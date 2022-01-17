Kışın kilo vermek artık zor değil!

Yoğun iş temposu, sağlıksız beslenme, düzensiz uyku ve bazen hormonal sebeplerden dolayı günümüzde kilo alımı oldukça kolaylaştı ve yaygınlaştı. Kilo veya kilolu olmak durumu kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Yağ oranı ise zayıflama sürecini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Bu yüzden zayıflama sürecine başlamadan önce detaylı bir şekilde elektronik ölçümler yapılmalı ve yağ oranınız, yağ kütlesi, kas kütlesi hatta iç yağlanma oranlarınız incelenmelidir. Sadece kiloyu veya mezurayı baz alarak sağlıklı bir takip ve zayıflama elde etmek mümkün değildir. Giden kiloların yağdan gitmesi temel hedef olmakla birlikte kas kaybı olup olmadığını takip etmek de oldukça önemlidir. Fakat bazen tüm bu çabalara rağmen yağlar direnç gösterebilir.
BOL SU İÇMEYİ UNUTMAYIN
İşte kış ayları
da yağların direnç gösterdiği aylardır. Kilo problemi olan birçok insan için kış ayları zorlu geçmiştir. Bunun nedeni ise kış aylarında havaların soğuk olmasından ötürü vücudumuzun daha çok enerjiye ihtiyaç duymasıdır. Beynimiz midemize sık sık açlık sinyalleri gönderir. Bu da kilo alımını kolaylaştıran bir durum haline geliyor. Birçok insan için zaten zor olan bu süreç daha da zor bir hale gelebiliyor. Yaz aylarında su içmek oldukça kolay fakat birçok insan kışın su içmeyi ihmal edebiliyor. Oysa su içmek yalnızca kilo verme süreciyle değil tüm beden sağlığımızla ilgilidir. Kış aylarında içilen su miktarını artırmak kilo verme sürecinizi destekleyen önemli bir faktör olacaktır. Fakat elbette bu tek başına yeterli değildir. Gelişen teknoloji sayesinde konforlu ve güvenilir şekilde incelmek mümkün. Tüm bu uygulamalar esnasında sağlıklı beslenmeye de dikkat etmek büyük önem taşıyor. Kısacası teknolojik yöntemler konusunda kendini geliştiren merkezler sayesinde kışın kilo vermek
artık çok konforlu ve hiç zor değil.
TEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE ZAYIFLAMA
EN bilineni buzla zayıflama yani masaj yöntemiyle buzlu bir başlık ile yağları dondurarak kıran bir zayıflama yöntemidir. İlk seans itibariyle güzel sonuçlar veren ve ağrı morarma gibi yan etkileri olmayan bir uygulamadır. En büyük avantajı ise kişinin ihtiyaçları doğrultusunda ilk seans itibariyle gözle görülür şekilde sonuç vermesidir. Uygulama sürecinde sağlıklı beslenmeye ve bol su tüketmeye dikkat etmek büyük ölçüde önem taşıyor. Yağlanma problemi olan her bölgeye uygulanabilen bu yöntem oldukça ciddi bir yağ kırma işlemidir. Bu nedenle seanslar 15 günde bir tekrarlanmalıdır. Elbette tek seansta mucizevi sonuçlar beklenmemelidir. İlk seans itibariyle 2 ile 4 cm arası incelme elde edilen bu yöntem düzenli şekilde uygulandığında şaşırtıcı sonuçlar almanızı sağlar. Vakum, enjeksiyon ve kimyasalın kullanılmadığı bu yöntem sayesinde deride bir deformasyon yaşanmaz. Kişi kilo almadığı sürece işlem kalıcıdır. Yağların vücuttan atılması içinse yapmanız gereken en önemli şey bol su tüketimidir. Elbette son teknoloji ürünü yöntemler bununla sınırlı kalmıyor. Bir diğer yöntem ise oldukça yeni ve etkili. Ultrasonik ses dalgaları ve infrared buluşması yağ hücrelerini selektif olarak hedefleyerek güçlü bir yağ kırma ve sıkılaşma etkisi yaratmada oldukça iddialıdır.
VÜCUDUNUZA ZARAR VERMİYOR
İlk seans itibarıyla danışanları şaşırtacak boyutta sonuçlar vadeden bu uygulama günden güne daha çok tercih edilmektedir. Enjeksiyon, vakum, kimyasal kullanmadan sağlığınıza ve vücudunuza zarar vermeden sonuç odaklı ilerlemenizi sağlayan bir uygulamadır. İlk seansın hemen ardından elektronik ölçümleriniz yeniden yapılır ve kırılan yağ miktarı net bir şekilde tespit edilir. İşlemler bölgesel veya genel olarak uygulanabilir. Yani sadece karın veya karın ve kol şeklinde birden fazla bölgede işlem uygulamak mümkündür. Bu işlemin en büyük avantajlarından biri ise zayıflarken vücutta sarkmalara, çukurlaşmalara ve deformasyonlara sebep olmaması. Oysa ki günümüzde sıkça rastladığımız birçok yöntem vücutta geri dönüşü olmayacak hasarlar bırakabiliyor.
METABOLIK BLOKAJLAR AÇILABILIR
'NE yaparsam yapayım kilo veremiyorum' diyen kişiler için bir çözüm yolu var mıdır? Elbette vardır çünkü metabolik blokajlar açılabilir. Blokaj açma, sırt bölgesine uygulanır. Ancak yağ kırma işlemi yağlanma problemi olan her bölgede; karın, göbek, bacak, kol hatta gıdı bölgesinde dahil uygulanabilir. Blokaj açma için haftada 1, en fazla 2 seans öneriyoruz. Yağ kırma işlemleri ise mutlaka 15 günde bir uygulanmalıdır. Sebebi ise kırılan yağ miktarının oldukça yüksek oluşudur. Kırılan yağlar vücuttan dışarı atılmadan yeni bir yağ kırma işlemi uygulanmamalıdır. O yüzden bu süreçte bol su tüketimi en önemli faktörlerden biridir.
ELEKTRONİK ÖLÇÜLER 4 SAATLİK AÇLIK SONRASI ALINIR
İŞLEME başlamadan önce 4 saatlik bir açlık ile randevunuza gelmeniz gerekir. Elektronik ölçüler için 4 saatlik açlık doğru sonuçlar elde edebilmek için çok önemlidir. Seans öncesinde elektronik ölçülerin ardından mezura ölçüleriniz alınır. Akabinde seansa alınıyorsunuz. Seans süresi 30 dakikadır ve yağlanma problemi olan her bölgede karın, göbek, bacak hatta kol ve gıdı dahil uygulanabilir. İşlem ultrason seansı gibi masaj yöntemiyle uygulanır. Seansın hemen ardından normal hayatınıza dönebilirsiniz.