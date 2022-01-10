Koronavirüste yanlış tanı saptandı

KKTC'nin, Moleküler Tanıda Kalite Kontrol Programı-MOTAKK tarafından akredite edilen tek laboratuvarı ve PCR Tanı Kiti'ne sahip Yakın Doğu Üniversitesi, ülkede hızla yayılarak baskın varyant haline gelen Omikron varyantının seyri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kullanılan antijen kitlerinin Omikron vakalarının yüzde 40'ını gözden kaçırdığını açıklayan Yakın Doğu Üniversitesi'nin bilim insanları Rinovirüs, Enterovirüs ve Influenza gibi virüslerle enfekte olan kişilerin COVID-19 pozitif olarak tanı aldığını belirlediklerini açıkladı.

ÇARPICI SONUÇLAR

Yakın Doğu Üniversitesi aralarında virologlar, tıbbi genetikçiler, mikrobiyologlar, moleküler tıp ve moleküler biyologların da yer aldığı 32 uzmandan oluşan bir ekiple COVID-19 ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bilim insanlarıyla ülkede hızla yayılan Omikron varyantını takip ettiklerini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, üniversite tarafından geliştirilen ve adada Moleküler Tanıda Kalite Kontrol Programı-MOTAKK tarafından akredite edilen laboratuvarda yaptıkları analizlerde, çarpıcı sonuçlara ulaştıklarını söyledi.



YANLIŞ TANI

Prof. Dr. Şanlıdağ, farklı laboratuvarlarda ithal PCR kitleri ile konulan COVID-19 tanılarında yanlışlar tespit ettiklerini söyleyerek, "Rinovirüs, Enterovirüs ve İnfluenza gibi farklı virüslerle enfekte olan kişilerin, COVID-19 yanlış pozitif tanısı aldığını belirledik" dedi. Ülkede yoğun olarak kullanılan antijen testlerinin de Omikron vakalarının yüzde 40'ını gözden kaçırdığını söyleyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Omikron varyantının sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi için antijen testlerinin değil, MOTAKK tarafından da akredite edilen KKTC'nin yerli PCR Tanı ve Varyant Tayin kitinin en güvenilir seçenek olduğunu vurguladı.