Kışın sağlığınızı korumanın formülü

Sağlıklı bir kış için yeterli ve düzenli uyku büyük önem taşıyor. Araştırmalar yetersiz ve kalitesiz uykunun bağışıklık sistemini zayıflattığını ve pek çok kronik hastalığa davetiye çıkardığını gösteriyor. Dyt. Aybüke Açıksöz
, özellikle mevsim geçişlerinde uyku düzeninin bozulmasının, açlık-tokluk hormonlarını etkileyerek iştah artmasına ve buna bağlı olarak kilo artışına sebep olduğunu söyledi. Dyt. Açıksöz, kışın sağlığınızı koruyacak önerilerde bulundu.
PROBİYOTİKLERİN GÜCÜNDEN FAYDALANIN
Son zamanlarda sağlıklı bir bağırsak florasına sahip olmanın, sağlıklı bir bedene sahip olmaktaki en önemli faktörlerden birisi olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Yararlı bakterilerin sayıca fazla olduğu bir sindirim sistemi, florası güçlü bir bağışıklık sistemi demektir. Bu nedenle özellikle mevsim geçişlerinde kefir, ev yoğurdu, turşu gibi probiyotik içeriği bakımından zengin beslenmeye önem vermelisiniz. Balık mevsimi açıldı, çeşit çeşit balıklar sofralardaki yerini aldı. Izgara, fırında veya buğulama şeklinde tüketeceğiniz balıklar, içerdiği EPA, DHA ve Omega- 3 yağ asitleri sayesinde daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanızı sağlar, kalp-damar sağlığınızı korur.
BİTKİ ÇAYI İÇMEKTE YARAR VAR
Doğanın bize en güzel hediyelerinden olan bitkiler, doğru içerik ve doğru hazırlama yöntemleri ile tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirme açısından mucizevi etkilere sahiptir. Özellikle zencefil, kuşburnu
, ekinezya
, adaçayı
, ıhlamur gibi bitki çayları; mevsim geçişlerinde yaşanan grip, nezle, boğaz ağrısı, öksürük vb. semptomların giderilmesinde ve daha güçlü bir bağışıklık sistemi sağlamak için tercih edilebilir. Güçlü bir savunma sisteminin en önemli maddesi de su. Havaların soğumasıyla terleme oranının azalması, bununla birlikte susama hissinin oluşmaması kışın pek çok kişinin yetersiz su tüketmesine neden oluyor. Yeterli miktarda su içmek bu süreçte önemli.
YOĞURDA, SALATAYA İLAVE EDİLEBİLİR
ÇÖREKOTU
; içerdiği timokinon maddesi sayesinde antioksidan ve antibakteriyel etkileri pek çok çalışma ile kanıtlanmış bir besindir. Özellikle yağ veya kapsül formunda ya da tohumlarını ezerek, yoğurdun yanı sıra salatalara ilave ederek bağışıklık sisteminizi kışa hazırlayabilirsiniz. Zencefil ve zerdeçal da, içerisindikleri etken maddeler (gingerol ve kurkumin) sayesinde, bağışıklık sisteminin desteklenmesinde, hücre hasarının önlenmesinde yaralanabileceğiniz diğer önemli baharatlardır.
SOĞANI VE SARIMSAĞI SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN
VÜCUDU güçlendirmek için, en etkili minerallerden olan çinko ve selenyumdan zengin hindi eti, kabak çekirdeği, kuru baklagiller, deniz ürünleri, kuru yemişler, ton balığı, mantar, yumurta, soğan ve sarımsak gibi besinlere sofranızda yer verin.