Akuamarin Taşı Faydaları Nelerdir? Akuamarin Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Akuamarin taşının anlamı deniz suyudur. Anlamından da anlaşılacağı gibi bu taşın rengi deniz mavisi rengindedir. Aynı zamanda zümrüde benzer. Akuamarin taşı aksesuar sektöründe de en çok tercih edilen taşlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan vücudu üzerinde pek çok olumlu etkisi gözlendiği için kişiler tarafından da merak edilen doğal taşlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. En çok soruların akuamarin taşı ne işe yarar? sorusunun cevabını ise sizler için yazımızda bir araya getirdik.

Akuamarin taşı faydaları nelerdir?

Akuamarin taşının sindirim sistemine pek çok faydası bulunmaktadır. Daha düzenli çalışmasında yardımcı olur.

Solunum yolu ve boğaz enfeksiyonlarında iyileşmeyi destekler.

Akıl ve mantık ilişkilerinin daha sağlıklı yürütülmesine destek verir.

Diş ve çene rahatsızlıklarından kaynaklanan hastalıklara ve ağrılara iyi gelir.

Vücutta ortaya çıkan şişliklere iyi gelir.

Şans ve bolluk getirdiğine inanılır.

Kişilerin ruhsal açıdan doyuma ulaşmasında yardımcı olur.

Utangaçlık ya da sıkıntılı durumlarda kişilerin rahatlamasına yardımcı olur.

İyimserlik ve pozitif düşüncelerin artmasını sağlar.

Mantıklı hareket etme sürecinde yardımcı olur.

Stres ve gerginlik gibi olumsuz durumlarda sakinleşme sağlar.

Cesaret ve özgüven hissi kazanmanızda yardımcı olur.

Bağımlılık gibi durumlarda sürecin daha kolay aşılmasında yardımcı olur.

Bedensel rahatlama ve gevşeme sağlar.

Akuamarin taşı özellikleri nelerdir?

Akuamarin taşı ince ve değerli bir taş olarak karşımıza çıkar. Ruhsal ve fiziksel sorunların daha kolay aşılmasında yardımcı olur. Sertlik derecesi en yüksek olan taşlardan biridir. Taş saydam ve parlak bir renktedir. Taşa rengini veren ise içerisinde bulunan demir elementidir. Bu taşın en yoğun olarak çıktığı yerler Nijerya, Rusya, Pakistan ve Brezilya'dır.

Akuamarin taşı anlamı nedir?

Akuamarin taşının anlamı deniz suyu'dur. Bu anlamı taşın rengi verir. Su grubu taşı olan Akuamarin taşı aynı zamanda bereket ve şansı işaret eder.

Gerçek akuamarin taşı nasıl anlaşılır?

Akuamarin taşı son derece değerli bir taştır. Bu yüzden piyasada sahte örnekleri de düşük fiyatlar ile satılır. Ancak bu doğal taştan fayda görebilmek için orijinali ile sahtesini ayırt etmeniz gerekmektedir. Sahte bir akuamarin taşı elinize aldığınızda da kolaylıkla anlaşılabilir ancak bazı durumlarda yanılabilirsiniz. Bu yüzden bazı yöntemler ile taşı test etmeniz gerekmektedir.

Akuamarin taşının gerçek olup olmadığını anlayabileceğiniz yöntemlerden biri ısınmadır. Taşı bir çakmak ya da mum ateşi yangını ile ısıya tutun. Eğer taş uğradığı ısı değişimi sonrası renk değiştiriyorsa bu taşınızın sahte olduğunun göstergesidir. Bir diğer yöntem ise aseton kullanmaktır. Bir pamuk üzerine birkaç damla aseton döktükten sonra taşı silin. Eğer pamukta renklenme oluyorsa bu taşın boyanmış olduğuna işaret eder.

Akuamarin taşı nasıl temizlenir?

Her doğal ve şifalı taşın belirli bir süre kullanımdan sonra temizlenmesi gerekir. Doğal taşlar negatif enerjiyi çektiği için belirli aralıklar ile arındırılmalı ve topraklandırılmalıdır. Akuamarin taşının da temizliği için şu yöntemler uygulanabilir: