Lav Taşının Faydaları Nelerdir? Lav Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Lav taşları birer "kesin tedavi" yöntemi değildirler, fakat yine de lav taşları kişilerin belirli hastalıkları, rahatsızlıkları atlatmaları konusunda yardımcı bir etkendir. Kişilerin fiziki ve mental durumuna iyi gelen lav taşları, bir tedavi aracı değil ama bir tedaviye yardımcı araç olarak kullanılabilirler. Tedavi ve teşhis tamamen doktora danışılarak konmalı ve doktora rehberliğinde olmalıdır.

Lav Taşının Faydaları Nelerdir?

Değerli taşlar, enerjileri ve iyileştirici özelliklerinden dolayı uzun zamandır insanlar tarafından kullanılan ve tercih edilen maddelerdir. Bu nedenle "lav taşı ne işe yarar?" sorusu da sıklıkla tekrarlanır. Lav taşları da aynı şekilde bedeni sakinleştirmede etkilidir ve bu da lav taşının bilinen bir özelliğidir. Yeryüzünün derinliklerinden gelen bu taş çıktıkları yerden benzer bir enerji getirir. Bu enerjinin öfke ve kötü düşünceler içinde kıvranan insanlara yardımcı olduğuna dair güçlü inanışlar vardır. Bu kötü duygulardan arınan kişi bunun yerine güç ve azim sahibi olur.

Lav taşlarının bir diğer özelliği de enerjinin korunması ve girişkenliğin artmasıdır. Bu taşların kök çakrası üzerinde bulunan etkiler doğrudan bir topraklama etkisi yapmaktadır. Bu topraklamanın etkileri, lav taşını kullananların hayatına istikrar getirdiği gibi kaygı duygularının da azalmasını sağlar. Bu etkinin, lav taşlarında bulunan güçlü toprak bağlantısından dolayı meydana geldiği de düşünülür.

Lav taşları, ruhsal ve duygusal dengeyi sağlayarak zihin sağlığına olumlu yönde katkıda bulunur.

Lav taşlarının kaygı bozukluğu ve stresle başa çıkmada etkili olduğu bilinir.

Isıtılarak kas problemlerine çare olması sağlanabilir. Kas ağrıları ve romatizmal hastalıklarda fayda sağlar. Bu nedenle termal tesisler ve tedavilerde sıkça kullanılır.

Damarların genişlemesine yardımcı olarak kan dolaşımını hızlandırır.

Kişiye enerji verir ve kalbe oldukça faydalıdır. Aynı zamanda hücre yenilenmesini de hızlandırıcı etkisi vardır.

Solunum yollarına iyi anlamda etki eder. Kişi daha rahat soluk alır.

Vücuda dinginlik hissi vererek kişiyi huzura kavuşturur. Vücudu arındıran değerli bir taştır.

Lav taşları da, birçok doğal taş gibi faydalıdır ve bu faydalar hemen herkes tarafından kabul edilir. Fakat, lav taşları asla bir hastalığa kesin olarak çözümdür diyemeyiz. Rahatsızlık hissedilen durumlarda önce doktora başvurmalı ve doktor kontrolünde bir tedavi uygulamalısınız. Lav taşları barındırdığı pozitif etkilerle kişilerin rahatsızlıklarını atlatmalarına yardımcı olur. Fakat kesin bir tedavi sunmaz. Doktorun söylediğinden şaşmamak her zaman en doğrusudur.

Lav Taşının Özellikleri Nelerdir?

Lav taşı, özellikle son zamanlarda oldukça popüler diyebiliriz. Volkanik tepkimeler sonucunda ortaya çıkan lav taşı, adını da buradan almıştır. Lav taşı yani İngilizce adıyla lava stone, yeryüzü tabakasının en derinlerinden bize kadar ulaşmaktadır. Çok yüksek ısılara dayanıklı olan lav taşı, halk arasında mangal taşı olarak da bilinir. Fakat bu taş yarı değerli taşlar kategorisinde bulunur ve bileklik ve tespih gibi takı yapımlarında sık sık kullanılan bir maddedir.

Lav taşının volkanik tepkimelerin gerçekleştiği bölgelerden çıktığına değinmiştik. Bu taş, bu nedenle çok yüksek ısılarda olan birçok bileşenin bir araya getirilerek erimesi ve sonrasında taşlaşması sonucunda ortaya çıkar. İçerdiği mineraller sayesinde oldukça zengin bir mineral havuzuna sahip olan lav taşı, faydaları tabiri caizse say say bitmeyen bir değerli taş türüdür. İçinde bulunan çinko, kalsiyum, potasyum, demir ve magnezyum gibi mineralleri özellikle çakralarda etkilidir.

Lav Taşının Anlamı Nedir?

Lav taşları, volkanların bulunduğu bölgelerden, volkanik tepkimeler sonucunda ortaya çıkan bir yarı değerli taş türüdür. Bu nedenle lav taşı adını buradan alır.

Gerçek Lav Taşı Nasıl Anlaşılır?

Lav taşı mineraller açısından zengindir demiştik. Lav taşının içerisinde yoğun miktarda demir bulunur. Bu özelliğinden dolayı da lav taşı mıknatıslar tarafından az da olsa çekilebilirler. Aynı zamanda bu taşlar, yüksek ısılara maruz bırakıldığında renk değişimi yaşamaktadırlar. Taşın iç ve dış rengi aynıdır ve bu durum da kontrol edilerek orijinallik testi yapılabilir.

Lav Taşı Nasıl Temizlenir?

Lav taşı birçok farklı biçimde temizlenebilir. Bunlar şu şekildedir: