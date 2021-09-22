Dünyada ilk proje Teknofest’te!

Proje, Covid pandemisi nedeniyle aksayan eğitimin sanal gerçeklik desteğiyle yapılmasına olanak sağlarken aynı zamanda ameliyathane ortamında uyulması gereken temel güvenlik ilkelerini yapay zeka ve oyunlaştırma teknolojisi desteğiyle keyifli bir deneyim şeklinde öğretmeyi amaçlıyor

2017 yılında Dünya'nın ilk hologram hasta projesininin tıp eğitimine tanıtıldığı İstanbul Tıp Fakültesi'nde proje sahibi Çocuk Cerrahisi doktoru Mürsel Haspulat, bu kez danışman olarak, tıp öğrencisi Funda Karagöz ile birlikte dünyada ilk olacak bir proje hazırladı.

Sağlık sektöründe modern dönemin önceliklerinden olan hasta güvenliği ve simülasyon alanında; sanal gerçeklik ve yapay zeka destekli bir proje olan 'Holocheck' Türkiye Teknoloji Festivali'nde 'Eğitim Teknolojileri' alanında Türkiye Finalisti oldu.

OYUNLAŞTIRMA TEKNOLOJİSİ DE KULLANILDI

Proje, Covid pandemisi nedeniyle aksayan eğitimin sanal gerçeklik desteğiyle yapılmasına olanak sağlarken aynı zamanda ameliyathane ortamında uyulması gereken temel güvenlik ilkelerini yapay zeka ve oyunlaştırma teknolojisi desteğiyle keyifli bir deneyim şeklinde öğretmeyi amaçlıyor.

Teknofest bu sene aynı zamanda katılım rekoru kırarak toplamda 39.684 takımın proje başvurusunu değerlendirdi. Tıp ve teknoloji alanında Dünya'da ilk olacak birkaç projenin daha hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Dr. Mürsel Haspulat, projenin başarılı bir şekilde gerçekleşmesine yönelik süreçlerde ülkemizde sağlıkta dijital dönüşümün mimarı sağlık bakan yardımcımız Dr. Şuayip Birinci'nin etkin katkı sağladığını da vurguladı. Festival 26 Eylül Pazar gününe kadar Atatürk Havalimanı'nda gösterimde olacak.