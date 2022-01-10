10 milyondan fazla insanın kronik başı ağrıyor!

Migren, gerilim tipi baş ağrısı gibi başka bir hastalığa bağlı olmayan ağrılar (primer baş ağrısı), yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Uzmanlar ise bu sorunla karşı karşıya kalan bireylerde aşırı ağrı kesici kullanımının ağrıyı kronik hale getirdiğini söylüyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Nihat Mustafayev, "Ülkemizde 10 milyondan fazla insan kronik baş ağrısı yaşıyor. Uzun süren baş ağrılarının pek çok farklı nedeni olabilir. Dolayısıyla kontrolsüz ağrı kesici kullanmak yerine bir hekime başvurarak ağrının nedeninin araştırılması gerekiyor. Çünkü yapılan çalışmalar, kontrolsüz ve aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı olarak nüfusun yüzde 1 ila 2'sinin aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı baş ağrılarından muzdarip olduğunu gösteriyor" dedi.

Özellikle migren ya da gerilim tipi baş ağrısı gibi primer baş ağrısı olan hastalarda ilaca bağlı baş ağrısı gelişme riski ile ilgili Uluslararası Baş Ağrısı Komitesi'nin sunduğu bazı kriterler olduğuna dikkat çeken Dr. Mustafayev, şunları söyledi: " Bunlar; migren ve gerilim baş ağrısı gibi baş ağrılarının olması, çok sık baş ağrısı yaşanması, minimum 3 aydır ağrıların devam etmesi ve ayda 10-15 taneden fazla ilaç kullanılması, ilaçlar bırakıldığında ağrılarda azalma olması. Bu kriterlere sahip olan bireyler aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı baş ağrısı riski ile karşı karşıyadır. Her türlü ağrı kesici, kronik baş ağrısı gelişimine yol açmaktadır."

Aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı baş ağrısı yaşayan bireylerde genetik faktörlerin de rol oynadığının düşünüldüğünü belirten Dr. Mustafayev, migren ya da gerilim tipi baş ağrısı yaşayanların aşırı ağrı kesici kullanması sonucunda meydana gelen ağrıda genetik faktörlerin de rol oynadığını söyledi.

Dr. Nihat Mustafayev, "Aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı baş ağrısı teşhisi alan hastalarda, kullanılan ağrı kesici ilaçların bıraktırılmasına yönelik çok yönlü bir tedavi uygulanır. Hasta ve hasta yakınlarının tedavi sürecine uyumunu gerektiren bu tedavi süreci, baş ağrısı önleyici tedavilerin başlanması ve vücudu toksik maddelerden arındırmaya yönelik bir detoks tedavisini kapsar. Bu süreçte ağrı kesicilerin bırakılması ile birlikte bazı belirti ve yan etkiler ortaya çıkabilir. Bunlar; tedavinin başlangıcında baş ağrısının güçlenmesi, bulantı ve yorgunluk gibi belirtilere ilave olarak huzursuzluk, terleme, kalp çarpıntısı gibi semptomlar şeklinde görülebilir. Genellikle bu belirtiler bir kaç gün içinde kaybolur ve hastalar sonrasında rahatlama dönemine girer" dedi.