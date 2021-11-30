Göz sıvısı birçok göz hastalığının oluşmasında büyük rol oynamakta

Prof. Dr. Sızmaz, göz küresinin içi (vitreus) olarak adlandırılan ve küre duvarının iç yüzünü oluşturan retina ile sıkı bir ilişki halindeki, yumurta akı kıvamında bir madde tarafından doldurulduğunu kaydetti. Sızmaz, "Bu madde, görme fizyolojisinde oynadığı rolün yanı sıra gözün bağışıklık sistemi ve retinanın beslenmesinde de önemli işlevlere sahiptir. Yapısının yüzde 98-99'u ise sudan oluşur ancak içerdiği hyaluronik asit ve mukopolisakkarid gibi ara maddelerin varlığı ile su gibi akışkan değildir ve jelimsi bir yapıya sahiptir. Ama vitreus pek çok göz hastalığının meydana gelmesinde de rol alabiliyor. Tümörlerden doğumsal retinopatiye kadar pek çok hastalığın tedavisinde, vitreusa yönelik vitreoretinal cerrahiye başvuruluyor" dedi.

VİTREREORETİNAL CERRAHİ NASIL YAPILIYOR?

Göz cerrahisinde meydana gelen ilerlemelerin, geçmişte görme kaybına neden olan pek çok retina hastalığının da cerrahi tedavisini mümkün kıldığını ifade eden Prof. Dr. Sızmaz, "Bu yöntemle; gözün arka kısmında bulunan jel kıvamındaki vitreus maddesi alınıyor ve retina tabakasındaki sorunlara cerrahi olarak müdahale edilebiliyor. Bu yöntemin temel prensibi; gözde lens ve retina gibi görsel işlevi önemli yapılara zarar vermeden vitreus boşluğuna ulaşarak vitreusu cerrahi olarak uzaklaştırmak ve retina üzerinde gerekli müdahaleleri özel aletlerin yardımıyla gerçekleştirmektir" diye konuştu.

Anne karnında sentezlendikten sonra yaşam boyu yenilenme özelliği bulunmayan vitreusta yaşla birlikte birtakım değişiklikler meydan geldiğini, ayrıca bu maddenin pek çok retina hastalığının oluşumunda da rol oynayabildiğine işaret eden Prof. Dr. Sızmaz, şöyle devam etti:

"Bu hastalıklar artık cerrahi yöntemle tedavi edilebiliyor. Cerrahi için en az üç adet küçük kesi yapılıyor ve göz içine özel cerrahi aletler ile bu kesilerden giriliyor. Bu kesilerin genişliği 0,4 ile 0,6 mm arasında değişiyor. Bu kadar küçük kesi mümkün olduğu için ameliyat sonunda kesi yerlerinin dikişsiz kapatılabilmesi bile mümkün oluyor. Küçük kesili cerrahi sayesinde ameliyat sonrası iyileşme ve günlük yaşama dönüş de daha hızlı oluyor."