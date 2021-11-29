Hamilelikte ödem nasıl atılır? Hamilelikte ödem söktürücü doğal ve bitkisel tarifler

Ödem vücudun normalde olmasından gereken suyu daha fazla tutmasıdır. Vücutta oluşan ödem şişkinliğe sebep olur. Genellikle el, kol, ayak ve bileklerde meydana gelir. Aşırı ödem oluşumu çeşitli hastalıkların belirtilerinden biri iken hamilelik döneminin özellikle sonlarına gelinmesi ile ödem oluşması normal kabul edilmektedir. Anne adayları bu sorunla baş etmekte çoğu zaman zorlanır ve ödemler bazen öyle bir hal alır ki parmaklarınıza yüzük takamaz ve eski ayakkabılarınızı giyemez hale gelebilirsiniz. Hamilelikte ödem söktürücü bitkisel tarifleri sizler için haberimizde bir araya getirdik. Gelin hep birlikte bir göz atalım…

HAMİLELİKTE ÖDEM NEDEN OLUR?

Gebelik döneminde damarlarda dolaşmakta olan kanın hacmi ortalama %50 artar. Artan kan hacmi, damarlarda genişleme ile sonuçlanır ve fazla sıvının bir kısmı, doku içinde bulunmakta olan hücrelerin arasında birikmeye başlar. Gebeliğin ilerlemesi ile birlikte vücudunuzda şişmeye katkıda bulunabilecek kan ve sıvı tedariki oluşmaya devam eder. Ayrıca sıcak hava, uzun süre ayakta kalmak, kafein tüketimi, dengesiz beslenme ve az su tüketmek hamilelikte ödem oluşmasının nedenleri arasında yer alır.

HAMİLELİKTE ÖDEM NE ZAMAN BAŞLAR?

Hamilelik döneminde ödemler genellikle gebeliğin 6. ayından itibaren başlar. Oluşan ödemler çoğu zaman ağrısız şişliklere, el ve bileklerde karıncalanma ve uyuşmalara neden olur. Hamilelikte ödemin bebeğe zararları noktasında endişelenecek bir durum yoktur. ancak hamilelik döneminde şişmiş ayaklar bazı durumlarda ciddi bir sorunun işareti olarak karşımıza çıkabilir. Bunların başında preeklampsi gelmektedir. Gebelik döneminde gelişebilen bu durum tehlikeli boyutlarda yüksek tansiyona sebep olan bir durumdur. Şişliklerle birlikte şiddetli baş ağrısı, nefes alamda zorluk ve bilinç bulanıklığı gibi çeşitli problemlerle karşılaşırsanız tüm olup bitenleri mutlaka doktorunuza anlatın.

HAMİLELİKTE ÖDEM YAPAN YİYECEKLER

Gebelik döneminde ödemleri tetikleyici niteliği bulunan bazı yiyecekler vardır. Bunların başında tuz tüketimi gelmektedir. Özellikle ödemlerin artış gösterdiği dönemlerde yemeklerinize yeteri kadar tuz atmanız yeterlidir. Tuz oranı yüksek olan işlenmiş gıdalardan (salam, sosis, sucuk, konserveler ve benzeri) mutlaka kaçının. Çay kahve ve soda gibi kafein içeriği yüksek gıdalardan uzak durun. Aşırı tüketildiğinde vücutta su tutulumuna neden olurlar. Bu dönemde protein içeriği yüksek olan yumurta ve et ürünlerini tüketmeye özen gösterin. Bu yiyecekler dokulardaki sıvı miktarını dengelemeye yardımcı olur.

HAMİLELİKTE ÖDEM NASIL GEÇER?

Hamilelik döneminde ödem nasıl atılır? Sorusu gebelikte ödem problemleri nedeni ile zorlanan kadınlar tarafından merak konusudur. Gebelik döneminde fazla kilo alımı, varis problemleri ve çoğul gebelikte de ödem şikayeti artmaktadır. Hamilelik döneminde meydana gelen ödemlerinizi azaltmaya yardımcı olacak bazı öneriler ise bu sorunlarınızı en aza indirmede etki sağlar. İşte hamilelikte ödem atmayan yarayan yöntemler:

Gün içinde düzenli egzersizler yapmaya özen gösterin. Eğer iş hayatınız ayakta olmanızı gerektiriyorsa belli aralıklarla uzanıp ayaklarınızı 1015 derecelik açı ile havaya kaldırmanız oldukça faydalı olacaktır.

Diyetinizi protein içerikli gıdalarla zenginleştirin. Tuzlu gıdaların aşırı tüketimi böbreklerden su tuz ile beraber tutulduğundan ödeminizin artmasına neden olabilir. Bu noktada tuzu azaltmanıza gerek yok, yalnızca yeteri kadar tüketmeniz yeterlidir.

Uzun süre aynı pozisyonda oturmamaya dikkat edin. Belli aralıklarla kalkıp dolaşın ve bacaklarınızın hareket etmesini sağlayın.

Ilık banyolar ödeminizi azaltmada etki sağlar. Akşamları ayaklarınızı tuzlu suda dinlendirmeyi deneyin.

HAMİLELİKTE ÖDEME NE İYİ GELİR?

Hamilelik döneminde vücuda yapışan ve sıkan kıyafetlerden uzak durmaya çalışın. Ayaklarınızın rahat etmesi açısından düz ve rahat ayakkabılar tercih edebilirsiniz. Ödemlerinizi çok rahatsız edici ise doktorunuza danışarak varis çorabı giyebilirsiniz. Su tüketiminizi günde en az 810 bardak olacak şekilde ayarlayın. Bunların yanı sıra hamilelik döneminde ödem söktürücü doğal ve bitkisel tariflerde mevcuttur. Dilerseniz bunlardan faydalanabilirsiniz. Ancak bu bitkisel ürünleri kullanmadan önce doktorunuzu durumdan haberdar etmeye özen gösterin. İşte hamilelikte ödem atmak için bitkisel çözümler: