Turmalin Taşının Faydaları Nelerdir? Turmalin Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Dünyada en çok Turmalin üretimi yapan ülkeler arasında başlıca, Madagaskar, Namibya, Mozambik, Tanzanya, Nijerya ve Malavi yer alır. Bu taşa çoğunlukla magmatik ve metamorfik kayaçlarda mineral olarak rastlanır. Yeraltı su kaynakları oluşumlarındaki meydana gelen göçüklerde, çatlaklarda ve boşluklarda iri ve şekilli Turmalin kristalleri oluşabilir. Oldukça sert ve sağlam bir kristaldir. Bundan dolayı tortul kayaçlarda, su akıntılarının aşındırıcı özelliklerine karşı güçlü bir şekilde dayanır. En güzel Turmalin kristallerine, termal su kaynakları birikintilerinde rastlanır. Bu kaynaklarda meydana gelen kristaller farklı boyutları ile dikkat çeker. Ağırlıkları milimetrelerden, 150-200 kilogramlara kadar çıkabilir. Turmalin taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz. Turmalin Taşı Özellikleri Nelerdir? Şifalı ve yarı değerli bir kristal olan Turmalin taşı özellikleri bakımından diğerlerinden ayrılır. Turmalin ismi, 'farklı renklere sahip taş' anlamındaki 'Turamali' kelimesinden türemiştir.

Eski çağlardan beri bilinen ve madenciliği yapılan bu taşın, farklı bir kristal olduğu 1800'lü yıllara kadar anlaşılamamıştır. Değişik renkleri yüzünden diğer kristaller ile karıştırılmıştır.

Birçok Turmalin çeşidi, sıcak su kaynaklarında meydana gelen kayaçlarda oluşmuştur. Ayrıca magmatik kayaçlarda da bulunur.

Bu taşı çıkarma işlemi bulunduğu kaynağa göre farklılık gösterir. Birincil kaynaklardan çıkarmak için tehlikeli yöntemlere başvurulur. Söz konusu alan patlatılarak kaynağa ulaşılır. Alüvyal bölgelerde ise erozyon gibi riskli durumlardan dolayı akarsu yataklarından toplanır.

Çok geniş bir renk spektrumu vardır. Bu özelliği ile diğer taşlardan ayrılır. Liddicoatite, uvite, schorl ve elbaite gibi çeşitli türleri mevcuttur. Bunlar kimyasal bileşenleri bakımından farklı oldukları için değişik renklere sahiptir.

Şeffaf Turmalin kristalinin en bilinen rengi yeşildir. İçerisinde barındırdığı demir iyonları sayesinde bu renge sahip olurlar.

Turmalin Taşı Ne İşe Yarar? Evinizde veya ofisinizde bulundurmanız yararlıdır. Çünkü koruyucu bir enerjiye sahiptir ve olumsuzlukları def etmeye yardımcı olur. Özellikle evinizin dış kapısına bu taşı asmanız, negatif enerjileri ve kötü olayları uzak tutmayı sağlar. Bulunduğu mekana, bolluk, bereket, huzur ve neşe getirir. Özellikle yeşil Turmalin, kesinlikle işyerlerinde ve diğer çalışma ortamlarında bulundurulmalıdır. Zihni açar, algıyı artırır ve öğrenmeyi kolaylaştırır. Böylece daha iyi verim alınır. Aşk ilişkilerinde pembe Turmalin çok faydalıdır. Yatağınızın yanında bu kristali bulundurmanız, eşiniz ile aranızdaki bağı, sevgiyi ve şefkati güçlendirir. Turmalin Taşı Faydaları Nelerdir? Güzelliği ve şifa verici olmasından dolayı sıklıkla tercih edilen Turmalin taşı faydaları bakımından çok önerilen bir kristaldir. Vücuttaki stresi ve gerginliği azaltır. Enerji akışını artırarak, aurayı temizlemeye yardımcı olur.

Çakralar ile iletişim halindedir, bu da onu meditasyon için uygun bir tercih yapar.

Özgüvenli olmayı ve yersiz korkulardan uzaklaşmayı sağlar.

Empati yeteneğini geliştirir, duygusal zekayı artırır. Böylece insan ilişkilerini sağlıklı bir şekilde yürütmeye destek olur.

Paranoyaları azaltır, gereksiz şüphelerden uzak tutar. Akıl sağlığına faydalıdır.

Zihinsel fonksiyonları, sağ ve sol beyin hemisferlerini düzenler.

Elektromanyetik dalgaların olumsuz etkilerine karşı korur.

Kullanıcısını negatif enerjilere karşı korur.

Zinde olmayı sağlar, fiziksel ve zihinsel olarak canlı tutar.

Kaygıları büyük ölçüde yok eder, depresyon ile savaşır.

Pozitif düşünmeyi aşılar, ilham verir. Bu yüzden sanatçılar tarafından kullanılması önerilir.

Vücudu dinç tutan ve hastalıklara karşı koruma kalkanı olan bağışıklık sistemini güçlendirir.

Gelecek kaygısından uzaklaştırmayı ve anın tadını çıkarmayı sağlar. Turmalin Taşı Anlamı Nedir? Neredeyse 'koruma' ile aynıdır. Bu yüzden hayati tehlikesi bulunan işlerde çalışanlar tarafından taşınması faydalıdır. Negatif enerjileri adeta içine çeker, çaresiz hissedilen zor zamanları atlatmaya destek olur. Çakralara derin bir şekilde bağlıdır ve onları dengeler. Farkındalığı artırır, güven anlamına gelir ve güvende hissettirir. Kendini olduğu gibi kabul etmeye yardımcı olur. Bu anlamda tam bir ruh sağlığı taşıdır.

Gerçek Turmalin Taşı Nasıl Anlaşılır?

Bu kristal özellikle mücevhercilerin en çok kullandığı taşlardan biridir. Yarı değerlidir ve her taş gibi onun da sahteleri üretilmektedir. Peki Gerçek Turmalin taşı nasıl anlaşılır? Bunu anlamanın en pratik yolu, taşı bir bıçak yardımı ile çizmektir.Oldukça sert kristal yapısı ile dikkat çeker. Mohs sertlik derecesi yaklaşık olarak 7 ve üzerindedir. Bu nedenle kolaylıkla çizilen bir Turmalin kristalinin gerçek olma ihtimali neredeyse sıfırdır.

Turmalin Taşı Nasıl Temizlenir?

Bunun için en doğal ve zararsız yöntem, ılık su ile dolu bir kap ve sabundur. Bir bez yardımıyla sabunlu suyun içinde yıkayabilirsiniz. Bunun haricinde hafif içerikli ve aşındırıcı kimyasallar içermeyen temizlik ürünleri ile temizleyebilirsiniz.Turmalin taşı nasıl temizlenirin bir diğer cevabı, özel olarak üretilen mücevher temizleyici köpükler ve solüsyonlardır. Bu ürünler etkili temizlik sunar, fakat biraz daha maliyetli olabilir. Sirke ve sabunlu suyla da aynı sonuca ulaşabilirsiniz.