Hamilelikte kalp çarpıntısı neden olur? Gebelikte kalp çarpıntısı ve nefes darlığı nasıl geçer?

Kalp, hayat boyu çarparak vücuda gerekli oksijen ve kanı doku ve organlara ulaştırır. Sürekli gerçekleştiğinden kişiler kalp atışını hissetmezler, ancak farklı bir nedenden kaynaklanan kalp ritminin yüksek hızda atması sonucu kişiler kalp atışını hissedebilir. Kalp çarpıntısı anormal bir kalp atışı demektir. Sağlıklı kişilerde genellikle fiziksel aktivitelerle birlikte kalp çarpıntısı meydana gelir. Bununla birlikte kalp çarpıntısı; göğüs ağrısı, göğüste yanma, sıkışma, bayılma ve baş dönmesi gibi semptomlara neden oluyorsa acilen hastaneye başvurulması gereken hayati öneme sahip bir durumun varlığını işaret edebilir. Hamilelik döneminde ise kalp çarpıntısı normale kıyasla daha yüksektir. Gebelik döneminde kalp çarpıntısı sebebi olarak artan damar içi sıvı hacmi ve değişen hormon dengelerinden söz etmek mümkündür.

HAMİLELİKTE KALP ÇARPINTISI NEDEN OLUR?

Kalp çarpıntısı ve düzensiz kalp ritmi gebelik döneminin bir parçası olarak kabul edilir. Bu dönemde annenin kan miktarında artış meydana gelir. Bunun nedeni bebeğin oksijen ve besin ihtiyacının karşılanmasıdır. Bu durumda kalp atışında %20%25 oranında bir artış meydana gelir. Kalbin atış sayısındaki artış ise anne adayları tarafından çarpıntı olarak algılanır.

Hamilelik döneminde nefes darlığı ve kalp çarpıntısı özellikle hamileliğin son aylarında meydana gelmektedir. Son 3 aya girildiğinde vücuttaki kan oranının bir kısmı rahme gider ve vücudunuzun ekstra kana sahip olması, kalbin mevcut kanı hareket ettirerek hızlı bir şekilde pompalamasına neden olur. Bu nedenden dolayı kalp atımınız dakikada 1020 fazladan atmaya başlar. Bunların yanı sıra hamilelikte kaygı ve stres, bazı ilaçlara tepki, aşırı kahve ve çay tüketimi ya da yorgunluk nedeniyle zaman zaman kalp çarpıntıları kısa süreli olarak yaşanmaktadır.

HAMİLELİKTE KALP ÇARPINTISI NASIL GEÇER?

Hamilelikte kalp çarpıntısı nasıl geçer? Sorusunun yanıtı kalp ritminden rahatsız olan anne adayları tarafından merak edilen konular arasında yer alır. Bu durum göğüste artan kalp atımı endişe etmenize neden olur. Kalp atış hızını azaltmak için çarpıntı anında biraz istirahat edebilir ve soğuk su ile yüzün yıkayarak rahatlama sağlayabilirsiniz. Ayrıca eliniz ile hafifçe göz kürelerine basınç uygulayarak çarpıntıyı azaltabilirsiniz.

Hamilelik döneminde çarpıntının diğer nedenlerinden biri de demir eksikliği durumudur. Hamilelik döneminde kan miktarında artış meydana geldiğinden kanın üretimi için demir vitaminine olan ihtiyaçta artmaktadır. Gebelik döneminde kalp çarpıntısının fazla olması anne adayında bir aneminin varlığına işaret edebilir. Bu gibi durumlarda ciltte soluk bir renk, baş dönmesi, yorgunluk, uyku hali gibi belirtiler meydana gelir. Eğer gebelik döneminde kansızlık durumunuz var ise doktorunuz demir içeren ilaçları reçete edecektir. Bu dönemde demirden zengin kuru üzüm, pekmez, kuru baklagiller ve sakatat ürünleri tüketmeniz tavsiye edilir.

HAMİLLELİKTE KALP ÇARPINTISI NORMAL Mİ?

Hamilelikte kalp çarpıntısı çoğu zaman normaldir, ancak sürekli devam eden bir kalp çarpıntısı sonucu sağlığınızda bu durumdan olumsuz etkilenebilir. Haberimizin başında da bahsettiğimiz gibi Artan kan miktarı kalp atışında hızlanmaya yol açar. Çoğu hamile kadında kalp çarpıntısı görülmektedir.

Hamile kadınlarda nabız yüksekliği kordiyovasküler sistemindeki değişimden kaynaklanabilir. Kalp atışı yani nabız sayısı, kalbin 1 dakikada kaç defa attığını gösterir. Gebelik döneminde nabız sayısı 8090'a kadar yükselebilir. Gebeliğin yükselmesi ile de nabızdaki artış fizyolojik açıdan doğal bir süreçtir. Ancak gebelik döneminde kalp çarpıntısının altında yatan bazı ciddi nedenler bulunmaktadır. Düzensiz kalp atışına ek olarak aşağıdaki durumlardan bir ya da bir kaçına sahipseniz acilen en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz gerekir;

Göğüste yoğun ağrı

Kanlı öksürük

Nefes darlığı

Düzensiz bir nabız

Hamilelik süresinde kalp atışının neden olabileceği ciddi sağlık sorunları ise su şekilde sıralanabilir;

Troid problemleri

Koroner arter hastalıkları

Preeklampsi

Kalp aritmi

Pulmoner hipertansiyon

HAMİLELİKTE KALP ÇARPINTISI BEBEĞE ZARAR VERİR Mİ?

Gebelik döneminde kalp sağlığı sorunlarının başında ritim bozuklukları gelmektedir. Ritim bozukluğu önceden olanlar ya da gebelikle birlikte meydana gelmesi durumu olabilir. Genellikle gebeliğin ardından geçen kalp çarpıntısı problemleri bazen yaşamı ciddi anlamda tehdit edebilir. Hamilelikte kalp çarpıntısının tedavisinde altta yatan nedene bağlı bir tedavi belirlenir. Bu tedavilerde kullanılan ilaçlar güvenlidir ve bebek sağlığına zararı dokunmaz. Hamilelikte yaşanan kalp çarpıntıları çoğu zaman bebeğe zarar vermemekle birlikte olası tehlikelere karşı en kısa zamanda doktorunuza gitmeniz gerekir.