Saç ve tırnaklarınızı ‘Hair Nail Coctail’ ile besleyin

Biyolojik ve çevresel faktörler, saçlarda seyrelme ve dökülmeye neden olabiliyor. Saçların dökülmesine sebep olan DHT hormonunun azalmasına neden olan ve tamamen doğal bileşenlerden oluşan Hair Nail Coctail
, formülü sayesinde saç
kaybını durdurarak daha canlı ve güçlü saçlara kavuşma imkanı sunuyor. Öte yandan saçlarımıza gösterdiğimiz özenin aynısını tırnaklarımıza da göstermemiz gerekiyor. Çünkü yiyeceklerden aldığımız vitamin ve minerallerden saçlarımız kadar tırnaklarımız da besleniyor. Özellikle B vitamini eksikliği, tırnakların incelmesine ve en ufak bir darbede kırılmasına yol açıyor. Yoğun hayat temposu içerisinde bazen yemek yemeye bile fırsat bulamazken hem saç hem de tırnak bakımına ayrı ayrı zaman ayırmak oldukça zor. İşte bu noktada imdadımıza bizi tüm bu uğraşlardan tek seferde kurtaracak, güçlü etkiler yaratan 'Hair Nail Coctail
' uygulaması yetişiyor.
ÇİNKO VE BİOTIN DOPİNG ETKİSİ SAĞLIYOR
HAİR Nail Coctail, adından da anlaşılacağı üzere saç ve tırnaklarda doping etkisi yaratan, doğal vitaminlerle formüle edilen özel bir karışımdır. İçeriğinde yoğun miktarda bulunan çinko, B vitamini, N-asetil sistein kompleksleri (B1, B2, B5, B6, B7, B9, B12) ve biotin sayesinde; saç köklerinin beslenerek güçlenmesini ve tırnakların daha pürüzsüz ve kuvvetli olmasını sağlıyor. Ayrıca yapılan araştırmalar vücuttaki tüm enzimatik tepkimelerde aktif rol oynayan çinkonun, cilt yaşlanmasını, saç dökülmelerini ve tırnak kırılmalarını önemli ölçüde azalttığını kanıtlar niteliktedir.
KUSURSUZ GÖRÜNEN SAÇ VE TIRNAK İMAJI GÜÇLENDİRİYOR
KONU imaj olunca başrolde kuşkusuz saçlar ve tırnaklar yer alıyor. Yaşımız kaç olursa olsun kendimizi tamamlanmış hissetmek için her zaman ipeksi, canlı ve güçlü saçlar ile sağlıklı ve bakımlı görünen tırnaklarımız olsun istiyoruz. Hava kirliliği, düzensiz beslenme ve mevsim geçişleri gibi etmenlerin yanı sıra saç dökülmesine karşı kullandığımız saç bakım ürünleri, şampuanlar, maskeler ve hatta tarak seçimimiz dahi saç sağlığımızı etkiliyor. Hava koşulları ile nemsiz kalan, gün içerisinde vitaminsizlikten sürekli kırılan tırnaklarımız da moralimizi ve görüntümüzü bozabiliyor. Saçın güçlenmesini, incelmiş ve onarıma ihtiyaç duyan tırnakların ise yeniden yapılanmasını destekleyen Hair Nail Coctail uygulamasının faydaları ise bu problemleri yok etmeye yeterli bir tedavi protokolüdür.
Saç dökülmesini azaltıyor
ve durduruyor.
Saçlarda kırık oluşumunu
ve uç kısımlardaki yıpranmaları
azaltıyor.
Saçın kalitesini ve canlılığını
destekliyor.
Saç derisinin nem dengesini
düzenliyor.
Beyazlayan saç pigmentini
onarır; dolayısıyla
saçların beyazlamasını yavaşlatıyor
ve engelliyor.
Saç ekimi sonrasında,
ekilen köklerin sağlıklı ve
güçlü bir şekilde tutunmasını
sağlıyor.
PRP ve saç mezoterapisi
gibi medikal uygulamalarla
kombine edildiğinde
tedavilerin
başarısını
destekliyor.
İncelmiş ve
onarıma ihtiyaç
duyan tırnakları
yeniden yapılandırıyor.
Vitamin
ve
mineral
desteği ile
tırnaklar
güçleniyor
SAÇ EKİMİNİN ARDINDAN TEDAVİYİ DESTEKLİYOR
SON dönemde en popüler tedavi protokollerinden biri haline gelen Hair Nail Cocktail, aynı zamanda saç ekiminden sonra destekleyici tedavi olarak da uygulanabiliyor. Saç dökülmesine karşı kalıcı çözümler sunan uygulamada öncelikle saç için gerekli olan vitamin, mineral ve aminoasit gibi doğal bileşenlerden bir karışım hazırlanıyor.
YAN ETKİSİ BULUNMUYOR
Hair Nail Coctail uygulamasında önerilen tedavi haftada bir kere olmak üzere toplam 5 seanstır. Seanslar 30'ar dakika sürmektedir. Zayıf ve matlaşmış saçlarla, incelmiş ve onarıma ihtiyaç duyan tırnakları yeniden yapılandıran Hair Nail serumun herhangi bir yan etkisi bulunmuyor. Tedavi sonrası saç ve tırnak sağlığının devamlılığı için koruma seanslarına devam edilmesi öneriliyor.