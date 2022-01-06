Akuamarin Taşı Faydaları Nelerdir? Akuamarin Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Akuamarin taşının anlamı deniz suyudur. Anlamından da anlaşılacağı gibi bu taşın rengi deniz mavisi rengindedir. Aynı zamanda zümrüde benzer. Akuamarin taşı aksesuar sektöründe de en çok tercih edilen taşlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan vücudu üzerinde pek çok olumlu etkisi gözlendiği için kişiler tarafından da merak edilen doğal taşlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. En çok soruların akuamarin taşı ne işe yarar? sorusunun cevabını ise sizler için yazımızda bir araya getirdik.
Akuamarin taşı ince ve değerli bir taş olarak karşımıza çıkar. Ruhsal ve fiziksel sorunların daha kolay aşılmasında yardımcı olur. Sertlik derecesi en yüksek olan taşlardan biridir. Taş saydam ve parlak bir renktedir. Taşa rengini veren ise içerisinde bulunan demir elementidir. Bu taşın en yoğun olarak çıktığı yerler Nijerya, Rusya, Pakistan ve Brezilya'dır.
Akuamarin taşının anlamı deniz suyu'dur. Bu anlamı taşın rengi verir. Su grubu taşı olan Akuamarin taşı aynı zamanda bereket ve şansı işaret eder.
Akuamarin taşı son derece değerli bir taştır. Bu yüzden piyasada sahte örnekleri de düşük fiyatlar ile satılır. Ancak bu doğal taştan fayda görebilmek için orijinali ile sahtesini ayırt etmeniz gerekmektedir. Sahte bir akuamarin taşı elinize aldığınızda da kolaylıkla anlaşılabilir ancak bazı durumlarda yanılabilirsiniz. Bu yüzden bazı yöntemler ile taşı test etmeniz gerekmektedir.
Akuamarin taşının gerçek olup olmadığını anlayabileceğiniz yöntemlerden biri ısınmadır. Taşı bir çakmak ya da mum ateşi yangını ile ısıya tutun. Eğer taş uğradığı ısı değişimi sonrası renk değiştiriyorsa bu taşınızın sahte olduğunun göstergesidir. Bir diğer yöntem ise aseton kullanmaktır. Bir pamuk üzerine birkaç damla aseton döktükten sonra taşı silin. Eğer pamukta renklenme oluyorsa bu taşın boyanmış olduğuna işaret eder.
Her doğal ve şifalı taşın belirli bir süre kullanımdan sonra temizlenmesi gerekir. Doğal taşlar negatif enerjiyi çektiği için belirli aralıklar ile arındırılmalı ve topraklandırılmalıdır. Akuamarin taşının da temizliği için şu yöntemler uygulanabilir: