Oniks Taşı Faydaları Nelerdir? Oniks Taşı Özellikleri Nelerdir, Gerçek Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Yeryüzünün oluşumundan günümüze kadar taşların oluşumu dikkat çekmiş ve araştırılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda da günümüzde de sağlık ve ruhsal enerji anlamında doğal taşlar keşfedilmiştir. Bu taşlardan biri de oniks taşıdır. Oniks taşı aynı zamanda akik taşı olarak da adlandırılabilir. İnsan sağlığı için sayısız faydası bulunan oniks taşı hakkında bilinmesi gereken her şeyi sizler için yazımızda bir araya getirdik.

Oniks taşının faydaları nelerdir?

Oniks taşı konsantrasyon sağlayan bir taştır, zihin bulanıklığının dağılmasına yardımcı olur.

Cinsel olarak kontrol sağlar.

Yaşam kaygılarını dengeler.

Ruhsal dengenin korunmasına yardımcı olur.

Nazara karşı korur.

Bağımlılıklardan kurtulma sürecini kolaylaştırır.

Stresi azaltır.

Kemik yapısının güçlenmesine destek verir.

Göz rahatsızlıklarına iyi gelir.

Diş sağlığına iyi gelir.

Oniks taşının özellikleri nelerdir?

Oniks taşının sayısız özellikleri bulunur. Bu özelliklerden en bilineni değerli bir taş olmasıdır. Halk arasında damarlı akik taşı olarak da bilinen oniks taşının yarısı siyahtır. Farklı katmanları bulunan damarlı akik taşındaki en baskın renk ise siyah olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra beyaza doğru giden alacalı bir görüntüsü bulunur. En bilinen rengi siyah beyaz olan oniks taşının nadir olsa da yeşil ve mavi renkleri de bulunur. Cam gibi parlaklığa sahip olan oniks taşının sertlik derecesi de çok yüksektir. İtalya, Çin, Madagaskar, Hindistan, Mısır ve Almanya'da çokça çıkartılır. Kullanımı ise tüm dünyada yaygındır.

Gerçek oniks taşı nasıl anlaşılır?

Oniks taşı değerli bir taştır bu yüzden piyasada taklitlerine oldukça sık rastlanır. Bu yüzden oniks taşı almak istediğinizde basit yöntemler ile taşın gerçek olup olmadığını kolayca anlayabilirsiniz. Oniks taşının gerçek olup olmadığını anlamak için uygulayacağınız ilk yöntem taşın ağırlığıdır. Hafif bir taş ise bu gerçek değildir. Bir diğer yöntem ise taşın keskin bir iğne ile kazınmasıdır. Kazında sırasında taş üzerinde soyulma oluyor ise bu taş sahtedir.

Oniks taşı boyanarak satılabilir. Bu yüzden oniks taşınızı geceden suyun içine koyun. Sabah taşınızın renginde değişiklik varsa bu sahte olduğunu ispatlayacaktır.

Taşı test etmek için kullanılan bir diğer yöntem ise ısıtmadır. Isıya tabi tutulan taşın renginde değişim oluyorsa taşınız sahtedir.

Asetonla taşı silmek de kullanacağınız yöntemlerden biridir. Eğer silme sırasında pamuk lekelenirse boyama işlemi yapılan sahte bir oniks taşı olduğunu anlayabilirsiniz.

Oniks taşının gerçek olup olmadığını anlayabileceğiniz bir yöntemde deri üzerinde testtir. Taş soğuksa yüksek ihtimal orijinaldir ancak bu kesin bir yöntem değildir.

Oniks taşı nasıl kullanılır?

Oniks taşı hem görünüşü hem de sağladığı faydalar ile kişiler tarafından kullanılan doğal taşlardan biridir. Bu yüzden hem süs eşyalarında hem de aksesuarlarda sıklıkla tercih edilir. Oniks taşı kolyelerde, yüzüklerde, küpelerde, yaka broşlarında, saç tokalarında ve halhallarda kullanılabilir. Bunun yanı sıra ev eşyalarında da oniks taşının kullanımına rastlanılmaktadır. Stresi azaltan, psikolojik olarak kişilere iyi gelen ve ağrıları azaltan oniks taşının kullanımı ile kişiler hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarına fayda sağlamaya çalışmaktadır.