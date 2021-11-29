Uyku kaçıran şeyler, yiyecekler, çaylar ve müzikler nelerdir? Uykuyu ne kaçırır?

Bağışıklık sisteminin düzeni, vücudun sağlığı için uykunun düzeni olmazsa olmazdır. Özellikle sınav dönemlerinde ya da uzun süreli çalışma saatlerinde az uyumaya ve daha fazla ayakta kalmaya ihtiyaç duyarız. İşte bu dönemlerde uykumuzun gelmesine engel olabilmek için kullanabileceğimiz birkaç yöntem vardır. Bu yazıda, söz konusu uyku kaçıran yöntemlerden bahsedeceğiz.
UYKU KAÇIRAN ŞEYLER
Uyku kaçırmak için tüketebileceğiniz bazı yiyecek ve içecekler bulunur. Bu yiyeceklerden bazıları şunlardır;
- Kahve
- Siyah Çay
- Yeşil Çay
- Elma
- Çikolata
- Kayısı, erik, şeftali ve kiraz
- Süt
- Portakal Suyu
- Enerji İçecekleri
- Gazlı İçecekler
- Vitamin Hapları
UYKU KAÇIRMAK İÇİN YÖNTEMLER
Uyku kaçırma yöntemleri başlığı için size önerebileceğimiz birkaç farklı yöntem bulunuyor. Bu yöntemler için verebileceğimiz örnekler şunlardır;
- Sakız çiğnemek
- Oksijeni bol ve soğuk alanlarda bulunmak
- Yüzü soğuk su ile yıkamak
- Ense bölgesine ve saç diplerine soğuk kompres yapmak
- Sürekli aynı pozisyonda oturmamak
- Uzanmamak, oturarak çalışmak
- Güçlü aydınlatılmış alanlarda bulunmak
- Hızlı ve hareketli müzikler dinlemek
- Açık havada yürüyüş yapmak
- Egzersiz yapmak
- Beyin egzersizleri yapmak
- Komik videolar izlemek
- Kahkaha atmak
- Gün içinde kısa süreli şekerlemeler yapmak
- Enerji veren yiyecekler tüketmek
- Nefes egzersizleri yapmak
- Bilgisayar oyunu oynamak
- Soğuğa yakın bir su ile duş almak
UYKUYU NE KAÇIRIR?
Uyku kaçırmak için yapılabilecek yöntemler arasında birkaç tane etkili yöntem bulunur. Bu yöntemler;
- Meyve asidi bol meyveler ya da meyve suları tüketmek. Vitaminler vücudumuza enerji verir ve kendimizi enerjik hissetmemize yardımcı olur. Greyfurt, mandalina, portakal gibi narenciye ürünlerinin meyve asidi boldur. Bu meyveleri tüketmek size enerji verip uykunuzu açacaktır.
- Sade kahve ya da asitli içecekler içmek. Kahve, içerisindeki kafein sebebiyle uyku açmak için oldukça etkili bir yöntemdir. Kola da kahve kadar olmasa da içinde kafein bulundurur. Aynı zamanda kolanın içindeki şeker, enerji verir; kafein ise uyarıcı etkide bulunur.
- Çikolata veya tatlı yemek. Tatlıların ve çikolatanın içerisinde yüksek miktarda şeker bulunur. Şeker enerji verici etki yarattığı için uykunuzu açar ancak hipoglisemi hastasıysanız ya da insülin direnciniz varsa bu yöntem uykunuzu daha çok getirebilir.
- Sakız çiğnemek. Sakız çiğnemek metabolizmayı arttırır ve mideyi uyararak açlık hissi yaratır. Bu durum uykuyu açar. Hafif yiyecekler yiyerek uyku hissinin daha da azalmasını sağlayabilirsiniz.
- Açık havada yürüyüş ya da egzersiz yapmak. Temiz ve serin havada yürümek insanın daima uykusunu açar. Uyku bastırdığı zaman en azından 15-20 dakika süresince açık havada yürürseniz ya da egzersiz yaparsanız uykunuzu açabilirsiniz.
- Müzik dinlemek. Hareketli ve canlı müzikler beyni açar ve uykunun uzaklaşmasına yardımcı olur.
- Soğuk su ile yüzünüzü yıkamak. Sistematik aralıklarla yüzünüzü soğuk su ile yıkarsanız uykudan sıyrılırsınız.
KAHVE DIŞINDA UYKU AÇMA YÖNTEMLERİ
Kahve, en bilinen ve etkili uyku açma yöntemlerinden biridir ancak herkesin kahve içtiğinde uykusu açılmaz. Kahvenin etki etmediği dönemlerde denenebilecek birkaç farklı yol daha bulunur. Kolonya koklamak, aydınlık bir ortamda bulunmak, yüksek sesle hareketli müzik dinlemek gibi yöntemler de uykunuzun açılmasına yardımcı olabilir.
UYKU KAÇIRAN MÜZİKLER
Klasik müzikler, hareketli müzikler, metal müzik, tekno müzik türleri uyku açan müzikler arasındadır. Özellikle klasik müziğin çalışma süresinde öğrencilerin konsantrasyonlarını düzenlemelerine ve odaklanmalarına yardımcı olduğu bilimsel araştırmalar ile kanıtlanmıştır. 100-130 bpm'lik şarkılar dinleyerek uykunuzu açabilirsiniz.