Geçmeyen kemik ağrısı tümör olabilir

Çoğunlukla belirti vermeyen kemik
tümörlerini fark etmek zor olsa da risk taşıyanların tetikte olmasında fayda olduğunu söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Aydınlı
, kemiklerde oluşan tümörlerin nasıl fark edileceğini, kimlerin daha dikkatli olması gerektiğini anlattı…
Kemik tümörleri her yaşta görülebiliyor. Bir bebek kemik tümörüyle doğabildiği gibi, 80'li yaşlarda olan kişilerde de kemik tümörü oluşabiliyor. Sıklıkla görülme yaş aralığı ise 15 ve 25 yaşlar. Kontrolsüz olarak bölünen hücreler nedeniyle kendini kitle ya da şişlik olarak gösteren kemik tümörleri genellikle iyi huylu oluyor. Nadiren ağrı ya da sızıyla ortaya çıkabilen bu tür tümörler, herhangi bir ölüm riski oluşturmuyor. Yalnız oluştuğu kemiği zayıflattığı için kemiklerin kırılmasına dolayısıyla da daha çok ağrıya neden olabiliyor. Kötü huylu kemik tümörleri ise erken teşhis edilmediğinde tedavinin olumlu sonuçlanmasını zorlaştırıyor.
Özellikle ortopedik onkolojide hayat kalitesinin korunabilmesi ve yaşam süresinin devamlılığı için erken teşhis çok önemli. Kötü huylu kemik tümörlerinin erken tanı ve tedavisi ile hastalık ölümcül olmaktan çıkabiliyor. Dolayısıyla kişinin vücudunda gelişen değişiklikleri fark etmesi ve doktora başvurması tedavinin olumlu sonuçlanması için ilk adım oluyor. Sonraki önemli dönem de doğru teşhisin konulması için gerekli tetkiklerin yapıldığı zamandır. Bu sürede tedavinin planlanması ve uygun uluslararası normlarda uygulanması hastanın yaşam süresi ve kalitesi için önem taşır. Bu nedenle vücudun verdiği uyarıları dinleyerek harekete geçmek hayat kurtarıyor.
TEDAVİ SÜRECİ NASIL?
Tedavi planını genel vücut taraması ve tümörden alınan biyopsi sonucu belirliyor. Çok özel bir durum yoksa biyopsi sonucu olmadan herhangi bir tedavi uygulanmıyor. Biyopsi sonucuna göre de onkoloji, radyasyon onkolojisi
, hematolog, radyolog, nükleer tıp
uzmanı, patolog ve gerekli uzmanların bulunduğu tümör
konseylerinde tedavi planı oluşturuluyor.
Konseyin kararına göre de önceliği cerrahi ya da kemoterapi, radyoterapi olan müdahalelere başlanıyor. Cerrahi müdahalelerde kötü huylu tümörlerin yanında bazı iyi huylu ama agresif durumlarda olan tümör, temiz dokulardan çıkarılıyor.
BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!
Daha önceden bilinen bir kanser öyküsü (Meme, prostat, böbrek, tiroid, akciğer vb.)
20 yaşın altında veya 55 yaşın üstünde olunması
Açıklanamayan kilo kaybı
Devamlı lokal veya yansıyan ağrı
Uykudan uyandıran gece ağrısı
İstirahat halinde ağrı
Hastanın kendini iyi hissetmemesi
Ateş
İdrar yapamama veya idrar kaçırma
Yeni gelişen kabızlık
Vücutta yeni oluşan şişlikler
Vücutta var olan şişliklerin boyutunun artması
Yürümede aksama
Ani güçsüzlük ve yürüme zorluğu
Kol ve bacaklarda aktivite ile oluşan ağrı ve istirahatle bu ağrının geçmemesi