Karanfilin Saça Faydaları Nelerdir? Karanfil Saça Nasıl Uygulanır?

Tarihte ilk olarak Moluk adalarında bulunan ve görüntüsü nedeni ile Fransızcada çivi anlamına gelen clou ismiyle anılan karanfil baharatı doğanın insanlara sunduğu mucizelerden biridir. Karanfil ağacının tohumu olan bu baharat keskin kokusu ve acımsı tadı ile hem Türk hem de dünya mutfağında yemeklerden tatlılara ve içeceklere kadar farklı alanlarda kullanılır. Bunun yanı sıra saç sağlığına da iyi geldiği bilinmektedir. Saçın daha sağlıklı ve güçlü bir yapıya ulaşmasını sağlayan bileşenlere sahip olan Karanfil baharatı hakkında tüm merak edilenleri sizler için hazırladığımız yazımızda bir araya getirdik.

Karanfilin saça faydaları nelerdir?

Karanfil ağacından elde edilen karanfil baharatı insan sağlığına pek çok fayda sağlar. Bu yüzden alternatif tıp alanında karanfil kullanımı yoğun bir şekilde gerçekleşir. Karanfil baharatı ile ilgili en merak edilen konulardan biri de saç sağlığına faydası olup olmadığıdır. Saç sağlığında beta karoten ve A vitamini önemli bir yere sahiptir. Bu bileşenler karanfil baharatının içinde de yoğun olarak bulunduğu için karanfilin saça faydası olduğu bilinmektedir. İşte merak edilen karanfilin saça faydaları sorusunun cevabı:

Karanfil baharatını uygulamak için farklı kürler tercih edilebilir. Bu kürleri saçınıza uyguladığınızda saç kökleriniz hızlıca güçlenecektir.

Saç derisinde kepeklenme problemi için de karanfil kürü kullanılabilir.

Karanfil kürleri saç dökülmesini de azaltabilir.

Gün içerisinde saçın maruz kaldığı işlemler ve kimyasallar saçın güçsüzleşmesini, hızlı yağlanmasını ve koparak dökülmesini sağlar.

Karanfil kürü saçın kaybettiği nemi geri kazanmasında yardımcı olur.

Saç dökülmesi problemlerine iyi gelir.

Saç köklerini havalandırır.

Saçın daha sağlıklı ve hızlı uzamasına yardımcı olur.

Saç için karanfil kürü nasıl yapılır?

Saç için karanfil kürü yapmak isteyenler için kürün hazırlanışı oldukça hızlı ve pratiktir. Saç için karanfil kürü hazırlamak isteyenler ilk olarak 10 ya da 15 tane karanfili daha önceden kaynayan suyun içerisine atmalı ve yaklaşık 10 dakika demlemeye bırakmalıdır. Ardından suyun içerisindeki karanfil tohumları çıkarılmalıdır. Süzülen karanfil suyu bir kavanoza konulur ve ağzı kapatılarak ılıması beklenir. Ilıyan karanfil kürü kullanıma hazırdır.

Karanfil saça nasıl uygulanır?

Hazırladığınız karanfil suyu kürünü saça uygulamak oldukça basittir. Kürü saçınıza döktükten sonra yaklaşık 10 dakika boyunca saç diplerinize masaj yapmalısınız. Uygulamanın ardından saçınızı yıkamak için en az bir saat bekleyin.

Karanfil suyu saça zarar verir mi?

Karanfil suyunun saça bir zararı yoktur ancak burada kullanım miktarı çok önemlidir. Bu yüzden karanfil suyu saça ne kadar süre kullanılır? sorusu da kişiler tarafından merak konusudur. Karanfil kürünün birkaç gün üst üste kullanılmasından sonra en az 15 gün kullanıma ara verilmesi gerekmektedir.

Karanfil saç çıkartır mı?

Karanfil kürü beta keroten ve A vitamini içeriğine sahiptir. Bu yüzden saç için kullanıldığında saç köklerinin hava almasını, saç derisinin yenilenmesini sağlar. Hava alan saç köklerinden daha sağlıklı yeni saçlar çıktığı söylenebilir.