Lavanta Suyunun Faydaları Nelerdir? Lavanta Suyu Nerelerde Kullanılır, Evde Nasıl Yapılır?

Doğanın iyileştirme gücü olduğuna inanan pek çok kişi artık kozmetik ürünlerini kendisi yapıyor. Cilt ve saç temizliği, besleme, canlılık gibi pek çok nedenle tercih edilen bitkiler arasında ilk sırayı lavanta alıyor. Sizlerde kendi evinizde lavanta suyunun yarattığı mucizeleri görmek istiyorsanız sizler için derlediğimiz içeriğimize bir göz atabilirsiniz.

Evde Lavanta Suyu Nasıl Yapılır?

Faydaları saymakla bitmeyen lavanta suyu dakikalar içerisinde yapabileceğiniz kolay bir tarife sahiptir. Bunun için öncelikle yaşadığınız semtte bulunan aktar ya da bitkisel ürün satan marketlere başvurmalısınız. Genellikle çiçek haliyle satılan lavanta bitkisini şu şekilde hazırlayabilirsiniz;

1 litre suya atarak kaynatın.

Tencerenin kapağı kapalı kalacak şekilde bir süre kaynatın.

Sonrasında ocağı kapatın ve kapağını açmadan bir süre demlenmeye bırakın.

Tencere tamamen soğuduktan sonra lavanta suyunu elde etmiş olacaksınız.

İster bir cam şişeye isterseniz de farklı bir yere alarak çeşitli alanlarla kullanabilirsiniz.

Lavanta Suyu Nerelerde Kullanılır?

Doğal yöntemlerle elde edilen lavanta suyu en organik cilt bakım ürünlerinin başında gelir. Öncelikle kuru ciltler için şahane bir nemlendirici özelliği bulunan lavanta suyu cildi beslemesiyle de tanınır. İçeriğinde bol miktarda polifenolik bulunan lavanta suyu doğal bir antioksidan olarak da kullanılabilir. Farklı türevleriyle karşımıza çıkan lavanta suyu şu alanlarda da sıklıkla kullanılır:

Cilt temizleme ürünlerinde,

Hoş kokusu nedeniyle doğal parfüm yapımında,

Saç ve cilt için günlük bakımda,

Deri sorunlarının azaltılmasında.

Lavanta Suyu Cilde Nasıl Uygulanır?

Doğal tonik özelliği ile kadınlar arasında favori sayılan lavanta suyunu cilt üzerinde kullanırken dikkat edilecek detaylar nelerdir, bir kez daha ele alalım. Öncelikle lavanta suyunu cildinize uygulamak istiyorsanız mutlaka doğal bir içerik olduğundan emin olmalısınız. Keza içerisinde farklı bileşenler bulunan bazı ürünler alerjik reaksiyonlar gösterebilir. Bu tarz sorunlar yaşamamak adına lavanta suyunu evinizde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Günlük cilt bakımında faydalı olduğu bilinen lavanta suyunu cildinize şu şekilde uygulayabilirsiniz:

Günün yorgunluğunu ciltten almak adına pamuk yardımıyla tonik olarak kullanılabilir.

Yağlı ciltlerde fazladan biriken yağı temizlemek için yıkama suyu ya da pamukla silerek kullanılabilir.

Parlaklığını yitirmiş ciltlerin yenilenmesi amacıyla haftada bir kez genel cilt bakımında kullanılabilir.

Lavanta Suyu İçilir Mi?

Genelde yıkama suyu ya da tonik amacıyla tercih edilen lavanta suyu içilerek de fayda sağlar. Lavanta suyu için çay demleme türlerini kullanabilirsiniz. Alerjisi olan kişilerin kesinlikle içmemesi gereken lavanta suyu için bir cezveye su koyarak kaynatın. İçerisine küçük bir parça lavanta atarak demlenmeye bırakın. Demini alan lavanta çayını hazımsızlık yaşadığınızda, stresli olduğunuz anlarda ve vücut ağrısı çektiğiniz dönemlerde içerek tüketebilirsiniz.

Lavanta Suyunun Cilde ve Saça Faydaları Nelerdir?

Kokusu nedeniyle çoğu parfümeri ürününde kullanılan lavanta, içilerek ya da cilt ve saça sürülerek de kullanılabilir. Eğer yağlı bir cildiniz varsa ve kimyasal ürünler kullanmak istemiyorsanız mutlaka lavanta suyunun cilde faydaları araştırılmalı ve doğal temizleme yöntemi olarak bu bitki seçilmelidir. Sık kullanımda bir sorun yaratmayan lavanta bitkisi derinlemesine temizlik yaptığı için cildin daha geç yağlanmasını sağlar.

Aynı zamanda da günlük hayatın getirdiği makyaj kalıntısı ve kir gibi detayların ciltten arınmasını destekler. Farklı versiyonlarıyla pek çok yerde rastlayabildiğimiz lavanta içerikli ürünler saç bakımında da kullanılır. Genellikle belli saç sorunlarında doğal tedavi amacıyla kullanılan lavanta suyunun saça olan faydaları şu şekildedir;