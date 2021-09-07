Türkiye, ödüllü video yarışmasında 4’üncü oldu

Dünya Omurilik Derneği tarafından düzenlenen 8 ülkeden 9 videonun katıldığı ödüllü video yarışmasında Türkiye adına gönderilen video 4'üncü oldu. Yarışmayı kazanan İlk 5 video www.worldsciday.org websitesinde yayınlanma ve ekim ayında yapılacak Dünya Omurilik Yaralanması Kongresi resmi programında yer alma hakkı kazandı.



Covid19 ve omurilik yaralanması: Teletıp ve Telekomunikasyon Yardımı İle Sağlıklı Kal konusuyla çektikleri videoyla uluslararası bir yarışmada dördüncü oldukları için gururlu olduklarını ifade eden İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı İdari Sorumlusu ve Türkiye Ftr Uzman Hekimleri Derneği Spinal Kord Yaralanması Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Belgin Erhan, "Pandemi sürecinde teletıp yardımı ile yardımcı olduğum omurilik yaralanmalı hastalarımla olan deneyimlerimi paylaştığım bir video planladım. Hastalarımdan Semra Çetinkaya, Nil Mısır ve Ramazan Sincar yaşadıklarını anlatan kısa çekimlerini gönderdi. Fotoğraf sanatçısı Burak Şenbak videoyu montajladı ve ortaya 3 dakikalık güzel bir video çıktı" dedi.