarılmış buz, ağrıyı, iltihabı ve şişliği azaltabilir.

Bazı insanlar sabah hareketliliğini artırmak ve günün ilerleyen saatlerinde şişmeyi azaltmak için ısı kullanabilir.

Herhangi bir sıcak öğeyi uygulamadan önce test etmeyi unutmayın, özellikle yaşlı bir kişi veya kolayca iletişim kuramayan biri içinse.

Sıcak ve soğuk pedler çevrimiçi satın alınabilir.

İklim

Daha soğuk bir iklimin genellikle ağrıyı kötüleştirdiği düşünülmektedir.

Çalışma bulguları bunu desteklemese de, hoş bir iklimde yaşamak acıyı psikolojik olarak daha kolay hale getirebilir. Ayrıca daha sağlıklı bir yaşam tarzı elde etmek için daha kolay fırsatlar sağlayabilir.

2014 yılında araştırmacılar, osteoartritli yaşlı insanlarda hava durumundan ziyade hava koşullarına duyarlılığın eklem ağrısı deneyimini etkileyebileceğini buldular.

Güney Avrupa'dan insanlar, kadınlar ve daha yüksek kaygı düzeyine sahip olanların hava duyarlılığını bildirme olasılığı daha yüksekti ve daha yüksek duyarlılık düzeyine sahip olanların özellikle nemli veya yağmurlu ve soğuk havalarda artan ağrı bildirme olasılığı daha yüksekti.

Çalışmanın sonuçları, daha soğuk bir iklimde ağrının daha da kötüleştiğine dair yaygın inancı desteklemedi.

ABD'de yapılan bir 2017 çalışması bu görüşü destekledi. Bulgular, yağış ve eklem ağrısı için artan tıbbi ziyaretler arasında bir bağlantı olmadığını gösterdi.

Akupunktur

2017 yılında 570 kişiyi içeren bir çalışma, akupunkturun dizde osteoartritli insanlara yardımcı olabileceğine dair kanıt buldu.

Katılımcılar 26 hafta boyunca 23 gerçek veya 23 sahte akupunktur seansı ya da 12 hafta boyunca 6 akupunktur seansı aldı.

Gerçek akupunkturu olanlar, ağrı ve fonksiyon skorlarında diğerlerine göre daha yüksek puan aldı.

Araştırmacılar şu sonuca vardı:

"Akupunktur, güvenilir sahte akupunktur ve eğitim kontrol gruplarına kıyasla diz osteoartriti için yardımcı bir tedavi olarak işlev ve ağrı rahatlamada iyileşme sağlıyor gibi görünüyor."

Tai chi

Tai chi bir tür meditatif egzersizdir ve sadece egzersizin yararları yukarıda tartışılmıştır.

Diz osteoartriti olan 204 katılımcının bir yıllık çalışması, tai chi'nin standart fizik tedaviye kıyasla daha fazla olmasa da benzer faydalara sahip olabileceği sonucuna vardı. Katılımcıların ortalama yaşı 60'tır.

Primer sonuç skorlarındaki iyileşmeler her iki grupta da 12. haftada kaydedildi ve bunlar program boyunca devam etti.

Buna ek olarak, tai chi yapanlar, standart fizik tedavi uygulananlara kıyasla, depresyon semptomlarında ve yaşam kalitesinin fiziksel yönlerinde önemli gelişmeler gördüler.

Diz ağrısı neden olur?

Geçici diz ağrısı kronik diz ağrısından farklıdır. Birçok kişi bir yaralanma veya kaza sonucu geçici diz ağrısı yaşar. Kronik diz ağrısı nadiren tedavi edilmeden geçer ve her zaman bir olaya atfedilmez. Çoğu zaman birkaç nedenin veya koşulun sonucudur.

Fiziksel koşullar veya hastalıklar diz ağrısına neden olabilir. Peki, diz ağrısı neye işarettir?

osteoartrit: eklem dejenerasyonu ve bozulmasının neden olduğu ağrı, iltihap ve eklem yıkımı

tendinit: diz önünde, tırmanırken, merdiven alırken veya eğimde yürürken kötüleşen ağrı

bursit: tekrarlanan aşırı kullanım veya diz yaralanmasından kaynaklanan iltihaplanma

kondromalazi patella: diz kapağının altında hasarlı kıkırdak

gut: ürik asit birikmesinden kaynaklanan artrit

Baker'ın kisti: diz arkasında sinovyal sıvı (eklemi yağlayan sıvı) birikmesi

romatoid artrit (RA): ağrılı şişmeye neden olan ve sonunda eklem deformitesine ve kemik erozyonuna neden olabilecek kronik bir otoimmün inflamatuar bozukluk

çıkık: diz kapağının çıkması çoğunlukla travma sonucu

menisküs yırtığı: dizdeki bir veya daha fazla kıkırdağın yırtılması

yırtık bağ: dizdeki dört bağdan birinde yırtılma - en sık yaralanan bağ ön çapraz bağdır (ACL)

kemik tümörleri: osteosarkom (ikinci en yaygın kemik kanseri), en sık dizde görülür.

Bunun gibi birçok neden diz ağrısı nedenleri arasında gösterilmektedir…