Kulak sağlığı konusunda doğru bilinen yanlışlar

1.

Yanlış: Kulak yıkanmamalı, yıkanması durumunda alışkanlık haline gelir.

Doğru: Kulakta birikmiş kulak kirleri zaman içerisinde temizlenmelidir. Temizlenmemeleri durumunda daha fazla birikerek işitme kaybına sebep olabilir. İşitme cihazı kullanıyorsanız kulakta biriken kir işitme cihazınızdan sağlayacağınız performansı etkileyerek daha az duymanıza sebep olabilir. Kulağınızda kir birikmesi durumunda KBB hekimleri tarafından temizliği yapılmalıdır.

2.

Yanlış: Duyuyorum ama anlamıyorum, işitme kaybım o kadar da kötü değil o yüzden işitme cihazına ihtiyacım yok.

Doğru: İşitme kaybının en sık belirtilerinden biri de 'Duyuyorum ama anlamıyorum' şeklindeki şikayetlerdir. Bu tarz şikayetleriniz var ise hafif derecede bile olsa işitme kaybınız olabilir. Bu da günlük hayatta bazı sorunlara yol açabilir. Örneğin, insanlardan kendilerini tekrar etmelerini istemek zorunda kalabilirsiniz. Kalabalık ortamlarda veya birden fazla kişi aynı anda konuştuğunda konuşmaları anlayamayabilirsiniz. Çevrenizdekiler veya aileniz televizyonun sesini çok açtığınızda, bu durumdan şikayetçi olabilir. İşitme kaybınızın derecesi ne olursa olsun, işitme yeteneğinizdeki azalma, konuşmaları anlama ve ayırt etme becerilerinizi olumsuz etkileyeceğinden, bu durumu fark ettiğiniz anda yardım almak için bir işitme uzmanıyla iletişime geçin.

3.

Yanlış: İşitme cihazı takmak işitmeye daha fazla zarar verebilir.

Doğru: Uzun süreli işitme kayıplarında yüksek şiddetteki bir ses, işitme kayıplı kişiler tarafından daha düşük şiddette algılanmaktadır. Klima, bilgisayar gibi cihazların çok hafif düzeydeki çalışma sesleri bu kişiler tarafından duyulamamaktadır. Beyindeki işitme merkezi, işitme kaybının meydana getirdiği bu değişiklikleri 'yeni normali' olarak kabul etmiştir. İlk defa cihaz takıldığında ise kişiler bu sesleri normal işiten bireyler gibi duymasına rağmen kendisine çok yüksek geldiğini düşünmektedir. Bu durumda kişinin işitme cihazının işitmesine zarar verdiğini düşünmesine sebep olabilir. Oysaki kişinin işitme kaybına göre doğru ayarlanmış dijital işitme cihazları sesleri kişinin duyabileceği düzeyde vermektedir.

4.

Yanlış: İşitme cihazlarının hepsi aynıdır, birinden memnun kalmadıysam diğerlerinden de memnun kalmam.

Doğru: Birçok farklı marka ve yüzlerce işitme cihazı modeli bulunmaktadır. Kendiniz için uygun olmayan bir işitme cihazı denemiş olabilirsiniz. Sizin için en uygun işitme cihazı, işitme uzmanları tarafından cihazların model seçenekleri, teknik özellikleri ve işitme kaybınızın derecesi dikkate alınarak belirlenmelidir. Cihazınız üzerinde işitme kaybınıza uygun bir ayar yapıldıktan sonra sizlere faydalı ve konforlu bir kullanım sağlanacaktır.

5.

Yanlış: İşitme cihazını sadece yaşlılar kullanmaktadır.

Doğru: İşitme cihazları, işitme kaybına sahip her birey tarafından kullanılması gereken işitmeye yardımcı aletlerdir. İşitme kaybı yaşlanmayla beraber meydana gelebileceği gibi doğuştan, ateşli hastalık sonrasında veya kaza/travma gibi işitmeyi etkileyebilecek nedenlerden dolayı meydana gelebilir. Bu nedenle işitme ile ilgili problem yaşayan herkesin daha iyi duyabilmesi için işitme cihazı kullanması gereklidir.

6.

Yanlış: Kulak çınlamasının tedavisi yoktur.

Doğru: Kulak çınlaması birçok sebepten ortaya çıkabileceği gibi kesinleşmiş bir ilaç tedavisi yoktur. İşitme kaybına bağlı olarak ortaya çıkan çınlama problemlerinde doğru işitme cihazları, düzgün kullanım ile beraber çözüm olabilmektedir.

7.

Yanlış: İşitme cihazlarının görüntüsü kaba ve rahatsız edicidir.

Doğru: Yakın zamana kadar işitme cihazları kaba ve büyük bir görüntüye sahipti. Bu görünüşleri de kullanıcıları rahatsız etmekteydi. Gelişen teknolojiyle beraber cihazlar artık daha küçük ve kullanışlı hale gelmiştir. Bir işitme uzmanı ile beraber kişisel ihtiyaçlarınız ve işitme kaybınıza göre sizler için en uygun ve kullanışlı işitme cihazının seçimine karar verebilirsiniz.

8.

Yanlış: Tek cihaz kullanmak yeterlidir, iki işitme cihazı kullanmak gereksizdir.

Doğru: İnsan vücudunda çift sayıda bulunan organlar birbirleri ile uyum içerisinde çalışmaktadırlar. Örneğin; çift göz ile görmek ile tek göz ile görmek birbirinden farklıdır. Çift göz ile birlikte daha net ve geniş açılı bir görüş sağlarız. Her iki kulak ile duymak da bu duruma benzer. İşitme kaybımızın her iki kulakta olduğu durumlarda; sesleri daha gür ve net duyabilmek için ve seslerin geldiği yönleri görmeden de ayırt edebilmek için her iki kulağımızda da işitme cihazı kullanmamız gerekmektedir.

9.

Yanlış: İşitme cihazları çok pahalıdır.

Doğru: İşitme cihazlarının marka, model ve teknik özelliklerine göre fiyatları değişmektedir. Maliyetten korktuğunuz için bir işitme uzmanı ile iletişim kurmaktan kaçınmayın.

10.

Yanlış: İşitme cihazını internetten, eczanelerden veya tıbbi medikal firmalarından alabilirim.

Doğru: İşitme cihazlarınızı, işitme sağlığı konusunda uzman kişilerin içerisinde yer aldığı işitme cihazı satış ve uygulama merkezlerinden temin edebilirsiniz.