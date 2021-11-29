Uyku kaçıran şeyler, yiyecekler, çaylar ve müzikler nelerdir? Uykuyu ne kaçırır?

Bağışıklık sisteminin düzeni, vücudun sağlığı için uykunun düzeni olmazsa olmazdır. Özellikle sınav dönemlerinde ya da uzun süreli çalışma saatlerinde az uyumaya ve daha fazla ayakta kalmaya ihtiyaç duyarız. İşte bu dönemlerde uykumuzun gelmesine engel olabilmek için kullanabileceğimiz birkaç yöntem vardır. Bu yazıda, söz konusu uyku kaçıran yöntemlerden bahsedeceğiz.

UYKU KAÇIRAN ŞEYLER

Uyku kaçırmak için tüketebileceğiniz bazı yiyecek ve içecekler bulunur. Bu yiyeceklerden bazıları şunlardır;

Kahve

Siyah Çay

Yeşil Çay

Elma

Çikolata

Kayısı, erik, şeftali ve kiraz

Süt

Portakal Suyu

Enerji İçecekleri

Gazlı İçecekler

Vitamin Hapları

UYKU KAÇIRMAK İÇİN YÖNTEMLER

Uyku kaçırma yöntemleri başlığı için size önerebileceğimiz birkaç farklı yöntem bulunuyor. Bu yöntemler için verebileceğimiz örnekler şunlardır;

Sakız çiğnemek

Oksijeni bol ve soğuk alanlarda bulunmak

Yüzü soğuk su ile yıkamak

Ense bölgesine ve saç diplerine soğuk kompres yapmak

Sürekli aynı pozisyonda oturmamak

Uzanmamak, oturarak çalışmak

Güçlü aydınlatılmış alanlarda bulunmak

Hızlı ve hareketli müzikler dinlemek

Açık havada yürüyüş yapmak

Egzersiz yapmak

Beyin egzersizleri yapmak

Komik videolar izlemek

Kahkaha atmak

Gün içinde kısa süreli şekerlemeler yapmak

Enerji veren yiyecekler tüketmek

Nefes egzersizleri yapmak

Bilgisayar oyunu oynamak

Soğuğa yakın bir su ile duş almak

UYKUYU NE KAÇIRIR?

Uyku kaçırmak için yapılabilecek yöntemler arasında birkaç tane etkili yöntem bulunur. Bu yöntemler;

Meyve asidi bol meyveler ya da meyve suları tüketmek. Vitaminler vücudumuza enerji verir ve kendimizi enerjik hissetmemize yardımcı olur. Greyfurt, mandalina, portakal gibi narenciye ürünlerinin meyve asidi boldur. Bu meyveleri tüketmek size enerji verip uykunuzu açacaktır.

Vitaminler vücudumuza enerji verir ve kendimizi enerjik hissetmemize yardımcı olur. Greyfurt, mandalina, portakal gibi narenciye ürünlerinin meyve asidi boldur. Bu meyveleri tüketmek size enerji verip uykunuzu açacaktır. Sade kahve ya da asitli içecekler içmek. Kahve, içerisindeki kafein sebebiyle uyku açmak için oldukça etkili bir yöntemdir. Kola da kahve kadar olmasa da içinde kafein bulundurur. Aynı zamanda kolanın içindeki şeker, enerji verir; kafein ise uyarıcı etkide bulunur.

Kahve, içerisindeki kafein sebebiyle uyku açmak için oldukça etkili bir yöntemdir. Kola da kahve kadar olmasa da içinde kafein bulundurur. Aynı zamanda kolanın içindeki şeker, enerji verir; kafein ise uyarıcı etkide bulunur. Çikolata veya tatlı yemek. Tatlıların ve çikolatanın içerisinde yüksek miktarda şeker bulunur. Şeker enerji verici etki yarattığı için uykunuzu açar ancak hipoglisemi hastasıysanız ya da insülin direnciniz varsa bu yöntem uykunuzu daha çok getirebilir.

Tatlıların ve çikolatanın içerisinde yüksek miktarda şeker bulunur. Şeker enerji verici etki yarattığı için uykunuzu açar ancak hipoglisemi hastasıysanız ya da insülin direnciniz varsa bu yöntem uykunuzu daha çok getirebilir. Sakız çiğnemek. Sakız çiğnemek metabolizmayı arttırır ve mideyi uyararak açlık hissi yaratır. Bu durum uykuyu açar. Hafif yiyecekler yiyerek uyku hissinin daha da azalmasını sağlayabilirsiniz.

Sakız çiğnemek metabolizmayı arttırır ve mideyi uyararak açlık hissi yaratır. Bu durum uykuyu açar. Hafif yiyecekler yiyerek uyku hissinin daha da azalmasını sağlayabilirsiniz. Açık havada yürüyüş ya da egzersiz yapmak. Temiz ve serin havada yürümek insanın daima uykusunu açar. Uyku bastırdığı zaman en azından 15-20 dakika süresince açık havada yürürseniz ya da egzersiz yaparsanız uykunuzu açabilirsiniz.

Temiz ve serin havada yürümek insanın daima uykusunu açar. Uyku bastırdığı zaman en azından 15-20 dakika süresince açık havada yürürseniz ya da egzersiz yaparsanız uykunuzu açabilirsiniz. Müzik dinlemek. Hareketli ve canlı müzikler beyni açar ve uykunun uzaklaşmasına yardımcı olur.

Hareketli ve canlı müzikler beyni açar ve uykunun uzaklaşmasına yardımcı olur. Soğuk su ile yüzünüzü yıkamak. Sistematik aralıklarla yüzünüzü soğuk su ile yıkarsanız uykudan sıyrılırsınız.

KAHVE DIŞINDA UYKU AÇMA YÖNTEMLERİ

Kahve, en bilinen ve etkili uyku açma yöntemlerinden biridir ancak herkesin kahve içtiğinde uykusu açılmaz. Kahvenin etki etmediği dönemlerde denenebilecek birkaç farklı yol daha bulunur. Kolonya koklamak, aydınlık bir ortamda bulunmak, yüksek sesle hareketli müzik dinlemek gibi yöntemler de uykunuzun açılmasına yardımcı olabilir.

UYKU KAÇIRAN MÜZİKLER

Klasik müzikler, hareketli müzikler, metal müzik, tekno müzik türleri uyku açan müzikler arasındadır. Özellikle klasik müziğin çalışma süresinde öğrencilerin konsantrasyonlarını düzenlemelerine ve odaklanmalarına yardımcı olduğu bilimsel araştırmalar ile kanıtlanmıştır. 100-130 bpm'lik şarkılar dinleyerek uykunuzu açabilirsiniz.