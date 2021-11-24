Kış aylarında evde geçirilen vakit artmakta ve gecelerin uzamasıyla gece yemek yeme de görülebilmektedir. Bu da bireylerin kilo almasına neden olur. Kilo alımı ve hareketsiz yaşam tarzı obezite ve insülin direnci, diyabet, karaciğer yağlanması gibi hastalıkların görülmesini artırır. Aslında kış dönemi kilo vermek için en uygun zamanlardan biridir. Vücut, kendi ısısını korumak için soğukta daha fazla enerji harcayabilmektedir. Peki, kışın kilo vermek için neler yapabiliriz? Diyetisyen Büşra Burgazlı anlatıyor…

Öğünleri atlamak yerine 2.5- 3 saat aralıklarla beslenilmelidir. Akşam öğününde fazla yağlı yiyecekleri tüketmekten kaçınılmalıdır. Gece ara öğünü yapmaya özen gösterilmelidir. Gece boyunca televizyon karşısında bir şeyler atıştırmanızı önleyecektir. Besinleri pişirme yöntemi olarak kızartma yerine fırın, ızgara tercih edilmelidir. Doğanın sesini dinleyin. Yani kış meyve-sebzelerini tüketmeye özen gösterilmelidir. Fazla tuzlu ve şekerli besinlerden uzak durulmalıdır. Kilo kontrolünü sağlamak ve kabızlığı önlemek için liften zengin beslenilmelidir. Her öğününüze salata veya buharda sebze ekleyebilirsiniz. Su içmeyi unutmayın. Günde en az 2.5 litre su tüketilmelidir. Yeterli uyku uyumaya özen gösterilmelidir. Fazla şekerli besinlerden uzak durmanıza yardımcı olacaktır. Gün içerisinde dışarı çıkamasanız da evde egzersiz yapmayı ihmal etmeyin. Gece meyve tabağı yapmayın. Her gün bir çeşit meyve seçin ve porsiyonuna dikkat ederek, meyveyi ısıra ısıra tüketin.

Özet olarak kilo verme sürecinde önemli olan sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak ve bunu yaşam tarzı haline getirmektir.